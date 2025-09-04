All’IFA di Berlino, Dreame non presenta solo nuovi aspirapolvere senza fili, ma anche i robot aspirapolvere di nuova generazione: arrivano l’inedita serie Aqua, composta dai modelli Aqua10 Ultra Roller Complete e Aqua10 Ultra Track Complete, e il versatile Matrix10 Ultra. Scopriamo insieme le caratteristiche e i prezzi dei nuovi modelli del produttore cinese.

Dreame svela la nuova gamma Aqua10 e il modello Matrix10 Ultra con triplo mop

Dreame presenta oggi tre nuovi prodotti della sua gamma di robot aspirapolvere: da un lato abbiamo la nuovissima serie Aqua, composta dai modelli Aqua10 Ultra Roller Complete e Aqua10 Ultra Track Complete, dall’altra Matrix10 Ultra, un modello versatile e flessibile dotato di Multi-Mop Switching Dock.

Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete e Aqua10 Ultra Track Complete: ecco la nuovissima serie

La nuova serie Aqua è caratterizzata da un rullo mop in grado di pulire in tempo reale utilizzando acqua fresca: la nuova linea si evolve e offre una cura dei pavimenti ancora più intelligente, pulita ed efficiente.

Aqua10 Ultra Roller Complete offre un rullo che ruota a 100 giri al minuto con 12 ugelli spray e un controllo preciso della pressione; si autopulisce con acqua fresca, separando quella sporca per evitare ricontaminazioni. La tecnologia FluffRoll è pensata per una pulizia ancora più profonda e delicata, grazie a una rotazione in direzioni opposte a 1000 giri al minuto; le fibre soffici offrono maggiore flessibilità e capacità di sollevare la polvere, raggiungendo le fughe e rimuovendo le macchie più ostinate sfruttando un contatto più denso.

Dopo ogni utilizzo, il rullo si autopulisce con acqua calda a 100°C, sciogliendo grasso, eliminando sporco ostinato e neutralizzando batteri e odori. Nessun problema per i tappeti: con AutoSeal Roller Guard, una barriera intelligente si chiude automaticamente sopra il rullo quando il robot si avvicina ai tappeti, mantenendoli asciutti.

Aqua10 Ultra Track Complete offre una pulizia a vapore continuo con acqua calda, l’uso flessibile di soluzioni detergenti e una navigazione intelligente. Il primo sistema di pulizia con acqua fresca di Dreame è potenziato da TrackSync, che garantisce una pulizia continua con acqua calda a 45°C: spruzza costantemente acqua fresca sul mop, per assicurare igiene ad ogni passata.

I modelli della nuova serie Aqua condividono poi il sistema ProLeap, con un sollevamento automatico per superare soglie, tappeti spessi o superfici irregolari (fino a 8 cm) e un cingolo che arriva fino a 6 cm, così da evitare di bloccarsi tra una stanza e l’altra. Il telaio Triple-Wheel AgiLift si adatta e si solleva in modo intelligente per superare soglie fino a 30 mm.

Grazie a NVIDIA Issaac Sim, all’apprendimento per rinforzo e a due fotocamere AI HD (che catturano dettagli in 3D), i robot possono evitare oltre 240 ostacoli con precisione al millimetro. La navigazione VersaLift prevede un modulo LDS che si solleva per scansionare l’ambiente e si ritrae per facilitare il passaggio negli spazi ridotti.

Entrambi i modelli non hanno problemi con polvere, detriti e peli di animali su tutti i tipi di pavimenti: l’Ultra Roller Complete offre una potenza di aspirazione fino a 30.000 Pa, mentre il cingolo raggiunge i 25.000 Pa. Con l’HyperStream DuoBrush Detangling System viene proposto un design a doppia spazzola, che previene grovigli di capelli o altri tipi di intasamento.

Lato software, Dreame Pet Care 4.0 offre aggiornamenti intelligenti focalizzati sugli animali domestici: identifica le zone dedicate a questi ultimi, come ciotole e lettiere, e fa scegliere all’utente se pulire intorno ad esse o meno. In ogni caso, il robot evita in tempo reale animali e persone, segnala aree non pulite e torna a concludere in un secondo momento. Si può anche controllare tutto da remoto, con video in diretta e audio bidirezionale. Non manca il supporto a Matter, per una casa ancora più smart.

Dreame Matrix10 Ultra è il primo al mondo con dock multi-mop

Come anticipato, è stato presentato pure Dreame Matrix10 Ultra, robot dotato del primo sistema al mondo con dock multi-mop e vano per tre soluzioni diverse, in grado di adattarsi automaticamente. Il nuovo modello offre soluzioni personalizzate per odori di animali, pavimenti in legno e pulizia generale, per una casa fresca e pulita con una manutenzione ridotta al minimo.

Matrix10 Ultra è dotato di un dock multi-mop che può ospitare fino a tre tipi di mop, intercambiabili automaticamente in base alle esigenze e al tipo di stanza: utilizza panni con setole in nylon per rimuovere il grasso della cucina, panni in spugna per il bagno e panni termici per le altre stanze. Che si tratti di eliminare odori di animali o proteggere i pavimenti in legno, il sistema garantisce una casa più pulita e fresca con meno manutenzione manuale.

Inoltre, è dotato di HyperStream Detangling DuoBrush, con una spazzola in gomma setolata per rimuovere polvere e una spazzola in TPU per sollevare detriti dai tappeti, che si solleva automaticamente su superfici piane per risparmiare energia. Il sistema aggiornato ProLeap e il telaio Triple-Wheel AgiLift permettono di superare ostacoli fino a 8 cm, e sono affiancati alla navigazione VersaLift per mobili bassi e a una potenza di aspirazione di 30.000 Pa (certificata TÜV per la pulizia silenziosa).

Con la doppia modalità di lavaggio Dual Omni-Scrub Mopping, l’autopulizia del mop a 100°C ThermoHub e il sistema intelligente Pet Care, garantisce una casa più intelligente e pulita, con la possibilità di interazione remota con gli animali tramite l’applicazione.

Prezzi e uscita dei nuovi robot aspirapolvere Dreame

I due modelli della serie Aqua arrivano tra pochi giorni, mentre ci sarà da attendere un paio di settimane in più per Matrix10 Ultra. Più precisamente, Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete sarà disponibile nella colorazione bianca (nera in arrivo successivamente) dall’8 settembre 2025 al prezzo consigliato di 1499 euro, con uno sconto di 200 euro valido per le prime due settimane. Dreame Aqua10 Ultra Track Complete sarà anch’esso disponibile dall’8 settembre 2025 (nelle colorazioni bianco e nero) al prezzo consigliato di 1499 euro.

Dreame Matrix10 Ultra arriverà invece il 24 settembre 2025 (sempre nelle colorazioni bianco e nero) al prezzo consigliato di 1599 euro, con uno sconto di 200 euro durante la prima settimana di vendita.

