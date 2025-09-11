Yamaha continua a investire con decisione nel settore dell’audio di fascia alta e lo fa con due nuovi modelli di cuffie che promettono di ridefinire l’esperienza d’ascolto per gli appassionati più esigenti; stiamo parlando delle YH-4000 e delle YH-C3000, due cuffie over-ear premium che uniscono tecnologie di ultima generazione e materiali pregiati, con un occhio sempre attendo al concetto di True Sound, la filosofia con cui l’azienda giapponese cerca di riprodurre il suono nella forma più autentica e vicina all’intenzione originale dell’artista.
Disponibili tra settembre e ottobre 2025, le nuove cuffie saranno prodotte in Giappone negli stessi stabilimenti in cui Yamaha realizza pianoforti a coda e componenti audio di fascia alta, a testimonianza di un approccio che fonde innovazione tecnologica e tradizione artigianale.
Le YH-4000 offrono un’esperienza open-back leggera e precisa
Il modello YH-4000 prende ispirazione dalle YH-5000SE di fascia alta, ma si posiziona su una fascia di prezzo inferiore (2.499,95 dollari) senza rinunciare all’anima ortodinamica; si tratta di cuffie open-back dotate di driver Orthodynamic con diaframmi magnetici planari ultrasottili, capaci di una risposta rapida e precisa lungo un ampio spettro che va da 5 Hz a 70 KHz.
Yamaha ha integrato filtri in PET prodotti in Giappone che regolano la pressione interna, così da migliorare la resa delle medie frequenze e la corposità dei bassi, mantenendo al tempo stesso un palcoscenico sonoro ampio e arioso.
Il comfort è un punto chiave, con un peso di appena 320 grammi le YH-4000 adottano un telaio in magnesio, padiglioni ibridi in pelle scamosciata e PU, oltre a un archetto a due strati con regolazione continua che garantisce una vestibilità stabile ma non affaticante, anche in lunghe sessioni di ascolto.
Yamaha YH-C3000: innovazione Armodynamic e il calore del legno
Le YH-C3000 si posizionano a 1.699,95 dollari e puntano a rivoluzionare il segmento delle cuffie chiuse grazie ai nuovi driver Armodynamic, frutto di dieci anni di ricerca Yamaha; il loro cuore è un diaframma a tre strati che unisce carta, resina e Zylon (un polimero ad altissima resistenza già impiegato nei diffusori Hi-Fi dell’azienda), con uno strato di schiuma interna che migliora smorzamento e naturalezza. Il risultato è un suono fluido, dinamico e con distorsione ridotta al minimo, con risposta in frequenza da 5 Hz a 55 KHz.
Il tutto è racchiuso in alloggiamenti in vero legno di faggio, realizzati a mano e rifiniti con una verniciatura nera lucida che mette in risalto le venature naturali; una scelta che non è solo estetica, ma contribuisce anche a un’acustica più naturale. Non manca l’attenzione al comfort, con un peso contenuto di 330 grammi, padiglioni in memory foam rivestiti in pelle sintetica di seta e un archetto a doppio strato regolabile con cursori continui.
Le nuove cuffie Yamaha saranno disponibili sul mercato in due fasi, le YH-C3000 già dal mese in corso, mentre le YH-4000 arriveranno da ottobre 2025.
Le Yamaha YH-4000 e YH-C3000 non sono certo cuffie per tutti, ma si rivolgono a un pubblico ben preciso, quello degli appassionati che cercano un ascolto in alta risoluzione, da abbinare a sorgenti e amplificatori all’altezza; prezzi e caratteristiche confermano la natura premium di questi prodotti, che però sanno distinguersi l’una dall’altra, più intima e ariosa l’esperienza open-back delle YH-4000, più calda, dettagliata e immersiva quella chiusa delle YH-C3000.
