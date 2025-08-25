Il catalogo di Anker potrebbe presto arricchirsi con un dispositivo piuttosto particolare, si tratta del Soundcore Work, un registratore vocale portatile con funzioni avanzate di intelligenza artificiale, recentemente trapelato online grazie a un report condiviso su X.

L’inedito gadget, identificato anche come modello D3200, sarebbe il primo prodotto del sottomarchio Soundcore a entrare in questo segmento, andando così ad affiancare la già ampia gamma di cuffie e speaker.

Soundcore Work sarà il primo registratore vocale con IA di Anker

Il Soundcore Work non si limiterebbe a registrare l’audio, ma integrerebbe funzioni smart capaci di rendere la gestione delle note vocali molto più rapida e versatile; tra le principali novità attese troviamo la trascrizione automatica delle registrazioni (anche multiple), il riepilogo intelligente dei contenuti, utile per meeting e interviste, e la possibilità di evidenziare passaggi importanti con un semplice doppio tocco.

Funzionalità che ricordano da vicino quelle già viste sulle cuffie Anker PowerConf H700, anch’esse abbinate a un servizio di trascrizione basato su abbonamento; non è ancora chiaro se anche questo nuovo modello richiederà una sottoscrizione separata per sfruttare appieno gli strumenti IA.

Le immagini trapelate, che potete vedere qui sopra, mostrano un dispositivo dal design sottile e squadrato, con una base compatta e un microfono removibile che può essere agganciato agli indumenti per una registrazione più comoda; le varianti cromatiche note al momento sono solo due, nero e bianco, restano invece sconosciuti i dettagli su dimensioni e peso.

Secondo le indiscrezioni, il nuovo registratore vocale IA Soundcore Work dovrebbe arrivare negli Stati Uniti a un prezzo di 99,99 dollari, un posizionamento che lo renderebbe competitivo rispetto ad altri strumenti di fascia consumer; nessuna certezza invece sulla disponibilità a livello internazionale, Italia compresa, né sulla data di lancio ufficiale.

Il nuovo Soundcore Work potrebbe rivelarsi un prodotto interessante per professionisti, studenti e creativi che fanno largo uso di registrazioni vocali e desiderano un sistema rapido per organizzarle e sintetizzarle; come sempre, il successo dipenderà non solo dal prezzo, ma anche dall’eventuale modello di abbonamento che Anker deciderà di associare alle funzioni IA.

In attesa di conferme ufficiali, resta dunque da vedere se questo registratore vocale riuscirà davvero a inaugurare una nuova categoria di dispositivi portatili smart sotto il marchio Soundcore.