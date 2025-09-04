Dreame Technology continua la sua crescita in Europa, con un risultato record per quanto riguarda il fatturato e anche la quota di mercato in diversi Paesi. Si tratta di un traguardo importante che conferma il ruolo da protagonista del brand che punta a diventare, sempre di più, il riferimento assoluto della Smart Home a livello globale. Ecco tutti i risultati annunciati dall’azienda in occasione della nuova edizione di IFA.

Una crescita continua

La prima parte del 2025 è stata da record per Dreame in Europa. L’azienda, infatti, ha annunciato un aumento del 139% del fatturato su base annua, per il mercato europeo, nel periodo compreso da gennaio a luglio 2025.

Contemporaneamente, l’azienda è riuscita a raggiungere una quota di fatturato numero uno nel settore dei robot aspirapolvere in Germania (42%), Francia (34,8%), Austria (49,6%), Italia (37,5%), Svizzera (42,3%), Paesi Bassi (30,9%), Belgio (62%) e Danimarca (36,9%) nel corso del primo semestre del 2025.

Secondo l’azienda, la crescita rapida in Europa è strettamente legata ad almeno tre fattori. Il primo è la continua innovazione che caratterizza l’operato del brand, con tante novità per arricchire la gamma, come il doppio braccio robotico flessibile per la pulizia degli angoli e delle fessure e il sistema ProLeap per il superamento delle soglie.

Da sottolineare anche l’adozione di una strategia multicanale, che unisce la vendita tramite e-commerce a partnership con importanti realtà del commercio al dettaglio (in Italia, ad esempio, con rivenditori come Euronics, MediaWorld e Unieuro). C’è poi il supporto a lungo termine con una garanzia di tre anni per tutti i robot aspirapolvere e la possibilità di poter contare su 10 centri di riparazione in tutta Europa. Entro la fine dell’anno, inoltre, Dreame aprirà una Serie di negozi (sette in totale) in città come Milano, Madrid, Francoforte e altre.

In merito ai risultati ottenuti, Sean Chen, Managing Directory di Dreame WEU, ha commentato: “La nostra missione è fornire agli utenti una tecnologia che risponda realmente alle esigenze quotidiane e migliori la vita domestica. Dalla pulizia intelligente alle soluzioni multilivello, ogni innovazione è progettata per rendere la vita più semplice, più efficiente e più piacevole”.

Il focus sull’innovazione

Un elemento centrale dell’attività di Dreame è rappresentato dall’innovazione con oltre il 60% della forza lavoro che si concentra sulle attività di ricerca e sviluppo e con oltre 6.300 brevetti a livello globale. Questa strategia si basa anche su una combinazione di intelligenza artificiale, robotica, IoT e intelligenza basata su scenari.

In tema di innovazione, Dreame ha anticipato in occasione di IFA 2025 il debutto della a tecnologia concettuale Cyber X, con il primo robot aspirapolvere bionico al mondo in grado di salire le scale grazie al sistema QuadTrack. Un prodotto di questo tipo è progettato per muoversi su case composte da più livelli.

Per rafforzare la sua posizione nel settore della Smart Home, inoltre, l’azienda sta realizzando un ecosistema completo e intelligente, gestibile tramite l’app Dreamehome che consente di tenere sotto controllo gli elettrodomestici di diverse categorie. In occasione di IFA 2025, l’azienda ha dedicato un intero padiglione alla sua gamma per la Smart Home con 22 linee di prodotti di cui 15 appartenenti a nuove categorie.