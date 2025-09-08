SpaceX ha siglato un accordo da ben 17 miliardi di dollari con EchoStar per acquisire le licenze sullo spettro AWS-4 e H-block, fondamentali per sviluppare la sua rete Starlink Direct-to-Cell, il servizio che punta a portare la connettività satellitare direttamente agli smartphone di tutto il mondo, senza bisogno di infrastrutture aggiuntive.

Si tratta di un passo decisivo non soltanto per l’espansione di Starlink, ma anche per l’intero settore delle telecomunicazioni mobili, che vede sempre più vicina l’integrazione tra satelliti e reti 5G.

SpaceX accelera verso il futuro di Starlink Direct-to-Cell

Secondo quanto annunciato dalle due società con un comunicato stampa, l’operazione prevede un pagamento da parte di SpaceX suddiviso in 8,5 miliardi di dollari in contanti e 8,5 miliardi di dollari in azioni SpaceX, a cui si aggiungono circa 2 miliardi di dollari destinati a coprire gli interessi sul debito di EchoStar fino al 2027.

Parallelamente, SpaceX ed EchoStar hanno stretto anche un accordo commerciale a lungo termine, grazie al quale gli abbonati di Boost Mobile (marchio di EchoStar) potranno accedere in futuro ai servizi Starlink Direct-to-Cell attraverso il core 5G cloud native del provider.

Il vantaggio per SpaceX è evidente, avere accesso diretto e completo a queste frequenze consente di sviluppare protocolli 5G ottimizzati per la nuova generazione di satelliti Starlink, senza dover dipendere da accordi temporanei con altri operatori.

Non è un dettaglio da poco, fino ad oggi la copertura Direct-to-Cell era stata testata con partner come T-Mobile, ma con questo nuovo portafoglio di spettro SpaceX guadagna maggiore autonomia e flessibilità, aprendo la strada a un servizio globale, potenzialmente in grado di eliminare le zone morte della rete mobile.

L’accordo arriva dopo mesi di pressioni normative e politiche, a maggio la FCC (Federal Communications Commission) aveva avviato un’indagine sull’utilizzo dello spettro da parte di EchoStar, indagine che secondo alcune indiscrezioni avrebbe ricevuto anche l’interessamento diretto del presidente Trump, che avrebbe esortato l’azienda a vendere le licenze.

Non a caso, poche settimane fa EchoStar ha già ceduto le licenze per un valore di 23 miliardi di dollari ad AT&T. Con la vendita a SpaceX, la società punta ora a risolvere definitivamente le pendenze con la FCC e a concentrarsi sulle proprie attività core, come DISH TV, Sling e Hughes, che non saranno toccate da questa transazione.

Il CEO di EchoStar, Hamid Akhavan, ha sottolineato come la società abbia lavorato per anni per valorizzare queste risorse di spettro, con la convinzione che la connettività satellitare diretta ai telefoni cellulari avrebbe rivoluzionato le comunicazioni globali.

Dal canto suo Gwynne Shotwell, Presidente e COO di SpaceX, ha ribadito la missione dell’azienda di mettere fine alle zone morte della telefonia mobile in tutto il mondo; i satelliti Starlink con funzionalità Direct-to-Cell hanno già dimostrato utilità in scenari di emergenza (ad esempio durante disastri naturali), ma con il nuovo spettro esclusivo l’obbiettivo è quello di offrire prestazioni radicalmente migliori e una copertura senza precedenti.

La chiusura definitiva dell’accordo è attesa dopo il via libera delle autorità di regolamentazione, ma SpaceX intende senza dubbio accelerare la roadmap Direct-to-Cell e consolidare il suo ruolo come player di primo piano nel mercato delle telecomunicazioni mobili globali. Gli utenti dal canto loro, dovranno ovviamente attendere ancora qualche anno prima di vedere i benefici concreti di questa integrazione.