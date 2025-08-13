Tesla ha appena alzato ulteriormente l’asticella della propria tecnologia di guida autonoma, pubblicando quella che definisce la dimostrazione più lunga e impressionante mai realizzata della suite Full Self-Driving (FSD), un viaggio di circa 360 miglia (quasi 580 Km) da San Francisco a Los Angeles, completato in circa sei ore e mezza, senza alcun intervento da parte del conducente e con una sola breve sosta di ricarica presso un Supercharger a circa due terzi del percorso.

Tesla mostra i muscoli della sua tecnologia di guida autonoma

Tesla non è nuova a test e dimostrazioni di questo tipo, fin dal lancio del pacchetto FSD l’azienda ha mostrato grande fiducia nelle sue capacità, ma i miglioramenti dell’ultimo anno sono evidenti; grazie a reti neurali sempre più precise nell’analisi e nell’archiviazione dei dati e a un hardware più performante, il sistema è oggi in grado di gestire situazioni di guida complessa con una fluidità mai vista prima.

Il video diffuso dall’azienda mostra l’intero tragitto, durante il quale l’auto non ha richiesto alcuna azione sul volante, né su acceleratore o freno; la modalità di guida resta però supervisionata, il conducente deve essere pronto a intervenire in qualsiasi momento e il sistema vigila costantemente tramite una telecamera interna che traccia i movimenti degli occhi, assicurandosi che l’attenzione resti sulla strada.

La versione del Full Self-Driving utilizzata in questa demo sembra essere sostanzialmente la stessa disponibile agli utenti, con possibili differenze legate all’hardware (i modelli meno recenti non dispongono dell’HQ4).

Diversa è invece la situazione ad Austin in Texas, dove da fine giugno è attiva la flotta di Robotaxi di Tesla; qui l’azienda sta sperimentando una versione avanzata della suite FSD che non richiede nemmeno la presenza di un conducente a bordo, rendendo possibile la circolazione di veicoli completamente vuoti al posto di guida.

Questo viaggio dimostra come Tesla stia progressivamente riducendo il divario tra guida supervisionata e guida autonoma completa, avvicinandosi a scenari in cui i veicoli potranno muoversi senza alcun intervento umano, anche su lunghe tratte.