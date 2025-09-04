Laifen ha svelato una serie di interessanti novità in occasione dell’apertura di IFA 2025 di Berlino. In particolare, il brand, punto di riferimento del settore del lifestyle tech, con un focus sui prodotti per la cura personale, presenta in anteprima i nuovi T1 Pro, un rasoio elettrico compatto per una rasatura di precisione, e P3 Pro, rasoio pensato per “affrontare” le barbe più impegnative. Entrambi i rasoi sono adatti alla rasatura a secco e su pelle bagnata e sono dotati di certificazione IPX7 e di una testina magnetica removibile. Andiamo a scoprire caratteristiche e prezzi dei nuovi prodotti di Laifen.

Le novità Laifen al debutto ad IFA 2025

Il primo modello della nuova gamma Laifen è il rasoio T1 Pro, dotato di lama singola con struttura ArcBlade, con angolo di rasatura efficace fino a 148,5°, e corpo in alluminio lavorato CNC. Il rasoio è dotato di un corpo ergonomico a T in alluminio e può contare su un’autonomia di 120 minuti e sul supporto alla ricarica rapida (basta un minuto di carica per ottenere 8 minuti di utilizzo).

Per una maggiore potenza c’è, invece il P3 Pro, dotato di un corpo compatto monoblocco con finestra motore visibile e sistema a tripla lama (due testine e un rifinitore) con angolo efficace di 148,5°. Il rasoio ha un doppio motore lineare, per 24.000 tagli al minuto, con regolazione automatica PID. Da segnalare un corpo in alluminio lavorato CNC e un’autonomia di 100 minuti, con ricarica rapida.

Prezzi e disponibilità

I nuovi modelli Laifen saranno disponibili da metà settembre con i seguenti prezzi:

T1 Pro : 119,99 euro per l’edizione Stubble oppure 159,99 euro per l’edizione Standard

: 119,99 euro per l’edizione Stubble oppure 159,99 euro per l’edizione Standard P3 Pro: 199,99 euro

I nuovi prodotti saranno disponibili sul sito ufficiale di Laifen oltre che sullo store Laifen di Amazon.