Nonostante l’attenzione sia già rivolta ai futuri iPhone 17 in arrivo il 9 settembre, l’attuale offerta su Apple iPhone 16e si presenta come la scelta più intelligente per chi desidera accedere al nuovo ecosistema Apple, e soprattutto al supporto per Apple Intelligence, senza svuotare il portafoglio. Questo dispositivo rappresenta un equilibrio perfetto tra prestazioni moderne e un prezzo finalmente accessibile, diventando un vero e proprio best-buy per chi cerca valore e longevità. Grazie a un nuovo coupon disponibile su eBay, il suo prezzo scende a una soglia estremamente interessante, rendendo questo il momento ideale per l’acquisto. Analizziamo nel dettaglio le sue caratteristiche e i termini di questa promozione limitata.

Segui APPLE Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Apple iPhone 16e: potenza A18 bionic e futuro assicurato con Apple intelligence

Apple iPhone 16e non è un semplice aggiornamento, ma un dispositivo progettato per durare e supportare le innovazioni software dei prossimi anni. Il cuore pulsante è il chip A18 Bionic, un processore che non solo garantisce una fluidità impeccabile in ogni operazione, dal gaming al multitasking, ma è anche il requisito fondamentale per sfruttare appieno le funzionalità di Apple Intelligence introdotte con iOS 18. Il display è un pannello Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici con una risoluzione di 2532 x 1170 pixel, capace di offrire colori brillanti e neri assoluti per un’esperienza visiva di altissimo livello. Il comparto fotografico è affidato a una fotocamera principale da 48 MP, che assicura scatti dettagliati e video di qualità cinematografica anche in condizioni di luce non ottimali. Completano la dotazione una batteria dall’autonomia straordinaria, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, più che sufficienti per archiviare foto, video e applicazioni senza preoccupazioni.

L’offerta su eBay: come ottenerlo a prezzo scontato

L’opportunità di acquisto più vantaggiosa del momento si trova su eBay, dove il modello Apple iPhone 16e 5G da 128 GB in colorazione Nera è proposto a un prezzo di partenza già competitivo. Il vero affare, però, si concretizza al momento del pagamento: inserendo il codice coupon PSPRSETT25 si ottiene uno sconto immediato di 25 €. Il prezzo di listino di 729 € scende così a soli 544 €, una cifra eccellente per un dispositivo di questa caratura, nuovo e originale. L’offerta è soggetta alla validità del coupon e alla disponibilità delle scorte, motivo per cui si consiglia di agire rapidamente per non perdere questa occasione. La spedizione è gestita da venditori affidabili sulla piattaforma, garantendo una transazione sicura.

Iscrivetevi al nostro canale Telegram PrezziTech per ricevere in tempo reale le migliori offerte sulla tecnologia https://t.me/prezzitech e a ErroriBomba https://t.me/erroribomba per errori di prezzo o sconti incredibili su qualsiasi prodotto.