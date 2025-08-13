Vi è mai capitato di andare a fare la spesa, magari il sabato pomeriggio, in un nuovo supermercato e al termine decidere di cenare fuori? Peccato che magari abbiate dei prodotti che vanno tassativamente in frigo o in congelatore, e lasciarli in macchina durante la cena significherebbe buttarli. Quante volte avete deciso di fare un picnic domenicale con la famiglia ma vi accorgete che non avete i blocchi di ghiaccio da mettere nel frigo portatile?

O magari fate una grigliata con gli amici e vorreste una birra davvero fresca invece di una birra tenuta semplicemente all’ombra, perché magari siete in campagna o in una casa di montagna priva di energia elettrica?

Per tutte queste situazioni, e per molte altre, la soluzione perfetta esiste e si chiama EcoFlow GLACIER Classic. È un frigo portatile, disponibile in diverse varianti e con diversi accessori e, a voler essere onesti, ha solo un difetto: il prezzo. Non parliamo di cifre astronomiche ma comunque impegnative, superiori rispetto a un frigorifero tradizionale. Se però riuscite a guardare oltre al prezzo, scoprirete che si tratta di un dispositivo eclettico, in grado di risolvervi un sacco di problemi e di tornare utile in tantissime situazioni.

Negli ultimi due mesi lo abbiamo usato davvero a fondo, in casa e in auto, mettendolo alla prova in decine di diverse situazioni e tanti amici ci hanno chiesto informazioni più dettagliate, incuriositi ed entusiasti di un prodotto decisamente utile. È dunque giunto il momento di fare un riassunto esaustivo nella nostra recensione completa.

Materiali, opzioni e varianti

EcoFlow GLACIER Classic si presenta come un parallelepipedo in plastica grigia, con due generose maniglie ai lati per “facilitarne” il trasporto. Abbiamo usato le virgolette perché con il suo perso di 20,5 Kg (per la versione da 35L) non è proprio un fuscello da spostare. Se poi ci aggiungete un altro paio di chili relativi alla batteria (un acquisto obbligato), e il contenuto del frigo, capirete perché per spostarlo è sempre meglio essere in due.

Salta subito all’occhio lo schermo posto nella parte superiore, con i tasti per accensione e spegnimento, configurazione e regolazione della temperatura. La parte superiore è occupata, quasi integralmente dal coperchio, che può essere aperto in due sensi, una scelta decisamente intelligente. Sui lati troviamo le griglie di aerazione, per smaltire l’aria calda, lo sportello che protegge lo scomparto per la batteria e la presa per la ricarica.

Lo slot per la batteria va a sottrarre inevitabilmente dello spazio all’interno dello scomparto frigo (insieme al compressore posto subito sotto la batteria), che rimane comunque capiente. Per darvi un’idea la versione da 35 litri, da noi provata, ci stanno oltre 50 lattine, ma anche una dozzina di bottiglie da 1,5 litri, giusto per avere un’idea. Noi, ad esempio, lo abbiamo utilizzato in questi giorni per riporre il contenuto dello scomparto congelatore del nostro frigo, così da poterlo sbrinare e rimuovere il ghiaccio accumulato in sei anni di utilizzo. E abbiamo inserito almeno 5 confezioni di gelati, qualche kg di carne, cibo surgelato e verdure, avanzando ancora dello spazio.

Nei modelli da 45 e 55 litri, lo spazio è ovviamente superiore, il tutto mantenendo dimensioni esterne inferiori del 40% rispetto alla media del settore. EcoFlow ha utilizzato schiuma isolante ad alta tenuta, con uno strato di 53 millimetri, più spesso del 60% rispetto ai frigoriferi standard, assicurando così un raffreddamento più efficace e una maggiore tenuta del freddo nel tempo.

Nei nostri test abbiamo messo il frigo in auto per un weekend lungo, mettendo 8 bottiglie da 1,5 litri di bibite così da averle sempre fresche per tutto il viaggio. Abbiamo caricato la batteria il giovedì e abbiamo impostato la temperatura a 6ºC, sufficiente ad avere bibite molto fresche. La batteria (298 Wh di capacità) ha resistito per una quarantina di ore, e anche quando il frigo si è spento (nel pomeriggio del venerdì) ha mantenuto la temperatura fino alla domenica sera.

