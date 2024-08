Al giorno d’oggi si ricevono sempre più spedizioni, ma tenere traccia dei pacchi in arrivo può essere noioso, in quanto vengono inviati utilizzando servizi diversi.

In quest’ottica PayPal offre il tracciamento dei pacchi negli USA e ora il noto servizio di pagamenti elettronici sta iniziando a rendere disponibile questa funzionalità anche in Europa.

PayPal inizia a lanciare il tracciamento dei pacchi in Germania

Il monitoraggio dei pacchi di PayPal dovrebbe essere vantaggioso non solo per i clienti, ma anche per i rivenditori, in quanto ha lo scopo di ridurre il numero di domande sullo stato della spedizione. Vengono sincronizzati soprattutto gli ordini pagati con PayPal, ma non solo.

La piattaforma ha annunciato che secondo i dati interni e l’esperienza raccolta negli Stati Uniti, il numero di richieste di protezione dell’acquirente a causa di un articolo non ricevuto è spesso inferiore dell’80% quando viene utilizzata la tracciabilità rispetto a quando non viene effettuata la spedizione.

Dal momento che per il tracciamento dei pacchi PayPal utilizza l’API di Google, gli utenti hanno bisogno di un indirizzo Gmail collegato a PayPal. Per gli acquisti effettuati con indirizzo Gmail o collegati a PayPal, il tracking della spedizione appare automaticamente nell’app, ma è comunque possibile inserire manualmente il codice di tracking.

Paypal sottolinea che è vietato leggere i dati ricevuti dall’API di Google e che gli stessi non possono essere venduti a piattaforme pubblicitarie o commercianti di dati e nemmeno utilizzati per mostrare annunci pubblicitari.

A maggio PayPal ha annunciato che stava avviando una propria rete pubblicitaria e intendeva valutare il comportamento d’acquisto dei suoi utenti per ottimizzare l’efficacia degli annunci.