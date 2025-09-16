Dopo il debutto dei primi xboom Buds, LG amplia la sua linea di auricolari true wireless con due nuovi modelli pensati per esigenze differenti: i Buds Plus, ricchi di funzionalità avanzate, e i più essenziali Buds Lite che preservano audio di qualità senza scendere a troppi compromessi.

Suono immersivo, batteria longeva e comfort duraturo: ecco la nuova gamma xboom Buds

Alla base della nuova linea c’è la volontà di garantire un’esperienza d’ascolto premium per tutti, indipendentemente dal budget o dallo stile di vita.

Gli xboom Buds Plus e Buds Lite condividono infatti lo stesso DNA tecnologico, costruito attorno ad alcune caratteristiche comuni che vi elenchiamo di seguito:

Driver in grafene : driver leggeri che assicurano un suono definito, ricco di bassi e con distorsione minima.

: driver leggeri che assicurano un suono definito, ricco di bassi e con distorsione minima. Cancellazione attiva del rumore (ANC): disponibile in versione avanzata su Buds Plus e in forma più leggera (Mild ANC) su Buds Lite.

(ANC): disponibile in versione avanzata su Buds Plus e in forma più leggera (Mild ANC) su Buds Lite. Autonomia estesa : fino a 10 ore (Buds Plus) o 11,5 ore (Buds Lite) di riproduzione con una singola carica, e fino a 30/35 ore totali grazie alla custodia.

: fino a 10 ore (Buds Plus) o 11,5 ore (Buds Lite) di riproduzione con una singola carica, e fino a 30/35 ore totali grazie alla custodia. Connettività fluida : Bluetooth 5.4, Multi-Point, Multi-Pairing, Google Fast Pair e Swift Pair garantiscono accoppiamenti rapidi e stabili su tutti i dispositivi.

: Bluetooth 5.4, Multi-Point, Multi-Pairing, Google Fast Pair e Swift Pair garantiscono accoppiamenti rapidi e stabili su tutti i dispositivi. Vestibilità ergonomica: design in-ear con diverse taglie di gommini e gancio auricolare per una maggiore stabilità.

Buds Plus: la versione premium per chi cerca prestazioni top

Terminato l’excursus sulle novità in comune tra i due modelli, partiamo con gli xbuds Buds Plus che rappresentano il fiore all’occhiello della linea.

A detta di LG sono stati pensati per chi desidera un audio superiore e un controllo più preciso dell’esperienza d’ascolto grazie ad alcune funzioni esclusive:

EQ adattivo : monitora in tempo reale la posizione degli auricolari e regola automaticamente il profilo audio per evitare squilibri, perdita di bassi o variazioni nel suono.

: monitora in tempo reale la posizione degli auricolari e regola automaticamente il profilo audio per evitare squilibri, perdita di bassi o variazioni nel suono. Triplo microfono : migliora sensibilmente la qualità delle chiamate e l’efficacia della cancellazione del rumore, anche in ambienti affollati o all’aperto.

: migliora sensibilmente la qualità delle chiamate e l’efficacia della cancellazione del rumore, anche in ambienti affollati o all’aperto. Noise Cancelling Optimization Tool : tramite l’app xboom Buds, aiuta l’utente a scegliere i gommini migliori per ottenere la massima tenuta e un isolamento acustico ottimale.

: tramite l’app xboom Buds, aiuta l’utente a scegliere i gommini migliori per ottenere la massima tenuta e un isolamento acustico ottimale. Custodia con UVnano 2 : durante la ricarica, la custodia elimina il 99,9% dei batteri da gommini e griglia degli speaker, contribuendo all’igiene quotidiana.

: durante la ricarica, la custodia elimina il 99,9% dei batteri da gommini e griglia degli speaker, contribuendo all’igiene quotidiana. Plug & Wireless : la custodia diventa anche un trasmettitore Bluetooth per dispositivi non Bluetooth (come sistemi di intrattenimento aereo o attrezzi da palestra).

: la custodia diventa anche un trasmettitore Bluetooth per dispositivi non Bluetooth (come sistemi di intrattenimento aereo o attrezzi da palestra). Auracast : consente di sincronizzare l’audio tra più dispositivi, ideale per visioni collettive, sessioni di gioco multiplayer o lavoro in team.

: consente di sincronizzare l’audio tra più dispositivi, ideale per visioni collettive, sessioni di gioco multiplayer o lavoro in team. Ricarica wireless: per chi cerca comodità, la custodia supporta la ricarica su pad wireless, anche in mobilità.

Il risultato è un prodotto che unisce tecnologia, comfort e igiene, pensato per chi viaggia spesso o lavora in movimento.

Buds Lite: essenziali, ma di qualità

Dall’altra parte, nella fascia più economica, troviamo gli xbuds Buds Lite che si rivolgono invece a chi cerca una soluzione più semplice ma comunque affidabile, ideale per ascoltare musica, fare chiamate o guardare contenuti durante la giornata.

Pur essendo più economici, i Buds Lite mantengono gli stessi driver in grafene dei Buds Plus, offrendo quindi un suono chiaro e ben bilanciato.

Tra le caratteristiche principali troviamo:

Fino a 11,5 ore di autonomia con una singola carica, che salgono a 35 ore con la custodia.

con una singola carica, che salgono a 35 ore con la custodia. Design leggero ed ergonomico , per sessioni d’ascolto prolungate.

, per sessioni d’ascolto prolungate. Mild ANC : una cancellazione del rumore più leggera, ma comunque efficace per ridurre i rumori di fondo in ambienti urbani o interni.

: una cancellazione del rumore più leggera, ma comunque efficace per ridurre i rumori di fondo in ambienti urbani o interni. Equalizzatori personalizzabili : 4 profili audio regolabili per adattare il suono alle preferenze dell’utente, direttamente dall’app.

: 4 profili audio regolabili per adattare il suono alle preferenze dell’utente, direttamente dall’app. Compatibilità multi-dispositivo grazie al supporto Bluetooth avanzato.

Democratizzare l’audio di qualità

“Il suono è parte dell’identità di LG fin dalle origini, dalla prima radio prodotta in Corea fino alle più recenti innovazioni nel wireless audio,” ha dichiarato Lee Jeong-seok, responsabile della divisione audio della LG Media Entertainment Solution Company. “Con i nuovi Buds Plus e Buds Lite, vogliamo continuare quella tradizione, offrendo esperienze audio immersive e di alta qualità a sempre più persone.”

Disponibilità globale

I nuovi LG xboom Buds Plus e Buds Lite sarebbero dovuti essere disponibili a partire da settembre nei principali mercati internazionali; in Europa sono attesi entro la fine del mese.

I dettagli su prezzo e varianti cromatiche verranno annunciati localmente, ma è chiaro fin da ora che LG punta a coprire tutte le fasce d’utenza; vi terremo aggiornati qualora dovessero esserci novità.