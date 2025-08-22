JBL, azienda statunitense che dal 2017 fa parte del gruppo Samsung Electronics in quanto controllata (dal lontano 1969) da Harman, ha recentemente presentato tante novità nel segmento delle cuffie, a partire dalle nuove cuffie da gaming della serie JBL Quantum.

Rese più potenti e utili dal nuovo JBL QuantumENGINE, si tratta di tre modelli che puntano a ridefinire le esperienze audio per i videogiocatori e “inaugurare una nuova era nell’audio da gaming”. Parallelamente, arrivano due nuove cuffie più votate all’uso quotidiano: JBL Soundgear CLIPS e Sense PRO. Scopriamo tutti i dettagli e i prezzi per il mercato italiano.

Nuove cuffie da gaming della serie JBL Quantum

Come anticipato in apertura, JBL vuole inaugurare una nuova era nell’audio da gaming lanciando tre nuovi modelli di cuffie della serie JBL Quantum: abbiamo un modello di punta, Quantum 950, e due modelli di fascia più bassa, Quantum 650 e Quantum 250. Rispetto al passato cambiano il design, la precisione sonora e molti altri elementi.

Alla base di tutto c’è il nuovo JBL QuantumENGINE

Alla base di questo cambiamento troviamo il nuovo JBL QuantumENGINE, il software da gaming di nuova generazione targato JBL, una piattaforma unificata che offre ai videogiocatori audio spaziale, profili audio ottimizzati per ogni gioco, cancellazione del rumore potenziata dall’intelligenza artificiale.

Il tutto è condito da un’interfaccia utente che vuole risultare intuitiva ma al contempo consentire agli utenti di regolare finemente qualsiasi aspetto di cuffie e microfoni della gamma Quantum. La rinnovata app, disponibile sui PC con almeno Windows 10 e sui computer Mac con almeno macOS 11, viene così presentata da Carsten Olesen, presidente della divisione Consumer Audio presso HARMAN:

“Abbiamo ridisegnato JBL QuantumENGINE per offrire un’esperienza immersiva e personalizzabile, adatta a qualsiasi configurazione, guidati dal feedback della nostra community di gamer. Con l’introduzione di JBL Quantum Spatial Sound su tutti i nostri prodotti gaming JBL Quantum, rendiamo l’audio immersivo e spaziale accessibile a ogni gamer, a prescindere dal livello o dal prezzo. E con aggiornamenti costanti e nuove funzionalità in arrivo, il nuovo JBL QuantumENGINE è destinato a diventare la piattaforma audio di riferimento.”

JBL Quantum 950

Passando alle cuffie, partiamo dal modello di punta, ovvero le JBL Quantum 950. Rispetto ai modelli precedenti sono state riprogettate da zero per diventare un “potente dispositivo multipiattaforma” che possa coniugare audio e comfort di livello premium, anche durante le lunghe sessioni di gioco.

Le cuffie godono di audio abbastanza potente grazie ai driver dinamici da 50 mm. Troviamo poi tecnologie come l’audio spaziale con tracciamento 3D della testa (JBL Quantum Spatial Sound) e la cancellazione attiva del rumore, con annessa modalità trasparenza per rimanere in “contatto” con l’ambiente circostante. Grazie alla tecnologia AI Noise Reduction offerta dal JBL QuantumENGINE, i videogiocatori sentiranno solo le voci dei compagni di squadra e nessun altro suono.

In generale si tratta di cuffie over-ear wireless che offrono la doppia connettività wireless (Bluetooth e tramite dongle su rete 2,4 GHz) e della connettività cablata. Con le JBL Quantum 950 è possibile effettuare la sostituzione “a caldo” della batteria per continuare a giocare senza interruzioni.

Specifiche - JBL Quantum 950: Audio: driver dinamici da 50 mm (carbon) Audio spaziale (con tracciamento 3D della testa) Cancellazione attiva del rumore Modalità trasparenza (Ambient Aware Mode) Certificazione Hi-Res Audio Wireless Microfono da 6 mm

(carbon) Connettività: wireless o cablata Bluetooth 5.3 Wireless a 2,4 GHz (tramite dongle a bassa latenza) Cablata (jack audio da 3,5 mm) Certificate per Zoom

o Base di ricarica: Wireless Base Station Controlli per luci RGB Preset di equalizzazione Bilanciamento tra volume di chat e gioco

Autonomia: 25 ore per batteria (fornite due batterie) Sostituzione “a caldo”

(fornite due batterie)

JBL Quantum 650

Un gradino più in basso si collocano le JBL Quantum 650 che mantengono lo stesso stile e alcune esperienze delle sorelle maggiori (come la funzionalità JBL Quantum Spatial Sound ma senza tracciamento della testa) ma perdono qualcosina. Sparisce, ad esempio, la cancellazione attiva del rumore.

Specifiche - JBL Quantum 650: Audio: driver dinamici da 50 mm (carbon) Audio spaziale Microfono da 6 mm

(carbon) Connettività: wireless o cablata Bluetooth 5.3 Wireless a 2,4 GHz (tramite dongle a bassa latenza) Cablata (jack audio da 3,5 mm) Certificate per Zoom

o Autonomia: 45 ore per batteria Batteria sostituibile



JBL Quantum 250

Le JBL Quantum 250, invece, rappresentano la soluzione entry-level della gamma, configurandosi come dispositivo “plug and play” (sono le uniche del lotto a non disporre di connettività wireless). Dalle sorelle maggiori ereditano i driver da 50 mm e l’audio spaziale.

