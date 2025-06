Dopo aver consolidato la propria posizione nel settore audio con dispositivi compatti e accessori versatili, Soundcore, il marchio di Anker, torna alla ribalta con Rave 3S, un nuovo altoparlante portatile per feste che punta tutto su potenza sonora, effetti luminosi e soprattutto funzionalità karaoke avanzate grazie all’intelligenza artificiale.

Lanciato ufficialmente nelle scorse ore Soundcore Rave 3S si presenta come la soluzione ideale per chi cerca uno speaker da esterno pensato per animare giardini, terrazze o party a bordo piscina; scopriamo insieme tutte le caratteristiche di questo interessante prodotto.

Soundcore Rave 3S è la soluzione ideale per animare le vostre feste estive

Il cuore di Soundcore Rave 3S è rappresentato da un sistema acustico a 4 driver, composto da un woofer da 6,5 pollici e tre altoparlanti full range da 2,5 pollici, per un output totale di 200 W; una configurazione che consente, secondo il produttore, di coprire superfici fino a 100 m², garantendo una pressione sonora capace di sostenere eventi anche di media grandezza.

Non manca ovviamente la tecnologia proprietaria BassUp, che enfatizza automaticamente le basse frequenze per offrire un suono più corposo e coinvolgente, perfetto per musica da ballo e generi energici.

Sul fonte dell’illuminazione Soundcore Rave 3S integra un sistema HexaGlow a 6 zone, con 8 modalità predefinite che si sincronizzano a ritmo di musica; ma c’è di più, tramite l’app proprietaria è possibile accedere a un editor dedicato per creare fino a 26 combinazioni personalizzate di colori ed effetti luminosi, una chicca per chi ama curare anche l’estetica dell’impianto audio nei minimi dettagli.

Una delle novità più interessanti e distintive del Rave 3S è la sua modalità karaoke potenziata dall’intelligenza artificiale, non si tratta semplicemente di collegare un microfono e cantare, il sistema permette infatti di trasformare qualsiasi brano da Spotify, Apple Music, YouTube Music o Pandora in una base musicale, rimuovendo la voce originale con quattro livelli di intensità, dalla semplice attenuazione fino alla completa eliminazione.

Il tutto è possibile grazie a un sistema IA addestrato su 20.000 brani, capace di separare in tempo reale la traccia vocale dagli strumenti; se nessuno canta per più di 5 secondi, la voce originale viene automaticamente reinserita al 50% del volume, per aiutare il cantante a rientrare in tempo senza perdere il ritmo.

Completano il pacchetto karaoke le funzioni Vocal Enhancer, che migliora la chiarezza e l’intensità della voce, e i controlli per il riverbero, per simulare l’effetto eco tipico delle sale concerti. Nella confezione sono inclusi due microfoni wireless, entrambi dotati di controlli fisici integrati; non manca nemmeno un ingresso per un terzo microfono o una chitarra, a tutto vantaggio della versatilità.

Soundcore Rave 3S garantisce fino a 12 ore di autonomia con volume al 50%, senza luci e senza attivare BassUp, non è un dato da record ma è più che sufficiente per coprire una serata. In ogni caso, trattandosi di un prodotto pensato per ambienti esterni, la certificazione IPX4 contro gli schizzi d’acqua ne consente l’uso in ambienti umidi o vicino alla piscina. Infine, grazie al supporto Auracast è possibile collegare oltre 100 altoparlanti compatibili per creare un impianto audio distribuito, perfetto per grandi eventi o feste multi area.

Il nuovo Soundcore Rave 3s si posiziona dunque come un prodotto di riferimento per chi cerca uno speaker da festa potente, completo e facile da usare, con la capacità di trasformare qualsiasi brano in una traccia karaoke con l’aiuto del’IA.

Per chi tra voi fosse interessato all’acquisto vi lasciamo qui sotto il link per comprarlo direttamente su Amazon, al prezzo di 349,99 euro.

Acquista Soundcore Rave 3S su Amazon