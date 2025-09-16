Dopo il debutto dei primi xboom Buds, LG amplia la sua linea di auricolari true wireless con due nuovi modelli pensati per esigenze differenti: i Buds Plus, ricchi di funzionalità avanzate, e i più essenziali Buds Lite che preservano audio di qualità senza scendere a troppi compromessi.
Suono immersivo, batteria longeva e comfort duraturo: ecco la nuova gamma xboom Buds
Alla base della nuova linea c’è la volontà di garantire un’esperienza d’ascolto premium per tutti, indipendentemente dal budget o dallo stile di vita.
Gli xboom Buds Plus e Buds Lite condividono infatti lo stesso DNA tecnologico, costruito attorno ad alcune caratteristiche comuni che vi elenchiamo di seguito:
- Driver in grafene: driver leggeri che assicurano un suono definito, ricco di bassi e con distorsione minima.
- Cancellazione attiva del rumore (ANC): disponibile in versione avanzata su Buds Plus e in forma più leggera (Mild ANC) su Buds Lite.
- Autonomia estesa: fino a 10 ore (Buds Plus) o 11,5 ore (Buds Lite) di riproduzione con una singola carica, e fino a 30/35 ore totali grazie alla custodia.
- Connettività fluida: Bluetooth 5.4, Multi-Point, Multi-Pairing, Google Fast Pair e Swift Pair garantiscono accoppiamenti rapidi e stabili su tutti i dispositivi.
- Vestibilità ergonomica: design in-ear con diverse taglie di gommini e gancio auricolare per una maggiore stabilità.
Buds Plus: la versione premium per chi cerca prestazioni top
Terminato l’excursus sulle novità in comune tra i due modelli, partiamo con gli xbuds Buds Plus che rappresentano il fiore all’occhiello della linea.
A detta di LG sono stati pensati per chi desidera un audio superiore e un controllo più preciso dell’esperienza d’ascolto grazie ad alcune funzioni esclusive:
- EQ adattivo: monitora in tempo reale la posizione degli auricolari e regola automaticamente il profilo audio per evitare squilibri, perdita di bassi o variazioni nel suono.
- Triplo microfono: migliora sensibilmente la qualità delle chiamate e l’efficacia della cancellazione del rumore, anche in ambienti affollati o all’aperto.
- Noise Cancelling Optimization Tool: tramite l’app xboom Buds, aiuta l’utente a scegliere i gommini migliori per ottenere la massima tenuta e un isolamento acustico ottimale.
- Custodia con UVnano 2: durante la ricarica, la custodia elimina il 99,9% dei batteri da gommini e griglia degli speaker, contribuendo all’igiene quotidiana.
- Plug & Wireless: la custodia diventa anche un trasmettitore Bluetooth per dispositivi non Bluetooth (come sistemi di intrattenimento aereo o attrezzi da palestra).
- Auracast: consente di sincronizzare l’audio tra più dispositivi, ideale per visioni collettive, sessioni di gioco multiplayer o lavoro in team.
- Ricarica wireless: per chi cerca comodità, la custodia supporta la ricarica su pad wireless, anche in mobilità.
Il risultato è un prodotto che unisce tecnologia, comfort e igiene, pensato per chi viaggia spesso o lavora in movimento.
Buds Lite: essenziali, ma di qualità
Dall’altra parte, nella fascia più economica, troviamo gli xbuds Buds Lite che si rivolgono invece a chi cerca una soluzione più semplice ma comunque affidabile, ideale per ascoltare musica, fare chiamate o guardare contenuti durante la giornata.
Pur essendo più economici, i Buds Lite mantengono gli stessi driver in grafene dei Buds Plus, offrendo quindi un suono chiaro e ben bilanciato.
Tra le caratteristiche principali troviamo:
- Fino a 11,5 ore di autonomia con una singola carica, che salgono a 35 ore con la custodia.
- Design leggero ed ergonomico, per sessioni d’ascolto prolungate.
- Mild ANC: una cancellazione del rumore più leggera, ma comunque efficace per ridurre i rumori di fondo in ambienti urbani o interni.
- Equalizzatori personalizzabili: 4 profili audio regolabili per adattare il suono alle preferenze dell’utente, direttamente dall’app.
- Compatibilità multi-dispositivo grazie al supporto Bluetooth avanzato.
Democratizzare l’audio di qualità
“Il suono è parte dell’identità di LG fin dalle origini, dalla prima radio prodotta in Corea fino alle più recenti innovazioni nel wireless audio,” ha dichiarato Lee Jeong-seok, responsabile della divisione audio della LG Media Entertainment Solution Company. “Con i nuovi Buds Plus e Buds Lite, vogliamo continuare quella tradizione, offrendo esperienze audio immersive e di alta qualità a sempre più persone.”
Disponibilità globale
I nuovi LG xboom Buds Plus e Buds Lite sarebbero dovuti essere disponibili a partire da settembre nei principali mercati internazionali; in Europa sono attesi entro la fine del mese.
I dettagli su prezzo e varianti cromatiche verranno annunciati localmente, ma è chiaro fin da ora che LG punta a coprire tutte le fasce d’utenza; vi terremo aggiornati qualora dovessero esserci novità.
