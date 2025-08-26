Spotify, il colosso dello streaming audio, ha da poche ore annunciato una nuova funzionalità chiamata Messaggi che punta a donare un taglio “più social” alla propria app.

Gli utenti, senza dovere uscire dall’app, potranno infatti interagire con amici e familiari per condividere con loro brani, podcast o audiolibri, ricevere o dispensare consigli, tenere traccia dei consigli stessi. Scopriamo tutti i dettagli e come funziona questa novità.

Spotify annuncia la funzionalità “Messaggi”

Come anticipato in apertura, Spotify ha da poco annunciato la nuova funzionalità Messaggi, implementata in risposta agli utenti che chiedevano al colosso dello streaming audio di “volere uno spazio dedicato all’interno dell’app per condividere brani, podcast o audiolibri che apprezzano con amici e familiari, e un modo semplice per tenere traccia dei consigli”.

Se per gli utenti standard le motivazioni sono queste, di rimando per artisti, autori e creator la nuova funzionalità potrebbe aprire le porte a un maggiore passaparola e quindi a un potenziale aumento del numero di fan.

“I messaggi sono un modo rapido e pratico per condividere e chiacchierare di ciò che stai ascoltando con le persone a cui tieni. Essi aprono anche nuove opportunità per artisti, autori e creatori: più utenti possono diffondere la notizia del brano di un artista o del podcast di un creatore con i propri amici e familiari, contribuendo così a favorirne la scoperta.”

Come sfruttare la funzionalità “Messaggi”

È direttamente il team della piattaforma a spiegare il funzionamento di questa novità, descritta come “conversazioni individuali in cui puoi condividere contenuti Spotify e reagire con testo ed emoji”.

Messaggi affianca le altre opzioni di condivisione già disponibili a partire dall’app che, quando avviamo la riproduzione di un contenuto, ci consente di condividere direttamente su app social di terze parti quali Instagram, Facebook, WhatsApp, Snapchat e TikTok.

La novità, come anticipato, è un meccanismo che “vive” direttamente dentro l’app per lo streaming musicale. Ecco come sfruttarla:

Avviare la riproduzione di un contenuto audio e selezionare il tasto di condivisione Nel menù di condivisione è presente una barra dei contatti con cui abbiamo interagito, dotata di un pulsante di ricerca Dalla schermata di ricerca, selezionare l’amico (o il familiare o altre persone suggerite, anche tra gli iscritti a un piano condiviso) a cui vogliamo inviare il consiglio per avviare la sessione di messaggistica Scrivere il testo e inviare il messaggio Attendere che venga accettata la richiesta dal nostro amico/familiare.

La funzionalità è pensata per lasciare in mano agli utenti il controllo della loro privacy: essi potranno accettare o rifiutare le richieste di Messaggi; inoltre, è possibile segnalare contenuti dannosi o illegali, segnalare/bloccare gli account di chi li ha inviati e disattivare completamente la funzionalità dalle impostazioni interne all’app.

Un altro aspetto importante riguarda la sicurezza: tutte le conversazioni sono protette da crittografia, sia per quanto concerne i messaggi “in transito” che per quanto concerne la conversazione sul dispositivo stesso.

Disponibilità della funzionalità “Messaggi” di Spotify

Stando alle informazioni reperibili dal comunicato stampa dell’annuncio di Messaggi, Spotify fa sapere che il rollout della funzionalità avrà inizio a partire da questa settimana, lasciando intendere che si tratterà di un rollout graduale.

La funzionalità sarà disponibile per gli utenti di età pari o superiore a 16 anni che usano l’app, sia senza abbonamento (Spotify Free) che con l’abbonamento a Spotify Premium, sui dispositivi mobili.

Non abbiamo invece informazioni precise sulla disponibilità regionale: il comunicato stampa parla di disponibilità “in mercati selezionati” ma non ne vengono nemmeno citati alcuni come esempio.