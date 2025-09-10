Xiaomi continua a puntare forte sulla gamma di accessori dedicati alla mobilità e alla vita quotidiana, e lo fa lanciando in Cina un nuovo mini compressore d’aria portatile Mijia Portable Inflatable Mini (nome tradotto letteralmente dal cinese), che rappresenta a tutti gli effetti l’evoluzione in formato ridotto del già popolarissimo Portable Electric Air Compressor 2.

Il nuovo compressore d’aria di Xiaomi è più compatto ma con le stesse funzioni di sempre

Il nuovo dispositivo mantiene la stessa logica d’uso e le medesime caratteristiche tecniche del fratello maggiore, ma in dimensioni sensibilmente più contenute; Xiaomi parla di un ingombro ridotto con un peso alleggerito di circa il 50%, un dettaglio che fa la differenza quando si porta con sé in auto, nello zaino o nel borsone da palestra.

La batteria integrata rimane da 2.000 mAh, la stessa che equipaggia il modello precedente, e garantisce un’autonomia identica; secondo Xiaomi è sufficiente per gonfiare 8 ruote di bicicletta partendo da zero fino alla pressione ottimale. Quanto alla velocità, si parla di circa 60 secondi per una ruota da bici e poco più di 100 secondi per riportare uno pneumatico auto da 2 a 2,5 bar.

Dal punto di vista tecnico il nuovo mini compressore di Xiaomi copre un range che va da 3 a 150 psi (0,2 – 10,3 bar), quindi si presta alle esigenze più comuni, dal pallone da calcio alla ruota del monopattino, dalla moto fino agli pneumatici dell’auto. L’erogazione si interrompe automaticamente una volta raggiunta la pressione impostata, con la comodità di cinque modalità predefinite (bici, monopattini, moto, palloni e auto) più una modalità personalizzata in cui l’utente può decidere liberamente il valore desiderato.

Il tutto è gestibile tramite il classico display LCD integrato, che mostra in tempo reale la pressione e le varie opzioni, mentre la calibrazione automatica viene effettuata all’avvio; non manca la torcia LED con doppia funzione, luce fissa per aiutare a localizzare la valvola al buio, oppure lampeggiante in modalità SOS per segnalare la propria presenza in caso di emergenza.

Come di consueto per questo tipo di accessori, Xiaomi ha scelto di lanciare il nuovo compressore compatto in crowdfounding sulla piattaforma Youpin, il prezzo in Cina è fissato a 159 yuan, pari a circa 19 euro al cambio attuale; la campagna prenderà il via il prossimo 15 settembre.

Per ora non ci sono informazioni ufficiali sul debutto in Europa, ma considerando l’ottimo successo che i compressori portatili Xiaomi hanno riscosso anche da noi è lecito aspettarsi che, prima o poi, questo modello in formato mini arrivi sul nostro mercato, dove potrebbe risultare ancora più interessante per chi cerca praticità e portabilità senza rinunciare a funzionalità complete.