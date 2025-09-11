Il momento giusto per acquistare il nuovo Apple MacBook Air 15” con chip M4 è finalmente arrivato. Dopo il suo lancio, l’attesa per un calo di prezzo significativo è stata premiata da un’offerta imperdibile su Amazon, che porta questo gioiello di tecnologia a un prezzo decisamente più accessibile rispetto al listino ufficiale. Si tratta di un’opportunità eccellente per chi cerca un portatile che unisca prestazioni di altissimo livello, un design iconico e un’autonomia da record, il tutto potenziato dal rivoluzionario chip M4, già proiettato verso il futuro di Apple Intelligence. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che lo rendono un best-buy e i termini di questa promozione.

Apple MacBook Air 15 M4: potenza e design al servizio della produttività

Il MacBook Air 15” (2025) si distingue per un equilibrio perfetto tra portabilità ed esperienza visiva. Il suo punto di forza è l’ampio e brillante display Liquid Retina da 15,3 pollici, con una risoluzione nativa di 2880×1864 pixel e 500 nit di luminosità, ideale per lavorare, creare contenuti o semplicemente godersi film e serie TV con una qualità cromatica impeccabile. Sotto la scocca, il vero protagonista è il nuovo chip M4, che con la sua CPU a 10-core e una GPU fino a 10-core garantisce una fluidità e una reattività sorprendenti, gestendo senza sforzo sia le attività quotidiane che i carichi di lavoro più intensi.

La configurazione in offerta è particolarmente equilibrata e adatta alla stragrande maggioranza degli utenti:

Memoria unificata: 16GB , per un multitasking fluido e senza rallentamenti.

, per un multitasking fluido e senza rallentamenti. Archiviazione: SSD da 256GB , veloce e reattivo per l’avvio di sistema e applicazioni.

, veloce e reattivo per l’avvio di sistema e applicazioni. Autonomia: Fino a 18 ore di riproduzione video, una garanzia per chi lavora in mobilità.

Il design, come da tradizione Apple, è impeccabile: leggero, sottile e con un funzionamento fanless (senza ventole) che lo rende completamente silenzioso. La presenza del Touch ID assicura inoltre un accesso rapido e sicuro al dispositivo.

L’offerta su Amazon da non perdere

Questa promozione rende il MacBook Air 15” M4 un acquisto ancora più intelligente. Il modello nella configurazione da 16GB di memoria unificata e 256GB di SSD, colorazione Mezzanotte, è proposto a un prezzo nettamente inferiore rispetto a quello di listino. Il prezzo ufficiale di questo modello è di 1549€, ma grazie a questa offerta su Amazon è possibile acquistarlo a soli 1292€.

Il risparmio è notevole, con uno sconto di oltre 250€, pari a circa il 17% in meno rispetto al prezzo di lancio. Ma i vantaggi non finiscono qui: per gli studenti universitari iscritti al programma Prime Student, è previsto un ulteriore sconto di 50€, rendendo l’affare ancora più vantaggioso. L’offerta è soggetta a disponibilità e potrebbe avere una durata limitata, pertanto è consigliabile approfittarne rapidamente per non perdere questa occasione.