Abbiamo poi lasciato il frigo in cantina (temperatura dell’ambiente comunque attorno ai 22 gradi) e dopo una settimana le bibite erano ancora fresche, 14-15 gradi, a testimonianza della bontà dell’isolamento.

Infiniti scenari di utilizzo

Un dispositivo come EcoFlow GLACIER Classic ha una quantità pressoché infinita di scenari di possibile utilizzo. In queste settimane lo abbiamo usato in svariati modi, per weekend fuori porta, gite al mare o in montagna, per tenere al fresco la carne per una grigliata ma questi sono solo alcuni dei possibili utilizzi. La soluzione è perfetta per chi ama campeggiare e vuole avere sempre cibi e bevande fresche, preparando magari in anticipo insalate di riso o pasta, piatti freddi di carne, per variare la dieta.

I modelli da 45 e 55 litri hanno poi la possibilità di inserire un separatore per creare due ambienti diversi, uno per il frigorifero e uno per il freezer, così da poter mantenere a temperature diverse, ad esempio, bibite e gelati con un solo dispositivo. Una situazione che si è ripetuta spesso è quella della spesa: in queste settimane decisamente calde GLACIER Classic ci ha permesso di tenere al fresco la spesa lasciando la libertà di fermarsi per un aperitivo, e perché no, uscire a cena senza necessariamente passare da casa per mettere i cibi deperibili in frigorifero.

Davvero comoda poi la possibilità di aprire il coperchio da entrambi i lati, così da non avere mai problemi indipendentemente dal posizionamento in casa o nel bagagliaio dell’auto. E per semplificare le operazioni il coperchio può essere rimosso completamente, per un accesso ancora più rapido agli scomparti, molto utile per la pulizia interna.

Decisamente contenuto il rumore, con meno di 40 decibel non disturba il sonno. Lo abbiamo volutamente messo a fianco del letto per verificare la veridicità delle affermazioni di EcoFlow e non lo abbiamo praticamente sentito per tutta la notte, anche utilizzandolo come congelatore. Il tutto considerando che il raffreddamento avviene molto rapidamente, in meno di mezz’ora lo abbiamo portato da una temperatura ambiente di circa 28ºC fino a 4ºC, ottimo per tenere al fresco birra e bibite.

Considerazioni finali

EcoFlow ha realizzato un ottimo prodotto, eclettico, utile in tantissime situazioni in casa e fuori, virtualmente senza difetti. Se si esclude un prezzo discretamente impegnativo, almeno rispetto ad altre soluzioni presenti sul mercato, è una soluzione capace di togliervi dai guai in tantissime situazioni.

Noi lo abbiamo trovato utilissimo per la spesa e per le feste con gli amici, se vi piace campeggiare non potrete farne a meno, soprattutto in abbinamento a un paio di pannelli solari per ricaricarlo, e decisamente più versatile di altre soluzioni. Si ricarica anche in auto, una cosa non da poco, l’autonomia è comunque ottima e anche da spento conserva il contenuto fresco per diversi giorni. Nella confezione di vendita oltre al caricabatterie da parete è presente anche il caricabatterie con presa da accendisigari, per tenere in funzione il frigorifero anche durante lunghi viaggi in auto o in camper.

Il prezzo, come dicevamo, può sembrare elevato soprattutto se paragonato a un tradizionale frigo, il prezzo di listino del modello da 35 litri con batteria è di 999 euro, ma se viaggiate, fate feste e non volete mai farvi trovare impreparati, è una soluzione decisamente imperdibile. Attualmente è in promozione a partire da 729 euro per il modello da 35 litri con batteria, per arrivare a 929 euro per la versione da 55 litri, sempre con batteria.

Pro: ottima autonomia



scomparto separato (per i modelli più grandi)



controllo tramite app



mantiene freschi i cibi a lungo Contro: prezzo



peso non indifferente già per il modello da 35L