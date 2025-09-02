La statunitense JBL ha da poche ore annunciato il nuovo JBL Grip, uno speaker Bluetooth compatto che amplia la proposta dell’azienda su questo segmento, andando ad affiancare i Flip 7 e Charge 6 annunciati circa sei mesi fa.

L’ultimo arrivato, pensato dall’azienda (controllata da Harman che è a sua volta parte del gruppo Samsung) per essere “ultra-portatile” ed essere sempre al fianco del suo possessore, si configura come un dispositivo economico che non rinuncia a una qualità del suono elevata, gode della resistenza ad acqua e polvere e offre giochi di luce immersivi.

JBL Grip inaugura la nuova gamma di speaker

Come anticipato in apertura, JBL Grip è il nuovo speaker Bluetooth “ultra-portatile” appena annunciato da JBL. Prima di scoprire maggiori dettagli sul dispositivo (primo esponente di una famiglia inedita), riportiamo le parole di Carsten Olesen, presidente della divisione Consumer Audio presso Harman.

Fin dal lancio di JBL Flip nel 2012, JBL si è affermata come leader nel mercato degli speaker portatili. Con il nuovo JBL Grip continuiamo ad andare oltre i confini, dimostrando che non ci fermiamo mai nel nostro impegno a offrire un audio straordinario a un prezzo accessibile. Siamo quindi entusiasti di annunciare Grip nella nostra gamma, confermando ancora una volta che esiste uno speaker JBL per ogni momento, ogni stato d’animo e ogni budget.

Nonostante si configuri come modello più economico rispetto a Flip 7 e Charge 6, il nuovo JBL Grip punta a sorprendere con un suono potente (16 W di output) accoppiato alla tecnologia AI Sound Boost e alla qualità di JBL Pro Sound.

Questo speaker Bluetooth (in versione 5.4) offre anche la possibilità di abbinarlo a un secondo speaker per creare un’esperienza d’ascolto stereo; in alternativa è supportato Auracast (per connettere diversi dispositivi).

JBL Grip si presenta con un design “verticale” per risultare maneggevole (i due modelli sopra-citati sono invece pensati con un design “orizzontale) e sul pannello posteriore integra una luce ambientale che può essere regolata (in colore e intensità) dall’app JBL Portable.

Questo speaker integra inoltre un gancio che permette di fissarlo a uno zaino, a una bici o a un kayak. In qualunque situazione, lui resisterà grazie alla resistenza ad acqua e polvere (con certificazione IP68) e a una qualità costruttiva a prova di urti.

Chiude il pacchetto una batteria in grado di sostenere 12 ore di riproduzione musicale continua alle quali, grazie alla funzionalità Playtime Boost, è possibile aggiungere altre due ore per un totale di 14 ore in riproduzione. La ricarica avviene tramite porta USB-C e si completa in tre ore.

Specifiche tecniche di JBL Grip

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche del nuovo speaker Bluetooth JBL Grip:

Dimensioni: 64 x 153 x 65 mm

x x Peso: 385 grammi

Certificazione: IP68

Audio: trasduttore full range (43 x 80 mm) Potenza d’uscita: 16 W Risposta in frequenza: da 70 Hz a 20 kHz (-6 dB) SNR: > 80 dB Funzionalità: JBL Pro Sound , AI Sound Boost

(43 x 80 mm) Connettività: Bluetooth 5.4 Supporto ad Auracast Profilo: A2DP 1.4 e AVRCP 1.6 Range di frequenze: 2,4 – 2,483 GHz

Batteria: Li-Ion da 10,01 Wh Autonomia: 14 ore in riproduzione Ricarica: 3 ore (tramite porta USB-C)

da

Disponibilità e prezzo di JBL Grip

Il nuovo JBL Grip è già disponibile all’acquisto in Italia (su JBLstore.it e presso i rivenditori autorizzati tra cui rientra Amazon) al prezzo consigliato di 99,99 euro in sette differenti finiture: Nero, Camouflage, Blu, Rosa, Bianco, Viola e Rosso.

Acquista JBL Grip su Amazon