Spotify continua ad arricchire l’esperienza dei suoi abbonati Premium con funzionalità pensate per trasformare l’ascolto in un momento sempre più personale e creativo, dopo aver reso possibile la creazione di quasi 9 miliardi di playlist in tutto il mondo, la piattaforma di streaming musicale ha deciso di fare un passo avanti introducendo la possibilità di aggiungere e personalizzare le transizioni tra i brani.

Spotify permette ora di personalizzare le transizioni tra i brani delle playlist

Si tratta di una novità apparentemente semplice, ma che in realtà può cambiare radicalmente il modo in cui costruiamo le nostre playlist, non più un passaggio netto tra una traccia e l’altra, ma un flusso musicale continuo arricchito da dissolvenze, effetti e curve personalizzabili, con la possibilità di intervenire su parametri come volume ed equalizzazione; in questo modo, chiunque potrà sperimentare con i propri gusti e creare un ascolto fluido, adatto a ogni situazione.

Il funzionamento è immediato, basta aprire una playlist già esistente o crearne una nuova, selezionare l’opzione Mix e lasciare che Spotify si occupi di generare automaticamente le transizioni; gli utenti più esigenti invece, potranno entrare nelle impostazioni avanzate e scegliere tra preset come Dissolvenza o Ascesa, lavorando poi manualmente sui punti di taglio suggeriti in base alla forma d’onda o al beat di ciascun brano. Una volta salvata, la playlist può essere riascoltata, condivisa con gli amici o addirittura modificata in collaborazione con altri utenti Premium, ampliando così la dimensione sociale dell’esperienza.

Per rendere ancora più divertente e distintiva la personalizzazione, Spotify consente anche di aggiornare la copertina delle playlist miste con etichette e adesivi dedicati, un dettaglio che sottolinea l’idea di trasformare ogni mix in un vero e proprio prodotto musicale unico. Non mancano infine suggerimenti pratici per ottenere il massimo dal nuovo strumento, scegliere brani con tempi e tonalità simili, costruire un flusso coerente di energia ed emozioni e sperimentare come generi naturalmente predisposti per le transizioni.

Questa novità si inserisce in un percorso più ampio, che vede Spotify Premium consolidarsi come la piattaforma di riferimento per chi vuole plasmare in modo creativo la propria esperienza musicale, non si tratta soltanto di ascoltare brani in sequenza, ma di costruire veri e propri viaggi sonori, capaci di accompagnare una corsa, un lungo viaggio in auto o una serata tra amici senza mai spezzare il ritmo.

La funzionalità è già disponibile per gli utenti Premium idonei e arriverà gradualmente in tutto il mondo, per accedervi è sufficiente aggiornare l’app all’ultima versione e lasciarsi guidare dalla nuova opzione Mix.