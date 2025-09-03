LG ha scelto il palcoscenico di IFA 2025 per presentare una nuova collezione di aspirapolvere intelligenti, pensata per rendere le pulizie domestiche più semplici, igieniche ed efficienti; la nuova gamma comprende un robot aspirapolvere con lavaggio a vapore, un modello con stazione di ricarica da incasso, un aspirapolvere senza fili con prestazioni costanti nel tempo e la nuova soluzione Wet&Dry in grado di gestire sia sporco liquido che solido.

Le novità della nuova gamma di aspirapolvere intelligenti LG

Come sempre, LG punta non solo sulla potenza e sull’innovazione tecnologica, ma anche sul design e sull’integrazione armoniosa all’interno delle abitazioni moderne. Scopriamo insieme tutte le novità che l’azienda ha in serbo per i propri clienti.

Robot aspirapolvere con lavaggio a vapore

Il primo protagonista della nuova gamma LG è il robot aspirapolvere con lavaggio a vapore, completamente rinnovato rispetto alla generazione precedente; grazie a una potenza di aspirazione più che raddoppiata è in grado di eliminare sporco e polvere da pavimenti e tappeti, mentre il lavaggio a vapore assicura la rimozione di macchie di grasso e residui liquidi.

La stazione di ricarica non si limita a ripristinare l’autonomia, ma igienizza automaticamente il panno con acqua calda e vapore, così da mantenerlo sempre pulito e privo di cattivi odori. L’intelligenza artificiale gioca un ruolo chiave, il robot riconosce ostacoli, mobili e persino i tappeti, fermandosi a depositare il panno umido prima di avviarne la pulizia.

Robot aspirapolvere con stazione di ricarica da incasso

Per chi cerca un’integrazione ancora più discreta negli ambienti domestici, LG propone un robot con stazione di ricarica da incasso; lo sportello automatico rimane invisibile quando chiuso, permettendo al robot di entrare e uscire senza compromettere l’estetica della stanza.

Il sistema di circolazione dell’aria riduce il rumore durante lo svuotamento automatico della polvere, mentre il caricamento e scarico dell’acqua avviene in modo completamente autonomo. Un sensore di torbidità controlla la pulizia del panno in tempo reale, avviando il lavaggio solo quando necessario.

Aspirapolvere LG senza fili con potenza che dura nel tempo

LG porta sul mercato anche un nuovo aspirapolvere senza fili, dotato di stazione di ricarica a libera installazione, a differenza di molti modelli tradizionali, che con il tempo perdono potenza a causa di ostruzioni da polvere e peli di animali, questo dispositivo mantiene costanti le proprie prestazioni grazie alla tecnologia Micro Cyclone e al nuovo sistema di pulizia del filtro.

Il sistema di svuotamento automatico riduce l’esposizione alle particelle durante la manutenzione, mentre il design compatto della stazione di ricarica permette di collocarla facilmente in qualsiasi punto della casa.

Aspirapolvere Wet&Dry

A completare la collezione arriva il nuovo aspirapolvere Wet&Dry, una soluzione 2 in 1 che unisce aspirazione e lavaggio; grazie a un panno e a un serbatoio d’acqua integrati il dispositivo igienizza le superfici con acqua calda e vapore, sterilizzandole e asciugandole per una pulizia sempre ottimale.

Il design leggero e maneggevole riduce l’affaticamento del polso, mentre la funzione AI Roller Control ottimizza il movimento su superfici diverse. Non mancano dettagli pratici come il LED inferiore, che illumina lo sporco in condizioni di scarsa luminosità, e la capacità di aspirare efficacemente sia liquidi (salse e bevande) che solidi (cereali, crocchette).

L’intelligenza artificiale integrata consente inoltre al dispositivo di apprendere le abitudini dell’utente, ottimizzando tempi e modalità di pulizia.

La nuova gamma di aspirapolvere intelligenti LG sarà in mostra presso lo stand dell’azienda a IFA 2025, dal 5 al 9 settembre; una collezione che testimonia ancora una volta come l’azienda sudcoreana stia puntando con decisione su innovazione e automazione intelligente per la casa del futuro.