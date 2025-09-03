Tramite un comunicato stampa dedicato, Smart ha annunciato la decisione di riportare in vita la propria auto a due posti, il modello ultra-compatto e pensato per la città che ha riempito le nostre strade.

Chiamata Smart #2 e attesa entro la fine del 2026, si configura come un’auto elettrica che andrà la gamma del brand, integrando “soluzioni tecnologiche intelligenti e sostenibili” ma senza rinunciare all’iconicità della vecchia ForTwo per soddisfare le esigenze di una clientela sempre più variegata.

È ufficiale: la Smart #2 sta per tornare e sarà solo elettrica

Come anticipato in apertura, Smart ha ufficialmente annunciato il ritorno della sua auto più iconica che arriverà solo in veste “full-electric”, rispettando in pieno il nuovo corso del brand, ma si farà attendere ancora per oltre un anno. Prima di andare avanti, riportiamo le parole di Dirk Adelmann, CEO di Smart Europe:

La conferma del nostro ‘project: two’ e il lancio della futura smart #2 rappresentano un momento decisivo per il marchio smart su scala globale. La smart #2 darà forma a una nuova era di mobilità urbana individuale, soprattutto in città simbolo per il brand come Roma o Parigi. È una decisione che arriva al momento giusto: possiamo contare sui punti di forza complementari dei nostri principali azionisti, Mercedes-Benz e Geely, sul forte supporto dei nuovi investitori e sul successo del recente lancio della smart #5. La nuova smart #2 sarà un’aggiunta unica ma perfettamente coerente con la nostra gamma 100% elettrica in Europa.

Da “project: two” a Smart #2

“Project: two” è un progetto che ha richiesto anni di pianificazione strategica e, ora che ha superato le verifiche di fattibilità, ha permesso a Smart #2 di avvicinarsi effettivamente al ritorno sul mercato.

L’azienda ha voluto fortemente riportare in vita la propria icona della mobilità urbana, erede di quella vettura che dalla iterazione W450 del 1998 (ben 27 anni fa) ha saputo rivoluzionare gli spostamenti in città senza rinunciare alle quattro ruote. Alla prima iterazione, nata dalla joint-venture tra Mercedes-Benz e Swatch, sono seguite le W451 (2007-2015) e la W453 (2015-2024).

Dal 2019, il gruppo Daimler ha ceduto il 50% del marchio al gruppo cinese Geely e, dall’anno seguente (2020), il marchio ha solo sfornato auto elettriche e, di conseguenza, anche la prossima generazione sarà elettrica.

Smart #2 amplierà e completerà la gamma

La Smart #2 andrà di fatto a completare la gamma “full-electric” del brand, affiancando le già esistenti #1, #3 e #5 che però sono dei SUV/crossover rispettivamente da 4,27 metri, 4,44 metri e 4,70 metri.

Il nuovo modello godrà di dimensioni dimensioni decisamente più compatte (e ciò è sottolineato anche dalla seguente immagine render che mostra un piccolissimo parcheggio “riservato” proprio al nuovo modello), permettendo a Smart di soddisfare le esigenze anche di coloro che cercano una vera e proprio city car (l’ultima generazione, la W453, era lunga appena 2,69 metri).

Pensata per l’Europa, ecco quando sarà la première internazionale

La Smart #2 è già nella fase finale di design e sviluppo. L’auto, il cui design è curato dal team di Mercedes-Benz, sarà prodotta in Cina e potrà contare su nuove soluzioni tecnologiche pensate per quel segmento che è stato creato proprio dalla ForTwo originale, ormai 27 anni fa.

Nonostante tutto, essa si configurerà come un modello pensato principalmente per l’Europa, riconosciuto come il principale mercato (non a caso, città come Roma sono state storicamente e sono letteralmente invase dai modelli di precedente generazione).

Stando a quanto riportato nel comunicato stampa diffuso da Smart, la première mondiale della #2 è prevista per la parte finale del 2026: ciò suggerisce il fatto che, per vederla su strada, dovremo attendere almeno il 2027.

Sarà un successo? Non sarà un successo? È presto per dirlo. Il fatto di essere solo elettrica, specie in Italia, non gioca esattamente a suo vantaggio. D’altro canto, dimensioni così compatte sono ormai sempre più complesse da trovare sul mercato, a meno che non si rinuncino a tantissime cose (in primis il comfort) per puntare su “non-auto” come i quadricicli pesanti.