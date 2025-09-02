Il momento giusto per acquistare uno dei migliori mouse per la produttività è finalmente arrivato. Logitech MX Master 3S, un punto di riferimento per professionisti e creativi, crolla di prezzo su Amazon raggiungendo una cifra davvero aggressiva. L’opportunità diventa ancora più ghiotta grazie a un coupon aggiuntivo che porta il prezzo finale a un minimo storico assoluto, rendendo questo dispositivo un vero e proprio best-buy. L’offerta è legata all‘evento per i 15 anni di Amazon, una garanzia di convenienza ma anche di durata limitata. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo mouse così apprezzato e i numeri di questa promozione imperdibile.

Logitech MX Master 3S: precisione e comfort per la produttività

Il Logitech MX Master 3S non è un semplice mouse, ma uno strumento di lavoro progettato per massimizzare l’efficienza e il comfort. Il cuore del dispositivo è il suo sensore ottico Darkfield da 8.000 DPI, capace di tracciare con precisione chirurgica su quasi ogni superficie, incluso il vetro. Questo lo rende perfetto per chi lavora in mobilità o su scrivanie non convenzionali. Il design ergonomico è studiato per la mano destra, offrendo un supporto ottimale per il palmo e il pollice, riducendo l’affaticamento durante le lunghe sessioni di utilizzo.

Tra le caratteristiche distintive troviamo:

Clic Silenziosi: I pulsanti sono stati riprogettati per offrire lo stesso feedback tattile dei modelli precedenti, ma con una riduzione del rumore del 90%, ideale per uffici open space o ambienti silenziosi.

I pulsanti sono stati riprogettati per offrire lo stesso feedback tattile dei modelli precedenti, ma con una riduzione del rumore del 90%, ideale per uffici open space o ambienti silenziosi. Scroller Elettromagnetico MagSpeed: Permette di scorrere fino a 1.000 righe al secondo con una precisione pixel-perfect, passando automaticamente dalla modalità a scatti a quella a scorrimento libero.

Permette di scorrere fino a 1.000 righe al secondo con una precisione pixel-perfect, passando automaticamente dalla modalità a scatti a quella a scorrimento libero. Connettività Multi-dispositivo: Può essere associato a tre dispositivi contemporaneamente tramite Bluetooth o il ricevitore Logi Bolt incluso, passando dall’uno all’altro con la semplice pressione di un tasto.

Può essere associato a tre dispositivi contemporaneamente tramite o il ricevitore Logi Bolt incluso, passando dall’uno all’altro con la semplice pressione di un tasto. Autonomia e Ricarica: La batteria integrata garantisce fino a 70 giorni di autonomia con una carica completa e, grazie alla porta USB-C, bastano 3 minuti di ricarica per ottenere un’intera giornata di lavoro.

Per ulteriori dettagli: Recensione Logitech MX Master 3S

L’offerta su Amazon diventa imperdibile

Questa promozione rende il Logitech MX Master 3S accessibile come mai prima d’ora. Il prezzo di listino del mouse, nella colorazione Grigio Scuro, è di 134,99€. Attualmente, Amazon lo propone a un prezzo già scontato di 79,99€, con un risparmio immediato di 55€, pari a uno sconto del 41%. Ma il vero affare si concretizza grazie al coupon celebrativo per i 15 anni di Amazon. Inserendo il codice IT15Y al momento del checkout, si ottiene un ulteriore sconto di 15€, portando il prezzo finale a soli 64,99€.

Il risparmio complessivo sale così a ben 70€, per uno sconto totale superiore al 50% rispetto al prezzo originale. Si tratta di una delle migliori offerte mai viste per questo mouse di fascia alta. La promozione è valida su Amazon, con spedizione rapida inclusa per gli abbonati Prime. Data la natura dell’evento a cui è legato il coupon, la disponibilità potrebbe essere limitata nel tempo e nelle scorte.

Iscrivetevi al nostro canale Telegram PrezziTech per ricevere in tempo reale le migliori offerte sulla tecnologia https://t.me/prezzitech e a ErroriBomba https://t.me/erroribomba per errori di prezzo o sconti incredibili su qualsiasi prodotto.