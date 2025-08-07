In occasione della K-Display 2025 (Korea Display Exhibition), in svolgimento dal 7 al 9 agosto 2025 a Seoul (Corea del Sud), LG Display ha presentato innovazioni OLED e soluzioni di visualizzazione che puntano a unire presente e futuro con il motto “Shape the future“.

Tra le novità protagoniste al padiglione del colosso sudcoreano rientra un pannello OLED con risoluzione QHD e refresh rate a 540 Hz che è in grado di spingersi fino a 720 Hz quando impostato sulla risoluzione HD. Scopriamo tutti i dettagli e le altre novità.

LG Display: ecco le novità alla K-Display 2025

LG Display, tra i leader mondiali nelle tecnologie di visualizzazione, ha preso parte alla K-Display 2025 di Seoul, occasione in cui ha mostrato una gamma di prodotti che spaziano dai pannelli di grandi dimensioni a pannelli più compatti per il settore automobilistico.

Il produttore ha inoltre messo in piedi una “Experience Zone” in cui i visitatori potevano provare un’esperienza immersiva e ripercorrere la storia dei pannelli OLED della casa, sin dalla nascita nel 2009 del primo prototipo da 15 pollici.

Prima di passare all’analisi delle novità, riportiamo le parole di un funzionario di LG Display:

“L’evoluzione tecnologica dell’OLED guidata da LG Display sta cambiando il paradigma dei display. Garantiremo una competitività tecnologica sostenibile e forniremo un valore differenziato ai clienti non solo portando a maturazione le tecnologie commerciali, ma anche preparando in modo solido le capacità di ricerca e sviluppo per le tecnologie future.”

Pannello OLED di quarta generazione

La K-Display 2025 è stata l’occasione per conoscere il nuovo pannello OLED da 83 pollici di quarta generazione targato LG Display, un pannello che, grazie alla tecnologia Primary RGB Tandem (sovrappone i tre colori primari in strati indipendenti), è in grado di raggiungere una luminosità di picco pari a 4.000 nit senza rinunciare alla qualità nella riproduzione dei colori.

Oltre al pannello OLED di quarta generazione, è stato presentato anche un pannello OLED da 45 pollici con risoluzione 5.120 x 2.160 pixel (5K2K), la più alta attualmente disponibile per i monitor OLED.

Il monitor più veloce del mondo

La novità (forse) più interessante è rappresentata da un monitor OLED da 27 pollici con risoluzione QHD e frequenza di aggiornamento a 540 Hz, dettaglio che gli conferisce il titolo di monitor più veloce del mondo.

Questo monitor, sfruttando la tecnologia DFR (Dynamic Frequency & Resolution), è in grado di spingersi fino a un refresh rate pari a 720 Hz ma “pagando” una risoluzione più bassa (ovvero quella HD, pari a 720p). Gli utenti potranno decidere se “fermarsi” a 540 Hz con una risoluzione più elevata o se, in base al caso d’uso, ridurre la risoluzione per avere un refresh rate senza precedenti.

Questo pannello è in grado di coprire il 99,5% dello spazio colore DCI-P3 e di offrire una luminosità massima pari a 1.500 nit, dati comunque più che di rilievo per un pannello che è destinato al mondo del gaming.

Novità di LG Display per il settore automotive

Come anticipato, una parte dell’esposizione di LG Display alla K-Display 2025 è dedicata al settore dell’automotive, dove è presente un cockpit che integra diverse tecnologie per i veicoli a guida autonoma.

Tra queste tecnologie, il colosso sudcoreano propone un display LCD da 57 pollici che si estende da montante a montante (quindi per tutta la larghezza del cockpit stesso) e risulta il più grande display nel settore automobilistico, dotato in aggiunta di una forma curva per risultare più coinvolgente.

Altre tecnologie per l’automotive mostrate alla fiera sudcoreana sono un display OLED srotolabile da 32,6 pollici che si srotola solo quando necessario, un display LCD per esterni da 29 pollici con luminosità super elevata (pensato principalmente per gli spazi pubblicitari), un display LCD da 47,8 pollici con tecnologia Switchable Privacy Mode (impedisce al guidatore di vedere il contenuto della porzione destinata al passeggero) e altre soluzioni interessanti.

Qualora siate interessati a maggiori dettagli, vi rimandiamo al comunicato stampa diffuso dallo stesso produttore sudcoreano sul portale della divisione LG Display.