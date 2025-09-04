ECOVACS, marchio leader a livello globale nel mercato dei robot di servizio, ha annunciato oggi a Berlino, dove in questi giorni si sta svolgendo l’edizione 2025 di IFA, una serie di novità ponte a rivoluzionare il settore, aprendo la strada a una nuova era di vita intelligente.

A fare gli onori di casa ci ha pensato David Cheng Qian, CEO di ECOVACS Robotics, che ha svelato DEEBOT X11, il primo robot aspirapolvere al mondo dotato di tecnologia PowerBoost, insieme a una nuova categoria di robot, ECOVACS ULTRAMARINE, dedicata alla pulizia delle piscine.

“Guidati dalla nostra missione ‘Robot per tutti’ continuiamo a lanciare prodotti che migliorano la vita delle persone. Da DEEBOT a una ampia serie di scenari domestici, ogni innovazione è fondata sulle reali esigenze dei consumatori. Crediamo che le case intelligenti del futuro debbano offrire servizi proattivi, con una tecnologia ‘invisibile’. Basandoci sulla nostra robusta catena di fornitori, continueremo a fornire nuove innovazioni tecnologiche per assicurare che ‘Quello che solo ECOVACS sa fare’ si traduca in prodotti reali e duraturi per i nostri clienti.”

ECOVACS DEEBOT X11

La prima grande novità si chiama ECOVACS DEEBOT X11, il primo robot aspirapolvere dotato di tecnologia PowerBoost che ridefinisce il concetto di ricarica intelligente. La nuova tecnologia sfrutta anche i “tempi morti” come la pulizia di routine dei moci, che avviene a intervalli regolari durante il lavaggio del pavimento, per ricaricare la batteria ed aumentare l’autonomia di utilizzo.

Durante la pulizia dei moci, che impiega circa 3 minuti, la batteria si ricarica del 6% circa e ripetendo diverse volte questa procedura è possibile arrivare a pulire circa 1.000 metri quadri per ogni sessione di pulizia. In questo modo si rompe il paradigma che abbina l’autonomia alla capacità della batteria, permettendo di aprire una nuova era che configura la pulizia continua della casa intelligente, con ricariche quasi invisibili.

Il nuovo robot porta aggiornamenti alle tecnologie OZMO ROLLER 2.0 e TruEdge 3.0, così da alzare ulteriormente il livello e la precisione della pulizia di DEEBOT X11. Il nuovo rullo in nylon ruota a 200 giri al minuto ed esercita una pressione di 3.800 Pa sul pavimento, al fine di rimuovere senza alcuno sforzo anche le macchie più ostinate, lasciando le superficie pulite e prive da qualsiasi residuo di sporco o acqua.

Con TruEdge 3.0 Extreme Edge Cleaning Technology anche bordi e angoli sono puliti in maniera impeccabile, grazie a una ulteriore estensione di 15 millimetri. Fin dal suo debutto, avvenuto su DEEBOT X8 PRO OMNI (qui trovate la nostra recensione), la tecnologia OZMO ROLLER è stata costantemente migliorata e ha raggiunto oltre 1,3 milioni di utenti in tutto il mondo.

Non meno importante, tra le novità introdotte con ECOVACS DEEBOT X11, è la prima OmniCyclone Station (disponibile solo nell’omonima versione), che integra la tecnologia PureCyclone 2.0 Auto-Empty, una prima assoluta nell’industria attuale. Sparisce la necessità di utilizzare un sacchetto per la raccolta della polvere, risparmiando fino a 2 milioni di sacchetti all’anno, con un risparmio per l’utente finale e con un occhio di riguardo per quanto riguarda efficienza e sostenibilità.

Al suo debutto anche AGENT YIKO, la prima integrazione profonda tra un assistente vocale e una intelligenza artificiale, in grado di pensare e pianificare le operazioni, con analisi dei dati spaziali raccolti dal robot che vengono integrati con le preferenze dell’utente per creare una pulizia davvero autonoma e intelligente.

Il futuro di ECOVACS

La linea DEEBOT è il traino del brand, forte della prima posizione nella classifica di vendite per dieci anni consecutivi, dell’ingresso nell’ecosistema Matter e di numerosi riconoscimenti internazionali. Da queste solide basi nasce ULTRAMARINE, la prima linea di robot dedicati alla pulizia delle piscine che fa il suo debutto proprio in occasione di IFA 2025.

La nuova linea, nata dopo una lunga e attenta analisi delle esigenze dei consumatori, offre numerose spazzole rotanti, elevata potenza di aspirazione e diversi metodi di pulizia, oltre a integrare sistemi di posizionamento evoluti, riconoscimento degli ostacoli e algoritmi di navigazioni sempre più precisi, andando ad ampliare l’offerta del marchio per coprire ogni aspetto della manutenzione domestica.

A IFA 2025 sono state annunciate novità anche per la linea WINBOT, le cui vendite hanno superato il controvalore di 100 milioni di dollari nel solo 2024. Berlino ha visto l’arrivo di WINBOT W2s e W2S OMNI, dotati di tecnologia TruEdge e WIN-SLAM 4.0 per la pianificazione e il miglioramento intelligente della pulizia dei vetri di casa. Tra gli stand della fiera era presente anche WINBOT MINI, già in vendita, che unisce un design ultra sottile ad alte prestazioni a flessibilità ed efficienza, per una pulizia mai vista in precedenza.

Anche la linea GOAT, che include tutti i tosaerba robotici di ECOVACS, ha visto una crescita esponenziale sui mercati internazionali, con le vendite che sono cresciute del 271,7%. In questi giorni i visitatori della fiera possono ammirare ECOVACS GOAT A3000 LiDAR, con alimentazione a 32 volt, Dual Blade-Discs e Dual LiDAR capace di muoversi autonomamente per il giardino evitando qualsiasi tipo di ostacolo.

Sia ECOVACS DEEBOT X11 che ECOVACS GOAT A3000 hanno ricevuto la certificazione EN 18031 RED-DA da TÜV Rheinland, sottolineando l’elevata sicurezza e la protezione dei dati degli utenti, i quali possono dormire sonni tranquilli utilizzando i prodotti del produttore asiatico.

Nel solo 2024 ECOVACS ha investito circa 123 milioni di dollari USA in ricerca e sviluppo, il 7,3% in più rispetto all’anno precedente, e nel luglio di quest’anno è stato annunciato un nuovo investimento da 27,8 milioni di dollari per la costruzione di un nuovo stabilimento per la produzione di componenti e chassis per i robot.

Prezzi e disponibilità

ECOVACS DEEBOT X11 è in vendita dal 5 settembre al prezzo di listino di 1.299 euro. A partire proprio dal 5 settembre e fino al 18 settembre sarà possibile usufruire della promo di lancio risparmiando 100 euro, pagandolo quindi 1.199 euro. A seguire il link di acquisto, inclusi quelli di WINBOT W2S OMNI e GOAT A3000.

