Il momento giusto per acquistare il nuovo Apple MacBook Air 15” con chip M4 è finalmente arrivato. Dopo il suo lancio, l’attesa per un calo di prezzo significativo è stata premiata da un’offerta imperdibile su Amazon, che porta questo gioiello di tecnologia a un prezzo decisamente più accessibile rispetto al listino ufficiale. Si tratta di un’opportunità eccellente per chi cerca un portatile che unisca prestazioni di altissimo livello, un design iconico e un’autonomia da record, il tutto potenziato dal rivoluzionario chip M4, già proiettato verso il futuro di Apple Intelligence. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che lo rendono un best-buy e i termini di questa promozione.
Indice:
Segui APPLE Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo
Apple MacBook Air 15 M4: potenza e design al servizio della produttività
Il MacBook Air 15” (2025) si distingue per un equilibrio perfetto tra portabilità ed esperienza visiva. Il suo punto di forza è l’ampio e brillante display Liquid Retina da 15,3 pollici, con una risoluzione nativa di 2880×1864 pixel e 500 nit di luminosità, ideale per lavorare, creare contenuti o semplicemente godersi film e serie TV con una qualità cromatica impeccabile. Sotto la scocca, il vero protagonista è il nuovo chip M4, che con la sua CPU a 10-core e una GPU fino a 10-core garantisce una fluidità e una reattività sorprendenti, gestendo senza sforzo sia le attività quotidiane che i carichi di lavoro più intensi.
La configurazione in offerta è particolarmente equilibrata e adatta alla stragrande maggioranza degli utenti:
- Memoria unificata: 16GB, per un multitasking fluido e senza rallentamenti.
- Archiviazione: SSD da 256GB, veloce e reattivo per l’avvio di sistema e applicazioni.
- Autonomia: Fino a 18 ore di riproduzione video, una garanzia per chi lavora in mobilità.
Il design, come da tradizione Apple, è impeccabile: leggero, sottile e con un funzionamento fanless (senza ventole) che lo rende completamente silenzioso. La presenza del Touch ID assicura inoltre un accesso rapido e sicuro al dispositivo.
Apple MacBook Air 13'', M4 (2025)
Se hai Amazon Prime Studenti, ulteriori 60€ di sconto. Prezzo finale: 889€
L’offerta su Amazon da non perdere
Questa promozione rende il MacBook Air 15” M4 un acquisto ancora più intelligente. Il modello nella configurazione da 16GB di memoria unificata e 256GB di SSD, colorazione Mezzanotte, è proposto a un prezzo nettamente inferiore rispetto a quello di listino. Il prezzo ufficiale di questo modello è di 1549€, ma grazie a questa offerta su Amazon è possibile acquistarlo a soli 1292€.
Il risparmio è notevole, con uno sconto di oltre 250€, pari a circa il 17% in meno rispetto al prezzo di lancio. Ma i vantaggi non finiscono qui: per gli studenti universitari iscritti al programma Prime Student, è previsto un ulteriore sconto di 50€, rendendo l’affare ancora più vantaggioso. L’offerta è soggetta a disponibilità e potrebbe avere una durata limitata, pertanto è consigliabile approfittarne rapidamente per non perdere questa occasione.
Iscrivetevi al nostro canale Telegram PrezziTech per ricevere in tempo reale le migliori offerte sulla tecnologia: https://t.me/prezzitech e a ErroriBomba per errori di prezzo o sconti incredibili su qualsiasi prodotto: https://t.me/erroribomba
I nostri contenuti da non perdere:
- 🔝 Importante: Amazfit T-Rex 3 Pro vs Amazfit T-Rex 3: il nostro confronto sulla carta
- 💰 Risparmia sulla tecnologia: segui Prezzi.Tech su Telegram, il miglior canale di offerte
- 🏡 Seguici anche sul canale Telegram Offerte.Casa per sconti su prodotti di largo consumo