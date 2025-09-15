Dopo l’arrivo, attesissimo e promesso da anni, dell’audio loseless, Spotify torna a sorprendere i propri utenti con un aggiornamento che cambia radicalmente l’esperienza d’ascolto per chi utilizza il piano gratuito; a partire da oggi infatti, gli account free possono finalmente scegliere e riprodurre immediatamente qualsiasi canzone, senza più essere costretti a scorrere una playlist o un album in attesa che il brano desiderato compaia.

Il piano gratuito di Spotify offre ora un’esperienza d’ascolto più completa

Fino a ieri, ascoltare una singola traccia specifica era un privilegio riservato agli abbonati Premium, gli utenti gratuiti dovevano infatti affidarsi alla riproduzione casuale, con la possibilità di saltare solo un numero limitato di brani e dovevano attendere per raggiungere la canzone desiderata. Da oggi la musica cambia, letteralmente, e basta cercare un titolo, selezionarlo da un album o da una playlist, oppure toccare un link condiviso per iniziare immediatamente la riproduzione.

La novità è disponibile a livello globale e non richiede alcun aggiornamento particolare, è sufficiente avere l’app aggiornata all’ultima versione su Android o iOS. Rimangono ovviamente invariati gli altri paletti del piano gratuito, come la pubblicità tra i brani e il numero limitato di skip, ma il salto in termini di libertà d’ascolto è notevole.

Questo aggiornamento si inserisce in un contesto di costante evoluzione dell’offerta gratuita, che già includeva funzioni come playlist personalizzate basate sull’intelligenza artificiale, le immancabili Daily Mix e la daylist, una raccolta dinamica che si aggiorna più volte al giorno per seguire i diversi momenti della routine musicale degli utenti.

A queste si aggiungono la possibilità di personalizzare le copertine delle playlist con immagini e grafiche create direttamente all’interno dell’app e il supporto ai testi sincronizzati, che possono essere condivisi in tempo reale sui social.

In altre parole, chi non ha esigenze particolari (come l’audio in alta fedeltà, l’ascolto offline o l’assenza di pubblicità) si ritrova oggi con un piano gratuito decisamente più appetibile; Spotify stessa sottolinea come l’obbiettivo sia quello di rendere il servizio il miglior punto di incontro tra fan e artisti, a prescindere dal tipo di abbonamento.

È interessante notare come questa mossa arrivi a pochissimi giorni dal debutto ufficiale dell’audio loseless per gli abbonati Premium, un segnale che Spotify non vuole soltanto rafforzare l’offerta a pagamento, ma anche incentivare nuovi utenti a entrare nell’ecosistema, magari proprio partendo dal piano gratuito per poi valutare il passaggio a quello Premium.

Gli utenti potranno fruire di un’esperienza d’ascolto più libera, che riduce drasticamente le barriere tra piano free e Premium per quanto riguarda la selezione dei brani; un cambiamento che, come spesso accade, potrebbe spingere anche i concorrenti a rivedere le proprie strategie.