Senza dubbio gli utenti sono maggiormente attratti dal design o dalle caratteristiche della fotocamera quando viene presentato un nuovo smartphone ma spesso ci sono delle novità sotto il cofano che sono altrettanto importanti e un esempio in tal senso ci arriva dalla serie iPhone 17.

Il team di Apple, infatti, ci ha tenuto a mettere in evidenza che i nuovi smartphone dell’azienda possono contare su quello che è stato definito il “più significativo aggiornamento alla sicurezza della memoria nella storia dei sistemi operativi consumer”: stiamo parlando di Memory Integrity Enforcement (MIE).

A cosa serve Memory Integrity Enforcement

A dire di Apple, Memory Integrity Enforcement può essere considerato il culmine di uno sforzo progettuale e ingegneristico iniziato cinque anni fa e che combina i punti di forza unici del processore del colosso di Cupertino con la sicurezza avanzata del suo sistema operativo, il tutto con l’obiettivo di fornire una protezione della memoria sempre attiva e all’avanguardia senza compromettere le prestazioni.

Memory Integrity Enforcement è, in sostanza, la risposta di Apple ad eventuali attacchi spyware mercenari, che solitamente sfruttano le vulnerabilità di sicurezza della memoria

Apple spiega che i chip A19 e A19 Pro sono stati progettati per proteggere tutti gli utenti di default e contrastare in modo efficace lo sfruttamento delle vulnerabilità di corruzione della memoria, con investimenti di notevoli risorse per quanto riguarda la sicurezza in aree come la CPU, la velocità della CPU e la memoria per l’archiviazione dei tag.

Il colosso di Cupertino conclude sostenendo di non avere dubbi sul fatto che iPhone continuerà ad essere il modello di riferimento per quanto riguarda la sicurezza nel mondo mobile. Nei prossimi mesi, quando la serie iPhone 17 sarà ampiamente diffusa, potremo averne una conferma.

Per approfondimenti su Memory Integrity Enforcement vi rimandiamo al lungo articolo pubblicato da Apple sul blog ufficiale dedicato alla sicurezza.