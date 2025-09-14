Alcuni giochi per Nintendo Switch 2 sono incompatibili con le classiche Game Card e uno dei titoli in arrivo il prossimo anno ne è un esempio: stiamo parlando di Final Fantasy 7 Remake Intergrade.

Square Enix, la popolare software house che ha realizzato tale gioco, si è trovata obbligata ad usare una scheda con chiave di gioco (che richiede una connessione ad Internet), ciò per almeno un paio di motivi.

Nintendo Switch 2 e le schede con chiave di gioco

Molti utenti credono che gli editori optino per le schede con chiave di gioco perché sono più economiche rispetto alle schede tradizionali ma Final Fantasy 7 Remake Intergrade offre una dimostrazione del motivo per il quale alcuni giochi per Nintendo Switch 2 non hanno alternative.

Il nuovo gioco di Square Enix, che farà il suo esordio ufficiale il 22 gennaio 2026, ha un “peso” di oltre 80 GB, rivelandosi così troppo grande per una scheda tradizionale (probabilmente gli sviluppatori avrebbero potuto comprimere il gioco ma ciò avrebbe avuto delle inevitabili ripercussioni per quanto riguarda la qualità dell’esperienza offerta).

E così il gioco finirà per occupare gran parte dei 256 GB di memoria interna della console portatile, con l’inevitabile disappunto degli utenti che desiderano installare tanti titoli.

Ma ci sono anche altre ragioni per le quali le schede tradizionali non rappresentano la soluzione migliore per gli editori di giochi, come ad esempio la velocità di lettura: la memoria integrata in Nintendo Switch 2, infatti, sembra essere la soluzione capace di garantire l’esperienza migliore.

La speranza è che in futuro possano esserci novità da parte dei produttori di schede di memoria ma, per il momento, le software house pare che abbiano le mani legate.