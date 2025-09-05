Bose ha rinnovato le proprie cuffie over-ear di punta, lanciando le nuove Bose QuietComfort Ultra Headphones di seconda generazione a circa due anni di distanza dal modello di prima generazione.

Non cambia praticamente nulla dal punto di vista estetico, eccezion fatta per le finiture, ma vi sono importanti novità “dietro le quinte”, come l’aggiunta del supporto all’audio cablato digitale tramite porta USB-C e non solo. Scopriamo tutti i dettagli.

Bose QuietComfort Ultra Headphones (2nd Gen)

Come anticipato in apertura, Bose ha da poco annunciato la seconda generazione delle cuffie over-ear Bose QuietComfort Ultra che mantengono un design generale in linea con il modello di prima generazione, simile a molte altre cuffie di questo segmento: morbidi cuscini che si appoggiano sulle orecchie, struttura pieghevole (ma resistente), peso contenuto.

La novità più significativa è l’implementazione del supporto all’audio tramite porta USB-C: ciò si traduce nel supporto all’audio lossless a 16 bit (sia a 44,1 kHz che a 48 kHz) quando vengono collegate a un notebook, a un PC o a uno smartphone. Questo nuovo metodo di connessione affianca i già esistenti meccanismi wireless (tramite Bluetooth 5.4) e analogico-cablato (tramite cavo aux con jack da 2,5 mm). Non è stato aggiunto il supporto al codec LDAC. La personalizzazione del suono avviene tramite la tecnologia CustomTune di Bose.

Un’altra novità è rappresentata dall’implementazione della modalità Cinema che si preoccupa di ampliare la scena sonora e migliorare il dialogo: è la modalità di ascolto perfetta per la fruizione di contenuti video come film e serie TV o contenuti audio come podcast e audiolibri. Resta la modalità “immersiva”, perfetta per l’ascolto della musica.

La cancellazione attiva del rumore viene migliorata con il nuovo algoritmo ActiveSense e, grazie a un più affidabile tracciamento dei movimenti della testa, non è più necessario il pulsante di accensione. Inoltre, arriva una funzione di disconnesione automatica quando le cuffie vengono riposte in posizione orizzontale: essa disattiva il Bluetooth e abilita il risparmio energetico.

La seconda generazione delle cuffie over-eare Bose QuietComfort Ultra può godere di miglioramenti anche sul fronte dell’autonomia: abbiamo fino a 45 ore di autonomia senza cancellazione del rumore, mentre scendiamo a 30 ore con cancellazione attiva del rumore e a 23 ore con audio immersivo. La ricarica, che avviene tramite porta USB-C, si completa in tre ore. Bastano quindici minuti per guadagnare tre ore di autonomia in riproduzione.

Specifiche tecniche delle Bose QuietComfort Ultra Headphones (2nd Gen)

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche delle nuove Bose QuietComfort Ultra Headphones (2nd Gen).

Tipologia: cuffie over-ear

Dimensioni: 45 x 160 x 205 mm (cuffie) e 55,5 x 155,5 x 213,5 mm (custodia)

x x (cuffie) e x x (custodia) Peso: 264 grammi (cuffie) e 481 grammi (cuffie e custodia)

(cuffie) e (cuffie e custodia) Materiali: plastica , alluminio , pelle Fascia per la testa regolabile Imbottiture rimovibili

, , Processore: Qualcomm Snapdragon Sound

Audio: Cancellazione del rumore regolabile Cancellazione attiva del rumore Riduzione dell’eco Microfono incluso Audio loss-less (16-bit) tramite porta USB-C Uscita analogica tramite jack audio da 2,5 mm (cavo incluso) Codec SBC, AAC, Qualcomm AptX Adaptive

Connettività wireless: Bluetooth 5.4 (A2DP, HFP, AVRCP, BLE) Portata Bluetooth: 30 metri Connettività multipunto Google Fast Pair Spotify Tap

(A2DP, HFP, AVRCP, BLE) Autonomia: 30 ore con ANC o 45 ore senza ANC Ricarica in 3 ore tramite porta USB-C Modalità standby a basso consumo (autonomia superiore al mese)

o

Immagini delle Bose QuietComfort Ultra Headphones (2nd Gen)

Previous Next Fullscreen

Disponibilità e prezzo delle Bose QuietComfort Ultra Headphones (2nd Gen)

Le nuove Bose QuietComfort Ultra Headphones (2nd Gen) sono già disponibili al pre-ordine negli Stati Uniti, con disponibilità effettiva in programma per il prossimo 5 ottobre. Queste cuffie arrivano nelle quattro colorazioni Black, Driftwood Sand, Midnight Violet e White Smoke al prezzo di 449 dollari, leggermente più alto rispetto a quello con cui era stato lanciato il modello di prima generazione.

Al momento della stesura di questo articolo non abbiamo informazioni ufficiali riguardo il lancio su scala globale ma, stando a quanto suggerito da alcune testate, il debutto potrebbe avvenire il 5 ottobre 2025 anche su altri meracti. Aggiorneremo l’articolo quando avremo informazioni precise per il mercato italiano.