Con il claim “Massive Bass. Ultimate Vibe”, Sony ha recentemente annunciato nuovi innesti per la gamma di altoparlanti wireless ULT POWER SOUND, ovvero ULT TOWER 9 e TOWER 9AC, ULT FIELD 5 e FIELD 3. Questi nuovi dispositivi sono stati realizzati, nell’ambito della campagna audio “For The Music” dell’azienda giapponese, in collaborazione con il cantante Post Malone che ha così commentato:

“Ho sempre voluto che la musica fosse personale e questa collaborazione con Sony è un’occasione per creare qualcosa che avvicini le persone alla musica in modo reale. La serie ULT POWER SOUND è pazzesca, dovrebbero provarla tutti.”

Sony ULT TOWER 9 e TOWER 9 AC

Partiamo nella carrellata di novità da Sony ULT TOWER 9 e TOWER 9 AC, speaker wireless a torre dotati di rotelle e maniglia per un facile trasporto, consentendo di portare la musica ovunque. L’unica differenza tra i due modelli è che TOWER 9 integra una batteria (da 25 ore di autonomia) mentre il modello AC necessita dell’alimentazione.

L’obiettivo di questi speaker è trasformare ogni spazio in una festa: per questo motivo troviamo il sistema 360° Party Sound che sincronizza la musica e la scena luminosa con un massimo di 100 speaker (compatibili).

Questi due speaker sono dotati di ingressi per sistemi karaoke (o microfoni), ingressi per chitarre elettriche o elettro-acustiche e dell’esclusiva funzione TV Sound Booster, utile per ottimizzare l’esperienza audiovisiva mentre guardiamo film, concerti live o qualsiasi altro video sulla TV.

Dal punto di vista audio, i Sony ULT TOWER 9 integrano quattro tweeter, due diffusori per le medie frequenze e l’unità di altoparlanti X-Balanced di Sony, che garantisce un suono chiaro e potente. Sono integrate due modalità di gestione dei bassi: ULT1 (bassi profondi a bassa frequenza) e ULT 2 (bassi potenti e incisivi).

Sony ULT FIELD 5 e FIELD 3

Sony ULT FIELD 5 è uno speaker wireless (tecnologia Bluetooth) dotato di una comoda tracolla (removibile) che lo rende estremamente portatile. Nonostante le dimensioni tutto sommato compatte (pesa però 3,2 kg), offre una qualità audio di alto livello, grazie anche a bassi ricchi e potenti.

Al suo interno troviamo un’unità X-Balanced speaker, un tweeter e radiatori passivi per migliorare la resa dei bassi. La batteria integrata garantisce 25 ore di autonomia. Lo speaker gode della certificazione IP66/IP67 e della resistenza all’acqua salata. Troviamo poi funzionalità come Party Connect, Multipoint Connection, Fast Pair e una porta di ricarica USB-C.

Peculiarità di Sony ULT FIELD 5 è la presenza di un sistema di luci a 360° pensato per dare ancora più brio alle feste in notturna, che siano in piscina o in spiaggia.

Sony ULT FIELD 3 può essere vista, a grandi linee, come la versione compatta e leggera (pesa 1,2 kg ovvero 2 kg in meno) di FIELD 5. Rispetto al fratello maggiore, perde il sistema di luci a 360° e integra una batteria meno capiente (l’autonomia scende a 24 ore).

Dal punto di vista audio, troviamo un driver attivo a due vie che incorpora un woofer e un tweeter dedicati; lateralmente sono presenti radiatori passivi che ottimizzano la resa sonora sulle basse frequenze.

Microfoni wireless Sony ULTMIC1

L’ultima novità è rappresentata da ULTMIC1, una coppia di microfoni wireless compatibile con gli speaker della serie ULT POWER SOUND di Sony. Questi dispositivi sono pensati per le serate karaoke e promettono un collegamento istantaneo grazie al semplice collegamento dei dongle nell’entrata del microfono offerta dagli speaker.

Disponibilità e prezzi dei nuovi dispositivi della serie ULT POWER SOUND di Sony

Esaurite tutte le info del caso, passiamo alla parte dedicata a disponibilità e prezzi dei nuovi dispositivi che arricchiscono la serie ULT POWER Sound di Sony.

Tutte queste novità saranno disponibili a partire dal mese di aprile 2025 e verranno proposti ai seguenti prezzi consigliati:

Sony ULT TOWER 9 AC (disponibile solo in nero) al prezzo di 700 euro

(disponibile solo in nero) al prezzo di SONY ULT FIELD 3 (disponibile nelle tre colorazioni Off White, Forest Gray e Nero) al prezzo di 200 euro

Non sono stati ancora comunicati i prezzi consigliati di Sony ULT TOWER 9 (sarà disponibile solo in nero), SONY ULT FIELD 5 (sarà disponibile nelle colorazioni Off White e Nero) e SONY ULTMIC1 (saranno disponibili solo in nero).