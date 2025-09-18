Octopus Energy (qui trovate la nostra recensione dopo 2 anni), l’operatore che punta tutto su energia 100% rinnovabile e chiarezza, torna a far parlare di sé. Questa volta, lo fa introducendo nuove tariffe luce che può fare la differenza sul portafoglio, mantenendo la promessa di semplicità e convenienza.

Entrato nel mercato italiano nel 2022, dopo la sua fondazione nel Regno Unito nel 2016, Octopus Energy ha rapidamente guadagnato terreno, servendo oggi oltre 5 milioni di clienti globalmente. La sua missione? Accelerare la transizione energetica sostenibile, offrendo un’alternativa fresca e trasparente in un settore spesso percepito come complesso e, diciamocelo, a volte un po’ fumoso. Noi stessi, dopo aver provato il servizio per oltre un anno, possiamo confermare l’approccio diretto e focalizzato sul cliente.

Nuove tariffe luce: si scende sotto i 0,10€ al KWh

La novità lanciata da Octopus Energy riguarda proprio la sua offerte commerciale, pensata per essere competitiva e facile da comprendere. Il vero punto di forza è un costo di commercializzazione fisso particolarmente aggressivo che resta invariato: parliamo di soli 84 € all’anno, una cifra che si applica sia alle forniture di energia elettrica che a quelle di gas naturale. Per confronto, in media, i vari operatori propongono 120€ di costi di commercializzazione con un risparmio in questo caso di 36 euro. Anche la tariffa al consumo però sono convenienti e sono state ribassate rispetto all’ultima modifica.

Vediamo nel dettaglio cosa questo significa:

Energia Elettrica: Tariffa Fissa: Se preferite la stabilità, potete bloccare il prezzo della componente energia a 0,099 €/kWh (IVA e imposte escluse), a cui si aggiunge il costo di commercializzazione annuo di 84 €. Una sicurezza per 12 mesi. Tariffa Variabile: Se invece siete più propensi a seguire l’andamento del mercato, l’opzione variabile indicizza il costo dell’energia al PUN (Prezzo Unico Nazionale) orario per fascia monoraria, con l’aggiunta di un piccolo spread di 0,0088 €/kWh (IVA e imposte escluse). Anche qui, il costo di commercializzazione è di 84 €/anno.



> Attiva qui un’offerta luce (e/o gas) con Octopus Energy, il passaggio è gratuito << Link affiliato, guadagniamo una commissione dalle attivazioni idonee

La buona notizia? Queste tariffe non sono riservate solo ai nuovi clienti – per i quali il passaggio è completamente gratuito e gestibile online. Anche se siete già clienti Octopus Energy, potete beneficiare di queste nuove condizioni. Come? Basta un messaggio su WhatsApp – canale che si è rivelato particolarmente efficace e rapido, con risposte spesso in poche ore – al numero 02 3858 2776 facendo richiesta di cambio tariffa. La nuova offerta diventerà operativa a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della vostra richiesta.

Flessibilità e trasparenza: il metodo Octopus

Questa possibilità di aggiornare la propria tariffa non è una novità assoluta per chi conosce Octopus Energy. Come abbiamo potuto verificare nella nostra esperienza diretta, l’azienda permette ai propri clienti di passare a tariffe più convenienti anche durante il periodo di validità di un’offerta a prezzo fisso, semplicemente contattando il servizio clienti. Questo approccio riflette i valori fondamentali di Octopus: innovazione, trasparenza e sostenibilità. L’obiettivo dichiarato è demistificare il mercato dell’energia, offrendo soluzioni chiare, senza vincoli contrattuali opprimenti e con una fatturazione mensile facile da leggere. Le bollette, infatti, sono strutturate per evidenziare chiaramente i costi fissi (come quello di commercializzazione), i consumi, le imposte e gli oneri di sistema (questi ultimi, ricordiamolo, definiti da ARERA e uguali per tutti i fornitori).

Certo, l’interfaccia utente sul sito web rimane piuttosto essenziale – forse un po’ troppo basica per chi cerca un monitoraggio dettagliato dei consumi, tuttavia migliora di mese in mese ad esempio di recente hanno annunciato la loro App per Android e iOS. Sembra comunque una scelta volta a concentrare le risorse sull’efficienza del servizio clienti e sul mantenimento di prezzi competitivi, piuttosto che su funzionalità accessorie.

Un aspetto su cui Octopus Energy insiste molto è la sicurezza e l’attenzione alle truffe. Vi ricordiamo che l’unico numero ufficiale da cui potreste essere contattati è lo 02 3858 2776. Qualsiasi chiamata da altri numeri che si spacciano per Octopus, magari segnalando problemi inesistenti o proponendo cambi fornitore urgenti, va trattata con estrema cautela. In caso di dubbi, riagganciate e contattate voi direttamente l’azienda tramite i canali ufficiali.