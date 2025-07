Con l’avvio della distribuzione in Europa dei modelli Kia EV3, EV4, EV5 e della nuova Kia Sportage, LG compie un passo importante nell’evoluzione dell’infotainment a bordo auto.

La casa coreana ha infatti annunciato che questi veicoli saranno equipaggiati con la propria piattaforma webOS Automotive Content Platform (ACP), una versione ottimizzata del sistema operativo già noto nel mondo delle smart TV, progettata per offrire intrattenimento e connettività di livello superiore direttamente in auto.

Questa nuova integrazione segna l’espansione ufficiale della tecnologia ACP nel mercato europeo, dopo i primi esperimenti di successo condotti in Corea del Sud. Scopriamone i dettagli.

Un’esperienza da smart TV anche in auto: webOS Automotive sbarca sui nuovi modelli Kia

La piattaforma webOS Automotive si basa sull’interfaccia del sistema operativo webOS, presente su oltre 240 milioni di smart TV LG in tutto il mondo.

L’obiettivo è quello di trasportare il medesimo livello di qualità, varietà e semplicità d’uso anche all’interno delle automobili, adattandolo però alle esigenze specifiche della sicurezza su strada.

Attraverso l’interfaccia della piattaforma ACP, i passeggeri potranno accedere a una vasta gamma di contenuti in streaming, tra cui Netflix, Disney+, YouTube, LG Channels, Baby Shark World per i più piccoli, Stingray Karaoke, Haystack News, Play.Works e Vasari.

Inoltre, l’offerta sarà ulteriormente ampliata nel corso del 2025 con l’aggiunta di Rakuten TV, Napster e Joyn, piattaforma tedesca di contenuti OTT.

Una delle peculiarità del sistema è che l’accesso ai contenuti video è consentito solo a veicolo fermo, in modo da evitare distrazioni.

Un accorgimento che permette comunque di trasformare l’abitacolo in un piccolo cinema personale durante le soste, rendendo l’esperienza a bordo più piacevole.

La piattaforma ACP rappresenta uno dei cardini della suite LG AlphaWare, il pacchetto software pensato per veicoli software-defined (SDV), ovvero automobili il cui comportamento e funzionalità sono sempre più definiti da software aggiornabile.

Eun Seok-hyun, presidente della divisione Vehicle Solution Company di LG, ha così commentato l’accordo con Kia:

“Portando la piattaforma webOS Automotive Content Platform sulla gamma di modelli europei di Kia, rendiamo più facile per le persone fruire dei loro contenuti preferiti ovunque vadano”, ha dichiarato Eun Seok-hyun, presidente di LG Vehicle Solution Company. “LG continua a impegnarsi a rafforzare le partnership e ad ampliare il nostro ecosistema di contenuti per offrire intrattenimento di alta qualità a bordo e connettività di livello superiore.”

Questa iniziativa evidenzia un trend in atto da tempo nell’industria automobilistica ovvero la crescente convergenza tra mobilità e mondo digitale.

Le auto non sono più viste come semplici mezzi di trasporto, ma anche come ambienti multifunzionali, in grado di offrire esperienze simili a quelle di una smart tv pur nel rispetto delle normative di sicurezza vigenti.

In questo contesto, LG dunque si propone come uno dei produttori più in vista, forte dell’esperienza pluridecennale nell’industria delle smart tv e dei dispositivi multimediali più in generale.

L’adozione da parte di Kia di questa soluzione ne testimonia la solidità della proposta.

In conclusione, l’accordo tra LG e Kia per l’adozione della piattaforma webOS Automotive rappresenta un passo avanti concreto nel cambio di paradigma che sta avvenendo da anni (vedasi Tesla e il proprio sistema di infotainment) sul modo in cui intendiamo l’automobile: non più soltanto un mezzo per gli spostamenti, ma un veicolo smart in grado di ospitare un ecosistema digitale di servizi e contenuti.