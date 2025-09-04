State cercando un notebook Windows e volete contenere la spesa? Potreste dare un’occhiata su Amazon, dove potete trovare un’offerta generosa per Blackview Acebook 6, notebook da 15,6 pollici che può contare su un super coupon e un ulteriore codice promozionale. Vediamo come approfittarne subito.

Blackview Acebook 6 è in super offerta con coupon su Amazon

Se siete alla ricerca di un PC portatile Windows dal costo contenuto, potreste considerare Blackview Acebook 6, attualmente in offerta su Amazon. Parliamo di un notebook con Windows 11 alimentato dal processore Intel Twin Lake N150 quad-core (con clock fino a 3,6 GHz), che mette a disposizione uno schermo IPS da 15,6 pollici a risoluzione Full-HD, con cerniera a 180°.

Il pannello ha bordi contenuti, con un rapporto schermo-corpo dell’84%, e offre una modalità low-blue-light per ridurre l’affaticamento visivo nelle sessioni più lunghe. Il cuore di Acebook 6 è costituito dal sopra citato processore Intel, affiancato da 16 GB di RAM DDR4 (ne supporta fino a un massimo di 32 GB) e da un SSD M.2 da 256 GB (espandibile fino a 2 TB), con velocità di lettura fino a 7000 MB/s.

Lato connettività troviamo due porte USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps), una USB 2.0, una HDMI, una USB Type-C (5 Gbps), una porta per il jack audio da 3,5 mm e uno slot TF, oltre naturalmente a Wi-Fi e Bluetooth. La batteria arriva a 38 Wh e offre secondo il produttore fino a 5 ore di autonomia e 135 ore di standby; presenti la ricarica rapida da 100 W e un sistema di raffreddamento ottimizzato studiato per mantenere stabili le prestazioni. A bordo troviamo Windows 11 Home preinstallato, con una tastiera completa (con tanto di tastierino numerico). Il notebook ha un peso di 1,7 kg e uno spessore di 19,5 mm.

Blackview Acebook 6 viene proposto su Amazon al prezzo consigliato di 699,99 euro, ma approfittando delle offerte a disposizione potete portarlo a casa per molto meno. Fino al 7 settembre 2025 potete selezionare il coupon in pagina per ottenere uno sconto del 50%, al quale potete anche aggiungere il codice promozionale EVNSMQDN, che regala un ulteriore ribasso dell’8%: considerando entrambi, potete acquistare il notebook a 293,99 euro, con spedizione gratuita e uno sconto totale di 406 euro.

Se siete interessati non vi resta che seguire il link qui in basso.

Informazione Pubblicitaria