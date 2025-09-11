In attesa del lancio, Nothing svela quest’oggi ufficialmente il design completo delle sue nuove cuffie true wireless: si tratta delle Nothing Ear (3), modello di punta che sarà presentato tra una settimana esatta. Vediamo le anticipazioni fornite dal produttore.

Ecco il design delle Nothing Ear (3), le nuove cuffie true wireless in arrivo

Nothing ha deciso di anticipare alcuni dettagli riguardanti le sue nuove cuffie wireless a pochi giorni dalla presentazione ufficiale. Le Nothing Ear (3) vanno a evolvere ulteriormente il tipico design del brand, mantenendo da un lato la tradizionale trasparenza e introducendo componenti metallici che garantiscono maggiore resistenza e una finitura di qualità.

La casa londinese è riuscita a ottenere un design ultra-sottile, riducendo al minimo lo spazio tra i vari componenti interni. L’antenna in metallo è stata ripensata completamente, e ora ha una finitura piatta e uno spessore di appena 0,35 mm. In più, il nuovo design propone alluminio anodizzato al 100% per la custodia, con linee più morbide, forme più ergonomiche e l’introduzione dell’innovativo Super Mic.

“Con Ear (3), abbiamo evoluto il nostro linguaggio di design concentrandoci sugli elementi fondamentali: l’ingegneria e l’esperienza d’uso, ottenendo un prodotto di alto livello che non solo appare e si percepisce diverso, ma introduce anche funzionalità del tutto nuove per il settore” ha dichiarato Adam Bates, Nothing Design Director. “La scelta dei materiali e dei processi, in particolare l’impiego dell’alluminio anodizzato per la struttura della custodia, ha reso possibile creare qualcosa di indubbiamente nuovo, ma sempre inconfondibilmente Nothing“.

Per scoprire le specifiche tecniche complete delle Nothing Ear (3) e tutti gli altri dettagli, dovremo aspettare una sola settimana: la presentazione si terrà il 18 settembre 2025 alle ore 14:00. Vi ricordiamo che sono trascorsi più di due anni e mezzo dal lancio della versione precedente, Nothing Ear (2), anche se nel frattempo la gamma audio del produttore si è allargata con altri modelli (comprese le Nothing Ear, che hanno portato un po’ di confusione coi nomi).

Cosa vi aspettate dalle Nothing Ear (3)?