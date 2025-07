Il duo composto da Fastweb e Telespazio si è aggiudicato l’importante gara indetta dalla Regione Lombardia per la sperimentazione dei servizi a banda larga via satellite. Si tratta di una prima assoluta nel nostro Paese, un passo in avanti fondamentale che punta a combattere il digital divide attraverso soluzioni tecnologiche innovative e che fa parte della Strategia Nazionale per la Banda Ultra Larga 2023-2026.

L’alleanza tra le due società ha avuto la meglio sulla concorrenza, portando a casa entrambi i lotti messi a bando e battendo la cordata guidata da FiberCop. Ma vediamo nel dettaglio cosa prevede questo progetto e quale potrebbe essere il ruolo a sorpresa di Starlink.

I dettagli della vittoria: Lombardia divisa in due, Fastweb e Telespazio prendono tutto

La gara, gestita da Aria Spa, l’azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti, era suddivisa in due lotti distinti, ciascuno con un valore di poco superiore ai 2 milioni di euro. Come anticipato in apertura, Fastweb e Telespazio sono riuscite a vincerli entrambi, assicurandosi così la copertura dell’intero territorio regionale per la sperimentazione.

I due lotti aggregano le province lombarde come segue:

Lotto 1 : Sondrio, Como, Bergamo, Varese, Lecco, Brescia, Monza e Brianza.

: Sondrio, Como, Bergamo, Varese, Lecco, Brescia, Monza e Brianza. Lotto 2: Milano, Pavia, Cremona, Lodi e Mantova.

La vittoria è stata netta nei confronti del principale competitor, un raggruppamento guidato da FiberCop che vedeva come partner per la componente spaziale Fmc Globalsat. Altre tre società (MGH Systems Italia, Sirius Technology e Acantho) avevano presentato offerte, ma la partita si è giocata principalmente tra le due cordate maggiori.

Come funzionerà la connettività “ibrida” e l’obiettivo del progetto

L’appalto non riguarda una semplice fornitura di connettività, ma un progetto complesso che include la posa degli apparati, la manutenzione full risk e, naturalmente, il servizio di connessione. L’obiettivo, come specificato nel bando, è sviluppare e testare soluzioni di “reti ibride”.

In pratica, la rete satellitare funzionerà come infrastruttura di backhauling, ovvero raccoglierà e trasporterà il traffico dati ad alta capacità, per poi integrarsi con la rete di accesso terrestre, che sia in fibra ottica o FWA (Fixed Wireless Access). Questa sinergia consentirà di attivare servizi di connettività performanti per gli utenti finali, specialmente in quelle aree dove la sola rete terrestre fatica ad arrivare.

Il progetto avrà una durata massima di 24 mesi, con le attività di installazione e attivazione concentrate nei primi quattro mesi (prorogabili di altri quattro).

L’iniziativa è finanziata in gran parte dal Dipartimento per la Trasformazione digitale e in parte dalla stessa Regione Lombardia, con l’obiettivo dichiarato di superare la realtà del digital divide, come affermato dal presidente di Aria, Marco Ambrosini e di cui abbiamo già avuto modo di argomentare poc’anzi.

Cosa c’entra in tutto ciò Starlink?

Molti si chiederanno perché Starlink, la celebre costellazione satellitare di SpaceX, non abbia partecipato direttamente alla gara. La ragione è legata ai requisiti del bando, che prevedevano attività di verifica delle performance e dell’applicabilità del backhauling satellitare, servizi che esulano dal perimetro operativo attuale della società di Elon Musk.

Il suo coinvolgimento, però, non è affatto escluso. Anzi, è una possibilità concreta. Telespazio, infatti, ha siglato un anno fa un accordo commerciale proprio con SpaceX per la commercializzazione dei servizi Starlink. Questo legame apre le porte a un utilizzo della tecnologia americana all’interno della sperimentazione lombarda, con Telespazio che agirebbe da intermediario e integratore.

Un modello simile si sta vedendo anche in un altro settore: la società Icomera, rivenditore ufficiale di Starlink, sta preparando una sperimentazione per potenziare il Wi-Fi a bordo dei treni dell’Alta Velocità tramite connettività satellitare, pur non essendoci un contratto diretto tra Trenitalia e Starlink.