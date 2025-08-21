A poco più di un mese dalla disponibilità della Limited Edition degli occhiali smart Oakley Meta HSTN, anche gli altri modelli della collezione sono pre-ordinabili in Europa.

Sapevamo già che il resto della collezione sarebbe arrivata in Italia nel corso dell’estate ma non avevamo date più precise fino ad oggi, giorno dell’apertura dei preordini. Andiamo quindi a scoprire tutti i dettagli, incluso il prezzo dei prodotti.

Oakley Meta HSTN: al via i pre-ordini in Italia

Oakley, brand che come Ray-Ban fa parte del gruppo EssilorLuxottica, ha realizzato una gamma di occhiali smart in collaborazione con Meta, chiamata Oakley Meta HSTN (si pronuncia HOW-stuhn).

La collezione è stata annunciata nel mese di giugno e, dal mese di luglio, è stato possibile pre-ordinare in Italia la Limited Edition che puntava a celebrare il cinquantennale del design targato Oakley e l’era dell’innovazione IA firmata Meta.

Come anticipato in apertura, da oggi (21 agosto 2025) è possibile pre-ordinare in Italia gli altri sei modelli che compongono la collezione. Tutti godono delle stesse funzionalità disponibili nella Limited Edition:

Registrazione video in 3K (grazie alla fotocamera integrata)

(grazie alla fotocamera integrata) Altoparlanti open-ear (nella montatura)

(nella montatura) Autonomia da 8 ore di utilizzo (con una sola ricarica)

(con una sola ricarica) Autonomia da 19 ore in standby

Accesso alle funzioni di Meta AI (può offrire funzioni utili, ad esempio, durante una partita di golf).

Specifiche tecniche e immagini

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche degli Oakley Meta HSTN.

Larghezza complessiva: 147 mm

Altezza x Larghezza della lente: 43 x 49 mm

x Larghezza del ponte: 24 mm

Lunghezza dell’asta: 158 mm

Peso: 53 grammi (montatura), 133 grammi (custodia di ricarica)

(montatura), (custodia di ricarica) Fotocamera: ultra-grandangolare da 12 MP (campo visivo da 100°) Registrazione video: 1440 x 1920 pixel @ 30 fps o 720p @ 120 fps

da (campo visivo da 100°) Audio: due altoparlanti open-ear , cinque microfoni (due per asta e uno vicino al nasello)

, (due per asta e uno vicino al nasello) Memoria flash: 32 GB

Connettività: Wi-Fi 6 , Bluetooth 5.3

, Compatibilità: Android 10+ e iOS 15.2+

e Autonomia: 8 ore (singola ricarica), 48 ore (con custodia di ricarica)

HSTN Warm Grey con lenti PRIZM Ruby

HSTN Black con lenti Clear

HSTN Black con lenti PRIZM Black Polarised

HSTN Brown Smoke con lenti PRIZM Deep Water Polarised

HSTN Black con lenti Transitions Clear to Amethyst

HSTN Clear con lenti Transitions Clear to Grey

Prezzi degli occhiali smart Oakley Meta HSTN

Tutti i modelli che compongono la collezione Oakley Meta HSTN, eccezion fatta per la Limited Edition che risulta esaurita, sono disponibili al pre-ordine anche in Italia. Di seguito riportiamo i prezzi per ciascun modello:

HSTN Warm Grey con lenti PRIZM Ruby al prezzo di 439 euro

al prezzo di HSTN Black con lenti Clear al prezzo di 439 euro

al prezzo di HSTN Black con lenti PRIZM Black Polarised al prezzo di 489 euro

al prezzo di HSTN Brown Smoke con lenti PRIZM Deep Water Polarised al prezzo di 489 euro

al prezzo di HSTN Black con lenti Transitions Clear to Amethyst al prezzo di 519 euro

al prezzo di HSTN Clear con lenti Transitions Clear to Grey al prezzo di 519 euro

Il pre-ordine è effettuabile dallo store online ufficiale di Meta. Stando alle informazioni riportate sulle pagine dei prodotti, le prime consegne sono previste a partire dal 3 settembre 2025.