Il momento giusto per acquistare uno dei migliori mouse per la produttività è finalmente arrivato. Logitech MX Master 3S, un punto di riferimento per professionisti e creativi, crolla di prezzo su Amazon raggiungendo una cifra davvero aggressiva. L’opportunità diventa ancora più ghiotta grazie a un coupon aggiuntivo che porta il prezzo finale a un minimo storico assoluto, rendendo questo dispositivo un vero e proprio best-buy. L’offerta è legata all‘evento per i 15 anni di Amazon, una garanzia di convenienza ma anche di durata limitata. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo mouse così apprezzato e i numeri di questa promozione imperdibile.

Acquista Logitech MX Master 3S su Amazon a 64,99€ invece di 134,99€ grazie al coupon IT15Y

Logitech MX Master 3S: precisione e comfort per la produttività

Il Logitech MX Master 3S non è un semplice mouse, ma uno strumento di lavoro progettato per massimizzare l’efficienza e il comfort. Il cuore del dispositivo è il suo sensore ottico Darkfield da 8.000 DPI, capace di tracciare con precisione chirurgica su quasi ogni superficie, incluso il vetro. Questo lo rende perfetto per chi lavora in mobilità o su scrivanie non convenzionali. Il design ergonomico è studiato per la mano destra, offrendo un supporto ottimale per il palmo e il pollice, riducendo l’affaticamento durante le lunghe sessioni di utilizzo.

Tra le caratteristiche distintive troviamo:

  • Clic Silenziosi: I pulsanti sono stati riprogettati per offrire lo stesso feedback tattile dei modelli precedenti, ma con una riduzione del rumore del 90%, ideale per uffici open space o ambienti silenziosi.
  • Scroller Elettromagnetico MagSpeed: Permette di scorrere fino a 1.000 righe al secondo con una precisione pixel-perfect, passando automaticamente dalla modalità a scatti a quella a scorrimento libero.
  • Connettività Multi-dispositivo: Può essere associato a tre dispositivi contemporaneamente tramite Bluetooth o il ricevitore Logi Bolt incluso, passando dall’uno all’altro con la semplice pressione di un tasto.
  • Autonomia e Ricarica: La batteria integrata garantisce fino a 70 giorni di autonomia con una carica completa e, grazie alla porta USB-C, bastano 3 minuti di ricarica per ottenere un’intera giornata di lavoro.

Per ulteriori dettagli:

L’offerta su Amazon diventa imperdibile

Questa promozione rende il Logitech MX Master 3S accessibile come mai prima d’ora. Il prezzo di listino del mouse, nella colorazione Grigio Scuro, è di 134,99€. Attualmente, Amazon lo propone a un prezzo già scontato di 79,99€, con un risparmio immediato di 55€, pari a uno sconto del 41%. Ma il vero affare si concretizza grazie al coupon celebrativo per i 15 anni di Amazon. Inserendo il codice IT15Y al momento del checkout, si ottiene un ulteriore sconto di 15€, portando il prezzo finale a soli 64,99€.

Il risparmio complessivo sale così a ben 70€, per uno sconto totale superiore al 50% rispetto al prezzo originale. Si tratta di una delle migliori offerte mai viste per questo mouse di fascia alta. La promozione è valida su Amazon, con spedizione rapida inclusa per gli abbonati Prime. Data la natura dell’evento a cui è legato il coupon, la disponibilità potrebbe essere limitata nel tempo e nelle scorte.

Acquista Logitech MX Master 3S su Amazon a 64,99€ invece di 134,99€ grazie al coupon IT15Y

Iscrivetevi al nostro canale Telegram PrezziTech per ricevere in tempo reale le migliori offerte sulla tecnologia https://t.me/prezzitech e a ErroriBomba https://t.me/erroribomba per errori di prezzo o sconti incredibili su qualsiasi prodotto.