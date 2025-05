Dyson ha annunciato PencilVac, un nuovo aspirapolvere stick che, stando alle dichiarazioni dell’azienda, si candida a essere il più sottile al mondo.

Il suo design a prima vista ricorda più una scopa high-tech che un tradizionale aspirapolvere, grazie a un manico che integra batteria, motore ed elettronica in soli 38 mm di diametro – lo stesso spessore del celebre asciugacapelli Dyson Supersonic r – e ha un peso piuma inferiore ai 1.8 kg.

Ma non è tutto oro quello che luccica: scopriamo insieme tutte le novità, le tecnologie implementate e anche qualche compromesso di questo gioiellino.

Design da record e maneggevolezza estrema

Il nuovo Dyson PencilVac non passa certo inosservato. L’azienda britannica ha puntato tutto su un design minimalista ed estremamente sottile, tanto da farlo sembrare quasi una scopa futuristica. Il segreto? L’integrazione di tutte le componenti chiave – batteria, motore ed elettronica – all’interno di un manico che vanta un diametro di appena 38 millimetri, identico a quello dell’iconico asciugacapelli Dyson Supersonic r.

Il risultato è un aspirapolvere che ferma l’ago della bilancia a meno di 1.8 kg, promettendo una maneggevolezza senza precedenti. Grazie alla sua altezza di soli 9,4 centimetri quando è completamente piatto, il PencilVac è pensato per infilarsi agilmente sotto i mobili più bassi, raggiungendo lo sporco più nascosto.

Il cuore pulsante e le Fluffycones intelligenti per dire addio ai grovigli

Le dimensioni ridotte non devono ingannare. Il cuore pulsante del PencilVac è il motore Dyson più piccolo e veloce mai realizzato finora: con un diametro di soli 28 mm, è capace di raggiungere i 140.000 giri al minuto generando una potenza di aspirazione di 55 AirWatt. Questo nuovo aspirapolvere è destinato a prendere il posto del Dyson Omni-glide, lanciato nel 2021, ma lo fa con significative migliorie, che andiamo a vedere tra un attimo.

La novità più interessante sulla testa pulente riguarda le quattro barre rotanti battezzate Fluffycones. Come suggerisce il nome, queste spazzole presentano un design conico studiato appositamente per far scivolare i capelli lunghi verso l’estremità più stretta, facendoli cadere direttamente nel flusso d’aspirazione ed evitando così fastidiosi grovigli.

Le Fluffycones sporgono leggermente ai lati per una pulizia dei bordi più efficace e sono coadiuvate da luci LED verdi (una scelta diversa rispetto ai laser visti su altri modelli Dyson) posizionate su entrambi i lati, che illuminano polvere e detriti invisibili a occhio nudo.

Filtrazione avanzata e un contenitore polvere smart

Dyson ha lavorato anche sul sistema di filtrazione, introducendone uno nuovo a due stadi che promette di prevenire intasamenti e la conseguente perdita di performance man mano che il contenitore si riempie.

A proposito di contenitore, date le dimensioni compatte del PencilVac, anche questo è più piccolo rispetto ad altri modelli Dyson, ma l’azienda ha implementato un nuovo design che comprime la polvere man mano che viene separata dal flusso d’aria, massimizzando così la capacità effettiva.

Connettività e praticità d’uso: arriva l’app MyDyson

Non mancano poi le attenzioni alla praticità e all’esperienza utente. Il PencilVac si aggancia magneticamente a un’elegante dock da pavimento che funge sia da base di ricarica che da supporto per riporre gli accessori. È persino possibile caricare una batteria aggiuntiva tramite la dock. Sul corpo dell’aspirapolvere è presente un piccolo schermo LCD che mostra la modalità di pulizia selezionata e una stima dell’autonomia residua.

La vera chicca “smart” è che il PencilVac è il primo aspirapolvere Dyson a connettersi all’app MyDyson. Tramite l’applicazione mobile sarà possibile accedere a impostazioni aggiuntive, ricevere notifiche quando è il momento di pulire il filtro e consultare istruzioni dettagliate per la manutenzione.

I compromessi di un design così sottile

Un design così sottile e leggero, tuttavia, porta con sé alcuni inevitabili compromessi rispetto ai fratelli maggiori della scuderia Dyson. La testa di pulizia principale del PencilVac è stata progettata specificamente per l’uso su pavimenti duri e non è indicata per i tappeti.

Sebbene sia possibile sostituirla con accessori alternativi, come la bocchetta per mobili e fessure, il PencilVac non si converte in un aspirapolvere portatile più corto come altri modelli stick. Anche l’autonomia è limitata a soli 30 minuti di pulizia con l’impostazione di potenza più bassa, un tempo che potrebbe risultare risicato per abitazioni di grandi dimensioni ma potrebbe risultare bastevole per case più piccole.

Batteria intercambiabile per non restare “a secco”

Per ovviare parzialmente al limite dell’autonomia menzionata poc’anzi, Dyson ha reso la batteria del PencilVac intercambiabile. L’azienda venderà separatamente batterie aggiuntive, permettendo così di estendere il tempo di pulizia semplicemente sostituendo la batteria scarica con una carica. Una soluzione pratica che mitiga uno dei principali nei di questo innovativo dispositivo.

Prezzo e disponibilità: Dyson PencilVac si farà attendere

Al momento, Dyson non ha ancora svelato i dettagli sul prezzo del PencilVac. Sappiamo che il lancio è previsto in Giappone entro la fine del 2025, mentre per vederlo negli Stati Uniti bisognerà attendere il 2026. Nessuna informazione, purtroppo, per un eventuale arrivo in Italia.

Resta da vedere se questo “gioiellino” super sottile saprà conquistare chi cerca la massima agilità per la pulizia dei pavimenti duri, chiudendo un occhio su alcune limitazioni.