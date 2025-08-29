MSI amplia il catalogo di schede grafiche e annuncia il debutto sul mercato italiano di due nuovi modelli della serie Expert, una gamma di prodotti molto apprezzata nel catalogo dell’azienda che si arricchisce oggi con due proposte importanti, la MSI GeForce RTX 5080 Expert e la MSI GeForce RTX 5070 Ti Expert.

Parliamo quindi di opzioni rivolte all’utenza più esigente in fatto di prestazioni e supporto agli standard più recenti, motivo per cui MSI si affida alle GPU NVIDIA Blackwell. Ma vediamo insieme tutti i dettagli e, cosa altrettanto importante, quanto costano queste due custom.

MSI Expert: le GPU ideali per i creator, ma non solo

La serie di schede grafiche MSI Expert è divenuta ormai un punto fermo nel catalogo del produttore taiwanese. Introdotta ricordiamo con la serie GeForce RTX 40 “Ada Lovelace”, si distingue per un particolare design del dissipatore che, possiamo dirlo senza problemi, va nella direzione opposta alle classiche schede video pensate per il gaming.

Siamo di fronte a modelli concepiti soprattutto per workstation di creator e professionisti, ambiti dove si guarda quasi sempre alla “sostanza” e all prestazioni, ma che in molti casi puntano anche su una build curata sotto il profilo estetico. Per quanto ci riguarda questo potrebbe essere anche un luogo comune, infatti nessuno vieta di assemblare una PC da gaming con un design lineare ma curato (e viceversa ovviamente).

Detto questo, le schede video MSI Expert cercano di offrire il giusto compromesso tra prestazioni, design e affidabilità, puntando come detto sulle GPU NVIDIA Blackwell e tutte le tecnologie di contorno accelerate con l’Intelligenza Artificiale, spaziando dai giochi alla produttività spinta, il rendering e il calcolo puro.

MSI GeForce RTX 5080 Expert e GeForce RTX 5070 Ti: design e caratteristiche

La linea MSI EXPERT si distingue per un look audace ed elegante, con un rivestimento in alluminio pressofuso nero e oro, una trama geometrica a rete, dettagli in argento e un copri-connettore che conferiscono un design davvero raffinato.

Passando oltre, a bordo troviamo il sistema di dissipazione MSI FLOW FROZR 2, progettato per mantenere prestazioni ottimali anche sotto i carichi di lavoro più intensi. Il sistema combina un flusso d’aria in configurazione push-pull con la ventola ad alte prestazioni STORMFORCE e una camera di vapore che raffredda direttamente la GPU.

Anche la robusta copertura in lega di alluminio aiuta nella dissipazione, garantendo al contempo una maggiore integrità strutturale. Per quanto concerne le specifiche prettamente tecniche, non troviamo stravolgimenti rispetto alle versioni reference; il modello GeForce RTX 5080 Expert, disponibile anche nella variante overclocked, punta su 10.752 Cuda Core e 16 GB di VRAM GDDR7 a 30 Gbps.

La frequenza Boost della GPU può arrivare a 2.730 MHz grazie al software MSI Center, mentre il TBP è dichiarato in 360 watt con connettore PCI-E 16pin. Il modello MSI GeForce RTX 5070 Ti Expert, mantiene inalterati 16 GB di memoria GDDR7 su BUS a 256 bit (28 Gbps però), mentre sul versante GPU offre 8.960 Cuda Core e una frequenza di picco a 2.588 MHz (TBP 300 watt).

Quanto costano le nuove MSI Expert GeForce RTX 5080 e GeForce RTX 5070 Ti

MSI ci fa sapere che i nuovi modelli della serie Expert sono già disponibili presso i partner e i maggiori rivenditori di settore, a breve anche su Amazon. Riguardo i prezzi invece, MSI Expert GeForce RTX 5080 costa 1.399 euro, MSI Expert GeForce RTX 5070 Ti scende a 999 euro.

Schede tecniche delle nuove schede grafiche MSI Expert

MSI Expert GeForce RTX 5080 GPU GB203-400

Processo Produttivo 4N FinFET (5 nm)

Transistor 45,6 miliardi

Dimensione die GPU 378 mm²

Streaming Multiprocessor 84

Cuda Core 10.752

Tensor Core 336

TMU 336

RT Core 84

Frequenza GPU fino a 2.730 MHz

Memoria 16 GB GDDR7

Velocità memoria 30 Gbps

Interfaccia memoria 256 bit

Larghezza di banda memoria 960 GB/s

Alimentazione 1x PCI-E 16pin

TBP 360 watt

Interfaccia PCI-E 5.0 x16

Output video 3x Display Port 2.1a, 1x HDMI 2.1b