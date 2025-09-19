Continuiamo ad approfondire la conoscenza di iOS 26, nuova versione del sistema operativo mobile di Apple, disponibile per tutti gli utenti solo da qualche giorno.

Tra le novità che porta con sé vi è anche una pagina dedicata alla batteria ridisegnata all’interno del menu delle Impostazioni e che include una funzionalità che può aiutare gli utenti a prevenire un consumo eccessivo del melafonino.

iOS 26 può aiutare a ridurre i consumi anomali

Probabilmente a tutti gli utenti iPhone è capitato almeno una volta di assistere ad un consumo anomalo della batteria sebbene l’uso del telefono rientri nella norma e una delle soluzioni più comuni è quella che prevede l’arresto forzato di tutte le applicazioni, così da bloccare anche la presunta causa della riduzione dell’autonomia.

Un’altra opzione è andare nella schermata Batteria all’interno del menu delle Impostazioni per provare a capire cosa sta succedendo e, se fino ad oggi ciò poteva non dare grandi risultati, con iOS 26 la situazione potrebbe cambiare.

Quando la batteria di un iPhone si scarica più velocemente del solito, infatti, iOS 26 evidenzia in modo esplicito il consumo eccessivo e offre suggerimenti su cosa potrebbe causare il problema, ciò attraverso un grafico che mette a confronto il consumo della batteria con l’utilizzo normale e indica quali sono le app e le attività di sistema con consumi insoliti.

E così con iOS 26 le app con un consumo insolitamente elevato sono evidenziate in arancione (il sistema non si limita a valutare il consumo totale ma indica anche le app che sembrano consumare più energia di quella che dovrebbero).

Si tratta nel complesso di una piccola novità che, ad ogni modo, potrebbe effettivamente aiutare gli utenti a fare durare un po’ di più la batteria.