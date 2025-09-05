La ricarica wireless ha cambiato il modo in cui utilizziamo i nostri smartphone e presto lo farà anche con le auto elettriche, Porsche ha infatti annunciato il suo primo sistema di ricarica induttiva da 11 KW, chiamato Porsche Wireless Charging, che sarà disponibile dal 2026 a partire dalla nuova generazione completamente elettrica della Cayenne.

Come funziona Porsche Wireless Charging

Il cuore del sistema è una piastra a pavimento One-Box (117 cm x 78 cm x 6 cm e 50 Kg di peso) che si installa nel punto in cui normalmente si parcheggia l’auto, garage, carport o posti auto all’aperto; una volta collegata alla rete elettrica basta posizionare la vettura sopra la piastra per avviare automaticamente il processo di ricarica, senza collegare cavi o interagire con una wallbox.

Il veicolo è dotato di un ricevitore integrato nel sottoscocca, tra le ruote anteriori, che si abbassa automaticamente fino a pochi centimetri per consentire il trasferimento di energia; il sistema funziona tramite induzione magnetica, con bobine trasmittenti e riceventi che trasformano la corrente alternata in continua per ricaricare la batteria.

Porsche promette un’efficienza del 90%, paragonabile ai sistemi a cavo in corrente alternata, e la possibilità di monitorare e gestire tutto tramite l’app My Porsche, che integra anche funzioni come la ricarica programmata e il precondizionamento.

La piastra è robusta, certificata CE e UL, ed è stata testata da TÜV Süd per resistere a pioggia, neve e persino al passaggio dei veicolo sopra di essa; non mancano poi sistemi di sicurezza integrati, se rileva un animale o un oggetto metallico che rischia di surriscaldarsi, la ricarica si interrompe immediatamente.

Inoltre, grazie alla vista dedicata nella Surround View, il conducente è guidato nel posizionamento preciso della vettura sopra la piastra, una volta azionato il freno di stazionamento la ricarica parte senza ulteriori interventi.

La prima a beneficiare di questa tecnologia sarà la nuova Cayenne Electric (sigla interna E4), attesa in anteprima mondiale entro la fine del 2025 e in commercio dal 2026; la piastra sarà venduta nei Porsche Center e nel Porsche Online Shop, con installazione curata da tecnici specializzati.

Accanto alla ricarica wireless, Cayenne Electric offrirà anche la ricarica ultraveloce in corrente continua fino a 400 KW, un valore che la posiziona tra i riferimenti assoluti nel mercato insieme a Macan e Taycan.

In occasione dell’IAA Mobility di monaco (dal 9 al 14 settembre), Porsche mostrerà un prototipo di Cayenne Electric con una vernice che si illumina al passaggio della corrente, un effetto scenico che unisce design e tecnologia, pensato per sottolineare l’innovazione legata al debutto del sistema di ricarica wireless.

Secondo Porsche il 75% delle ricariche avviene a casa, motivo per cui questa tecnologia potrebbe rivelarsi decisiva per l’adozione diffusa della mobilità elettrica; niente più cavi da collegare, basterà parcheggiare l’auto sopra la piastra per ritrovarla carica e pronta a partire.

Il sistema arriverà in Europa nel 2026, con successiva estensione ad altri mercati internazionali.