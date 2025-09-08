Dreame, marchio noto per i suoi aspirapolvere intelligenti e dispositivi per la cura della casa, entra per la prima volta nel settore delle lavatrici e asciugatrici con il lancio ufficiale della P5 washer-dryer.

Questa nuova macchina combina tecnologie AI, design compatto e funzioni avanzate per provare a distinguersi in un mercato sempre più affollato come la possibilità di emulare e migliorare il lavaggio mano. Scopriamola nel dettaglio.

Design compatto e tanta tecnologia, Dream P5 punta in alto

Uno dei punti di forza della Dreame P5 è il design: stiamo parlando di una lavatrice frontale con corpo slim da 540 mm, pensato per adattarsi facilmente ai comuni mobili da 600 mm.

La porta frontale da 520 mm in vetro “stellato” non ha solo funzione estetica, ma consente di controllare facilmente l’interno del cestello e, come potete notare, si integra con gli arredi moderni.

Anche il cestello è stato ripensato in quanto è inclinato a 530 mm e con superficie a forma di goccia d’acqua, è progettato per creare un effetto cuscinetto che riduce l’usura dei tessuti. La struttura è stata realizzata con saldatura laser per eliminare bordi o sporgenze che potrebbero impigliare i capi, aumentando la durata nel tempo.

4D Hand-Wash Simulation punta a emulare e migliorare il lavaggio a mano

Come accennato in apertura, Dreame ha puntato su una tecnologia di lavaggio che simula il lavaggio a mano, denominata 4D Hand-Wash Simulation System.

Grazie alla combinazione del tamburo inclinato e di un sistema multidirezionale di movimento, i capi vengono trattati con delicatezza ma senza rinunciare a un lavaggio profondo. Secondo i dati dell’azienda, l’efficienza di pulizia è superiore del 13% rispetto ai tamburi tradizionali da 505 mm.

Questa tecnologia è particolarmente pensata per chi deve trattare tessuti delicati o capi costosi, che normalmente verrebbero lavati a mano per sicurezza.

Asciugatura rapida con Cloud Disc

Sul fronte dell’asciugatura, la P5 utilizza il nuovo sistema Cloud Disc di Dreame, basato su un condensatore in metallo con superficie aumentata del 200% rispetto ai sistemi standard. Questo permette di velocizzare il processo di asciugatura del 25% e di garantire una deumidificazione fino a 13 g/min.

Il modulo di asciugatura è inoltre dotato di un sistema di autopulizia che in parole povere consiste di un flusso d’acqua ad alta velocità che sciacqua periodicamente il condensatore e le pale della ventola, eliminando residui e pelucchi.

Intelligenza artificiale e precisione del motore

La Dreame P5 è alimentata da un motore inverter a trazione diretta con controllo AI. Questo consente di regolare i movimenti del tamburo con precisione fino a un grado, adattando il lavaggio alle condizioni dei capi e al carico effettivo.

Il risultato è un funzionamento più efficiente e silenzioso: in fase di centrifuga il rumore è limitato a 45 decibel, un livello paragonabile a quello di una conversazione a bassa voce.

L’AI non si limita al motore ma anche al software, la macchina supporta anche la selezione automatica dei programmi. L’utente può affidarsi al sistema per scegliere cicli di lavaggio ottimizzati in base ai tessuti e allo sporco, riducendo al minimo la necessità di intervento manuale.

Lavaggi personalizzati segmentati e capacità

Un’altra novità della Dreame P5 è il sistema di riscaldamento segmentato, che adatta la temperatura del ciclo al tipo di macchia.

Per esempio, a detta dell’azienda, 30°C sono consigliati per il sudore, 40°C per le macchie di vino e 60°C per l’olio. Per i tessuti più delicati, come la seta, è invece disponibile un ciclo a freddo.

La macchina supporta anche un ciclo di pastorizzazione a 60°C, che elimina fino al 99,99% di batteri e acari, e un ciclo di autopulizia a 95°C per igienizzare l’interno del cestello e mantenerlo libero da muffe e cattivi odori.

La Dreame P5 offre una capacità di 10 kg per il lavaggio e 6 kg per l’asciugatura, sufficiente per circa 40 capi o due set completi di biancheria da letto. All’interno è presente una luce soffusa che facilita il caricamento e lo scarico, mentre per la sicurezza è stato integrato un blocco per bambini.

Il pannello di controllo adotta un Knob Screen cioè una manopola girevole con display digitale integrato. Dreame garantisce inoltre tre anni di copertura completa sul prodotto e dieci anni sul motore, un segnale di fiducia nella durata della macchina.

Prezzo e disponibilità

La lavatrice è stata presentata in Cina ed è già disponibile per il pre-ordine su JD.com a partire da domani, 9 settembre. Il prezzo fissato al debutto è di 5.499 yuan, circa 770 dollari o 657 euro.

L’azienda non ha fatto menzione di un’eventuale commercializzazione globale dunque non ci resta che attendere i prossimi mesi per saperne di più.

Ciò che è certo è che con la P5, Dreame non si limita a lanciare una semplice lavatrice-asciugatrice, ma cerca di introdurre un nuovo standard di qualità e innovazione in un settore già dominato da colossi come LG, Samsung e Haier.

Il nuovo elettrodomestico rappresenta un passo importante per l’azienda che spazia verso nuovi segmenti del mercato in cui punta a portare lo stesso approccio innovativo già dimostrato nei robot aspirapolvere.