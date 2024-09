BMW e Toyota si sono accordate per sviluppare la terza generazione della tecnologia a celle a combustibile, dimostrando la loro fiducia nell’idrogeno per l’autotrazione.

I primi risultati concreti della collaborazione tra le due storiche case automobilistiche è atteso nel 2028 quando la tecnologia verrà offerta nei modelli BMW di serie, offrendo ai clienti anche una versione alimentata con sistema FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle), oltre alle varianti elettriche, ibride e a combustione.

BMW e Toyota credono nella propulsione a idrogeno

Dopo aver testato con successo la flotta pilota BMW iX5 Hydrogen in tutto il mondo, il gruppo BMW si sta preparando per la produzione in serie di veicoli con sistemi di propulsione a idrogeno, sulla base della tecnologia di nuova generazione sviluppata congiuntamente.

Le due società si sono impegnate anche per espandere le infrastrutture destinate al rifornimento di idrogeno, ad oggi ancora inesistenti, in collaborazione con società terze specializzate nella realizzazione di impianti di produzione, distribuzione e rifornimento a basse emissioni.

BMW Group e Toyota Motor Corporation possono vantare oltre un decennio di collaborazione di successo basata sulla fiducia. In quest’ottica le aziende ora stanno estendendo la loro cooperazione per accelerare l’innovazione dei sistemi di propulsione a celle a combustibile di prossima generazione e per essere pionieri di questa nuova tecnologia.

L’idrogeno è riconosciuto come un promettente vettore energetico futuro per la decarbonizzazione globale ed è visto come necessario laddove i sistemi di trazione elettrica a batteria non rappresentano una soluzione ottimale.