Specifiche - JBL Quantum 250: Audio: driver dinamici da 50 mm (carbon) Audio spaziale Microfono da 6 mm

(carbon) Connettività: cablata (jack audio da 3,5 mm)

Nuove JBL Soundgear CLIPS

Abbandoniamo le cuffie da gaming e passiamo a cuffie pensate per l’utilizzo in qualsiasi contesto. La prima novità in tal senso è rappresentata dalle JBL Soundgear CLIPS.

Si tratta di cuffie open-ear che godono di un design in linea con una recente tendenza del mercato che sta trasformando le cuffie in veri e propri accessori di stile: esse si agganciano all’orecchio come se fossero una clip (lo suggerisce il nome stesso) con finitura traslucida e riflessi metallici.

Dal punto di vista dell’audio, la tecnologia JBL OpenSound (a conduzione aerea) sfrutta la nuova forma SonicArc, che posiziona l’altoparlante in modo da ottimizzare le basse frequenze e ridurre al minimo la dispersione sonora, per non lasciar arrivare nulla alle persone vicine.

Le cuffie integrano poi un sistema a quattro microfoni che, grazie ad algoritmi di cancellazione del rumore, garantiscono un’esperienza in chiamata di alto livello, con la voce che giungerà sempre nitida e ben definita all’interlocutore, anche nel caos cittadino.

Di seguito riepiloghiamo le specifiche principali delle nuove JBL Soundgear CLIPS.

Costruzione: Certificazione IP54 JBL OpenSound (tecnologia d’ascolto senza ostruzione del condotto uditivo) Realizzazione in TPU con arco flessibile che si aggancia all’orecchio Controlli tramite tocco

Audio: driver dinamico da 16,2 mm (Diamond-Like Carbon) Certificazione Hi-Res Audio Wireless con LDAC Algoritmo JBL Bass Boost 4 microfoni riduzione del rumore potenziata dall’IA

(Diamond-Like Carbon) Connettività: Bluetooth 5.4 con BLE Compatibilità con Auracast per l’esperienza d’ascolto condivisa App JBL Headphones

Autonomia: 8 ore (solo auricolari), 32 ore (complessive) 10 minuti di ricarica forniscono 3 ore di autonomia

(solo auricolari), (complessive)

Nuove JBL Sense PRO

L’ultima novità presentata recentemente dal produttore statunitense risponde al nome di JBL Sense PRO. Si tratta di un paio di cuffie open-ear che combina il sound offerto dalla tecnologia JBL OpenSound a elementi quali comfort e design premium. Ecco come vengono presentate da Carsten Olesen:

“JBL Sense PRO segnano un importante passo avanti nell’audio open-ear. Abbiamo messo a frutto la nostra profonda esperienza nel settore per offrire, attraverso la conduzione aerea, un suono pieno e ricco di bassi: una novità assoluta per i modelli open-ear. Unita al comfort che dura tutto il giorno, alle funzioni intelligenti e a un design resistente e sofisticato, questa tecnologia stabilisce un nuovo standard per la categoria.”

Le JBL Sense PRO integrano driver dinamici da 16,2 mm (in Diamond-Like Carbon) che si combinano con la calibrazione JBL OpenSound per offrire audio cristallino, bassi profondi e distorsione quasi impercettibile. Grazie all’algoritmo proprietario Adaptive Bass Boost, i bassi godono di regolazioni dinamiche. Inoltre, le cuffie supportano audio ad alta risoluzione (fino a 24 bit) e sono certificati Hi-Res Audio Wireless. C’è il supporto all’audio spaziale.

Si tratta, come anticipato, di cuffie open-ear che, di conseguenza, non si inseriscono nel condotto uditivo ma, nonostante ciò, la dispersione ambientale del suono è ridotta al minimo e il “flusso” è ben indirizzato verso il condotto uditivo. Ogni cuffia integra un sistema a quattro microfoni che, potenziato dall’IA, vuole offrire un’esperienza in chiamata di altissimo livello riducendo qualsiasi rumore di fondo.

Dal punto di vista estetico/costruttivo, troviamo alternanza tra silicone liquido e dettagli metallici, la presenza di un gancio in lega di titanio che distribuisce il peso in modo uniforme per migliorare il comfort durante l’utilizzo e la capacità di adattarsi a qualsiasi tipologia di orecchio. Non manca la certificazione IP54.

Di seguito riepiloghiamo le specifiche principali delle nuove JBL Sense PRO:

Costruzione: Certificazione IP54 JBL OpenSound (tecnologia d’ascolto senza ostruzione del condotto uditivo) Gancio auricolare regolabile fino a 20° Controlli tramite tocco

Audio: driver dinamico da 16,2 mm (Diamond-Like Carbon) Certificazione Hi-Res Audio Wireless con LDAC Algoritmo JBL Adaptive Bass Boost Audio spaziale JBL Spatial Sound JBL Personi-Fi 3.0 4 microfoni beamforming con Voice Pickup Sensor aggiuntivo riduzione del rumore potenziata dall’IA

(Diamond-Like Carbon) Connettività: Bluetooth 5.4 con BLE Compatibilità con Auracast per l’esperienza d’ascolto condivisa App JBL Headphones

Autonomia: 8 ore (solo auricolari), 38 ore (complessive) 10 minuti di ricarica forniscono 4 ore di autonomia

(solo auricolari), (complessive)

Disponibilità e prezzi delle nuove cuffie JBL

Siamo giunti alla conclusione e non ci resta che parlare di disponibilità e prezzi delle nuove cuffie targate JBL. Di seguito, modello per modello, indicheremo data della disponibilità (su JBLstore.it e presso i rivenditori autorizzati tra cui rientra Amazon), colorazioni disponibili e prezzo consigliato.