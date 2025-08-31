Corsair è probabilmente tra le aziende più attente ai gusti e alle esigenze dei PC gamer, non solo per quanto concerne prestazioni ed estetica, ma anche quando parliamo di versatilità, produttività e personalizzazione avanzata della build.

L’ultima novità dell’azienda californiana si muove proprio in questa direzione, parliamo del Corsair XENEON EDGE, un mini-display touchscreen che l’utente può integrare facilmente nella propria postazione, collocandolo e utilizzandolo in diversi modi. Ma vediamolo meglio nel dettaglio.

Corsair XENEON EDGE: un mini-display tuttofare, prestante e di qualità

Iniziamo dicendo che il Corsair XENEON EDGE è un display con diagonale da 14,5″, molto curato sotto l’aspetto costruttivo e ideato per garantire una riproduzione molto fedele delle immagini. Per questo motivo, la proposta Corsair utilizza un pannello AHVA con risoluzione 2.560×720 pixel e frequenza di aggiornamento a 60 hertz; come detto si tratta di un display touch, in questo caso capacitivo (a cinque punti) e, stando ai dati dell’azienda, con un’ottima resa cromatica.

Come anticipato sopra, oltre a qualità e resa, un’altra peculiarità di XENEON EDGE è la versatilità, non solo dal punto di vista dell’installazione, ma anche per l’utilizzo che se ne può fare. Partiamo dall’installazione.

Corsair XENEON EDGE può trovare diverse collocazioni; viste le dimensioni si può installare direttamente nel case (su una griglia da 360 mm o su un pannello) grazie a una serie di magneti (14) che assicurano un’ottima stabilità. Al contempo è dotato di un supporto per posizionarlo sulla scrivania, magari sotto il monitor principale, e di attacchi filettati, il tutto compatibile con l’ecosistema Elgato.

Riguardo l’utilizzo invece, il display Corsair può essere impiegato per monitorare il sistema, per lo streaming, il gaming o migliorare ad esempio la produttività in alcuni ambiti di utilizzo. In dotazione c’è ovviamente il software proprietario Corsair iCUE, mentre lato connettività, il pannello si interfaccia con HDMI e USB-C con Display Port (Alt Mode).

Disponibilità e prezzo del Corsair XENEON EDGE

Una soluzione interessante questa di Corsair che di sicuro troverà riscontro sulle build dei gamer e dei creator che mirano a personalizzare e ottimizzare al meglio la propria postazione. Si tratta di un “plus” che ovviamente non tutti possono permettersi, soprattutto chi guarda al budget, ma che alla fine non presenta un prezzo così elevato.

L’azienda lo presenta con un prezzo di listino di 259,90 euro, cifra che non sembra esagerata visto che sul sito ufficiale del produttore è già esaurito. La disponibilità al momento non è elevata; nelle prossime settimane dovrebbe arrivare sui maggior negozi specializzati e partner Corsair, inclusa Amazon Italia.