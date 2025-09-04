BMW ha scelto il salone IAA Mobility 2025 come vetrina per il lancio di BMW Motorrad Vision CE, un concept con il quale il popolare brand prova a reinterpretare la mobilità urbana.
Si tratta di un veicolo elettrico a due ruote pensato per la mobilità in ambito urbano, con un look curato sin nei minimi particolari e grande attenzione prestata all’aspetto della sicurezza, potendo vantare un design a gabbia, un sistema di stabilizzazione automatica e una cintura di sicurezza.
Ecco il concept BMW Motorrad Vision CE
Senza dubbio la caratteristica più interessante del nuovo concept di BMW è rappresentata dal suo design a gabbia con una struttura tubolare rinforzata (nota come “cage”) e una seduta integrata con cintura di sicurezza, soluzione grazie alla quale gli utenti potranno circolare senza la necessità di indossare un casco o altro abbigliamento protettivo, godendo peraltro di una maggiore sensazione di libertà e di un’esperienza di guida rilassata.
Ed ancora, molto interessante è anche il sistema di bilanciamento automatico integrato da BMW: in pratica, il veicolo sarà in grado di mantenersi perfettamente in equilibrio anche da fermo, rendendo più semplice la sua gestione agli utenti e rafforzando la percezione di sicurezza.
Per quanto riguarda la parte estetica, BMW Motorrad Vision CE presenta un look minimalista, con linee allungate e leggere e un design aperto e una seduta opaca integrata con scritte e dettagli in neon rosso nelle grafiche e negli altri particolari.
Sebbene BMW Motorrad Vision CE sia soltanto un concept, l’azienda ci tiene a mettere in evidenza l’impegno dell’azienda per la realizzazione di una gamma di veicoli che possano contribuire alla rivoluzione della mobilità urbana, con emissioni zero, sicurezza e soluzioni di design innovative.
