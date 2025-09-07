Chi cerca un mouse wireless compatto ma senza compromessi sa bene che la serie MX Anywhere di Logitech è un punto di riferimento assoluto. Il mouse Logitech MX Anywhere 3S, lanciato a un prezzo di listino di 103,99 €, rappresenta il vertice di questa categoria, unendo portabilità estrema a funzionalità di livello professionale. Oggi, grazie a una promozione imperdibile su Amazon, questo piccolo gioiello di tecnologia diventa accessibile a un prezzo che ridefinisce il concetto di “affare”. Con uno sconto che supera il 50% rispetto al prezzo di lancio, ci troviamo di fronte a un’opportunità da non lasciarsi sfuggire per chiunque lavori in mobilità o desideri una scrivania pulita e ordinata. Analizziamo nel dettaglio le sue caratteristiche e i termini di questa promozione.

Logitech MX Anywhere 3S: potenza da desktop in formato tascabile

Logitech MX Anywhere 3S è un mouse che inganna con le sue dimensioni ridotte (100,5 x 65 x 34,4 mm per soli 99 grammi). Nonostante la sua natura compatta, pensata per essere trasportato ovunque, al suo interno racchiude tecnologie da top di gamma. La costruzione in plastica è solida e restituisce un’ottima sensazione di robustezza, con finiture ondulate sui lati per migliorare la presa. Il vero punto di forza è però la sua versatilità: il mouse è progettato per funzionare in qualsiasi contesto, garantendo sempre la massima precisione e comfort.

Le specifiche tecniche parlano chiaro e lo posizionano al vertice della sua categoria:

Sensore ottico Darkfield da 8000 DPI : Una precisione sbalorditiva che permette al mouse di funzionare su qualsiasi superficie, incluso il vetro, senza bisogno di un tappetino. La sensibilità è completamente personalizzabile tramite software.

: Una precisione sbalorditiva che permette al mouse di funzionare su qualsiasi superficie, incluso il vetro, senza bisogno di un tappetino. La sensibilità è completamente personalizzabile tramite software. Clic Silenziosi : I pulsanti principali sono stati progettati per essere estremamente silenziosi, una caratteristica ideale per chi lavora in ambienti condivisi come biblioteche, uffici open space o in treno.

: I pulsanti principali sono stati progettati per essere estremamente silenziosi, una caratteristica ideale per chi lavora in ambienti condivisi come biblioteche, uffici open space o in treno. Rotellina MagSpeed : Lo scroller elettromagnetico permette di passare automaticamente da uno scorrimento a scatti, preciso riga per riga, a uno scorrimento iper-veloce capace di percorrere 1.000 righe in un secondo.

: Lo scroller elettromagnetico permette di passare automaticamente da uno scorrimento a scatti, preciso riga per riga, a uno scorrimento iper-veloce capace di percorrere 1.000 righe in un secondo. Connettività Multi-dispositivo : Può essere associato fino a tre dispositivi contemporaneamente (via Bluetooth) e passare dall’uno all’altro con la semplice pressione di un tasto.

: Può essere associato fino a tre dispositivi contemporaneamente (via Bluetooth) e passare dall’uno all’altro con la semplice pressione di un tasto. Software Logi Options+ e Logi Flow : Permette di personalizzare ogni pulsante e di utilizzare la funzione Flow per controllare più computer contemporaneamente, trascinando file da uno schermo all’altro senza interruzioni.

: Permette di personalizzare ogni pulsante e di utilizzare la funzione Flow per controllare più computer contemporaneamente, trascinando file da uno schermo all’altro senza interruzioni. Autonomia e Ricarica: La batteria integrata garantisce fino a 70 giorni di utilizzo con una carica completa e si ricarica tramite una comoda porta USB-C.

Per ulteriori dettagli: Recensione Logitech MX Anywhere 3S

I dettagli dell’offerta su Amazon

Questa promozione rende il Logitech MX Anywhere 3S un acquisto quasi obbligato per chi cerca il meglio della tecnologia in formato compatto. L’offerta è disponibile su Amazon e porta il prezzo a un livello estremamente competitivo, soprattutto se confrontato con il prezzo di lancio.

Il prezzo di listino ufficiale al momento del lancio era di 103,99 €. Grazie a questa promozione, il prezzo scende a soli 48,79 €, con un risparmio netto di ben 55,20 €, che corrisponde a uno sconto del 53%. Si tratta di un’occasione rara per un prodotto di questa caratura, che difficilmente si trova a un prezzo così basso. L’offerta riguarda la colorazione Grafite, una delle più apprezzate ed eleganti. La disponibilità potrebbe essere limitata, pertanto è consigliabile agire rapidamente per non perdere questa opportunità.

