Dopo l’arrivo dei nuovi modelli della casa di Cupertino, iPhone 16 si presenta come un’opportunità imperdibile per chi cerca un flagship Apple senza compromessi. Con uno sconto di 300€, il dispositivo passa da 979€ a soli 679€, raggiungendo praticamente il minimo storico su Amazon. La combinazione tra il potente chip A18, il display Super Retina XDR da 6.1 pollici e l’innovativo Controllo fotocamera rendono questo iPhone una scelta eccellente nella fascia premium. Analizziamo nel dettaglio cosa offre questo smartphone al prezzo attuale.

iPhone 16 e chip A18: prestazioni da flagship

iPhone 16 si distingue per il nuovo chip A18, che garantisce prestazioni superiori in ogni ambito d’uso. Il processore di nuova generazione assicura fluidità assoluta nel multitasking, nei giochi più demanding e nelle applicazioni professionali, posizionando il dispositivo ai vertici della categoria.

Il display Super Retina XDR OLED da 6.1 pollici offre una risoluzione di 2556 x 1179 pixel con densità di 460 ppi, garantendo immagini nitide e colori vivaci. La tecnologia Ceramic Shield protegge lo schermo dai graffi e dagli urti quotidiani, mentre il supporto HDR valorizza contenuti multimediali e streaming.

L’innovativo Controllo fotocamera rappresenta una delle novità più interessanti, permettendo un controllo avanzato delle funzioni fotografiche direttamente dal dispositivo. Il sistema di fotocamere integrato assicura scatti di qualità professionale in ogni condizione di luce.

La batteria da 3561 mAh garantisce un’autonomia estesa per l’intera giornata, supportata dalla ricarica wireless e dalla tecnologia USB Power Delivery 3.0 per tempi di ricarica ottimizzati. La connettività include 5G, Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.3, assicurando velocità di connessione superiori e compatibilità con tutti gli accessori più recenti.

Offerta Amazon: 300€ di sconto sul prezzo originale

iPhone 16 da 128GB è disponibile su Amazon al prezzo di 679€ invece di 979€, con un risparmio netto di 300€ pari al 31% di sconto. L’offerta riguarda la colorazione Blu oltremare, una delle tonalità più apprezzate della gamma 2024.

Il prezzo attuale rappresenta un’occasione eccezionale per accedere all’ultimo smartphone Apple con specifiche top di gamma. La spedizione è gratuita per tutti gli utenti, mentre i clienti Prime possono beneficiare della consegna rapida in 24-48 ore.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte e potrebbe variare rapidamente considerando l’elevata richiesta per questo modello. La garanzia Apple di 2 anni è inclusa, insieme al supporto software garantito per diversi anni attraverso gli aggiornamenti iOS.

