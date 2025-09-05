Dopo averli mostrati in giro per le fiere di mezzo mondo, MSI annuncia che i notebook MSI Prestige 16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport Limited Edition e Stealth A16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport sono finalmente disponibili in Italia per il preordine.

Nati dalla collaborazione esclusiva con Mercedes-AMG, questa serie di laptop coniuga la tecnologia di MSI allo spirito iconico di Mercedes-AMG Motorsport, dando vita a due portatili unici che fondono precisione, prestazioni e uno stile inconfondibile. Forse le dichiarazioni di Eric Kuo, Executive Vice President e NB BU GM di MSI, rendono meglio l’idea dietro questo progetto:

Il Prestige 16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport Edition è più di un semplice laptop: è un esempio di eccellenza nel design. Come tutti i nostri modelli Business & Productivity, offre un design sottile e leggero, soluzioni avanzate di connettività e un’elevata sicurezza. Con questa collaborazione con AMG vogliamo dimostrare una volta di più l’impegno di MSI nel fornire laptop aziendali premium e affidabili per tutti.

MSI e il design esclusivo ispirato ad AMG

Partiamo subito con il Prestige 16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport, un notebook caratterizzato da un design personalizzato ispirato alla palette di colori caratteristica AMG, con dettagli grigio, argento e rossi oltre al logo AMG Motorsport inciso al laser.

Le linee eleganti del telaio si sposano a una lega di magnesio e alluminio che combina resistenza e leggerezza; non a caso il laptop pesa circa 1,5 kg per uno spessore di circa 18 mm, l’ideale per i professionisti che lavorano in mobilità e guardano molto anche all’estetica. A completare “il quadro” poi, ritroviamo anche un set di accessori pensati per gli amanti della velocità, tra cui un tappetino per mouse che riproduce una GT AMG, cartoline, una custodia per laptop e un mouse con il logo AMG.

Passando al lato hardware, a bordo troviamo il top della gamma Intel Core Ultra 9 con NPU integrata per gli applicativi AI, caratteristica che rende questo sistema un PC Copilot+ ad alte prestazioni, versatile e al contempo efficiente. Il reparto display non è da meno, infatti MSI opta per un pannello di grado professionale OLED 16″ UHD+ (3840 x 2400P), con formato 16:10 e tecnologia Samsung; non manca la certificazione VESA DisplayHDR 600 True Black, mentre la copertura della gamma cromatica DCI-P3 arriva al 100% per una resa impeccabile.

A completare la dotazione troviamo poi una webcam IR da 5 MP con riconoscimento facciale Windows Hello e otturatore fisico per privacy, due porte Thunderbolt 4 a 40 Gbps, HDMI 2.1 (4K a 60 Hz), lettore di schede SD e porta LAN RJ-45. Il tutto è alimentato da una batteria da 99,9 WHr, mentre lato software ritroviamo tutte le più recenti funzionalità MSI basate sull’Intelligenza Artificiale (cancellazione del rumore ecc).

Stealth A16 AI+ Mercedes AMG Motorsport: punta alle prestazioni con GPU dedicata GeForce RTX 50

Lo Stealth A16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport segue le orme del fratello, tuttavia mira a chi cerca prestazioni grafiche più avanzate, motivo che spiega la presenza di una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX Serie 50. Del modello base mantiene lo stesso formato sottile e lo stesso display OLED premium per immagini di alto livello, ma invece della GPU Integrata Intel, troviamo una GPU dedicata GeForce RTX 5070 Laptop.

La componentistica viene raffreddata dal sistema proprietario MSI Cooler Boost 5, mentre tornando al design, segnaliamo che MSI e Mercedes-AMG Motorsport hanno ridisegnato il logo sulla cover del laptop in modo che gli utenti possano apprezzare chiaramente i contorni netti dell’emblema Mercedes

Disponibilità e prezzi dei nuovi notebook MSI Mercedes AMG

Riguardo la disponibilità, attualmente Prestige 16 AI+ Mercedes-AMG è disponibile in Italia per il preordine a 1.899 euro, mentre non abbiamo dettagli precisi (vedi data) su Stealth A16 AI+ Mercedes AMG che sarà disponibile in Italia a un prezzo di 2.799 euro.