Gli occhiali intelligenti di nuova generazione di Meta, noti internamente con il nome in codice Hypernova, potrebbero arrivare sul mercato a un prezzo decisamente più competitivo rispetto a quanto ipotizzato in un primo momento, una notizia che non potrà che far piacere agli appassionati di realtà aumentata e agli utenti interessati a sperimentare nuove forme di interazione con i dispositivi indossabili.

Meta avrebbe deciso di abbassare il prezzo di lancio degli occhiali intelligenti Hypernova

Secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg, Meta avrebbe scelto una strategia commerciale piuttosto aggressiva per il lancio, fissando il prezzo di partenza degli Hypernova a 800 dollari; un cambiamento non da poco se si pensa che le prime indiscrezioni parlavano di un listino compreso tra i 1.300 dollari e i 1.400 dollari, una fascia che di fatto avrebbe limitato il prodotto a una nicchia di utenti disposti a spendere cifre molto elevate per un paio di occhiali smart.

Il motivo di questa scelta sarebbe legato alla decisione di accettare margini più bassi pur di favorire una diffusione più rapida sul mercato, una mossa che Meta ha già adottato in passato con i suoi visori della serie Quest e che, evidentemente, vuole replicare per ampliare il bacino di utenti pronti a sperimentare una nuova categoria di prodotto.

Dal punto di vista estetico i nuovi Hypernova non dovrebbero discostarsi troppo dall’attuale linea Ray-Ban Meta, mantenendo quindi un design sobrio e riconoscibile, ma al tempo stesso integrando elementi tecnologici di rilievo; in particolare le indiscrezioni parlano di un display monoculare posizionato nell’angolo inferiore della lente destra, capace di mostrare una schermata iniziale con icone circolari (una sorta di dock delle app) e consentire all’utente di visualizzare foto, mappe, notifiche social e molto altro, senza ricorrere allo smartphone.

A completare l’esperienza ci sarebbe anche un controller da polso, nome in codice Ceres, in grado di riconoscere gesti della mano e micro movimenti grazie a sensori che interpretano impulsi neurali; una soluzione che, se confermata nella versione finale, potrebbe rappresentare uno degli elementi più distintivi dell’intero progetto, aprendo la strada a un’interazione più naturale e immediata.

Gli Hypernova vengono descritti come una sorta di evoluzione premium degli attuali Ray-Ban Meta (venduti a partire da 299 dollari), aggiungendo al pacchetto funzioni come controlli gestuali, montatura touch capacitiva, una fotocamera migliorata e una nuova custodia per il trasporto; in sostanza, un dispositivo pensato per un pubblico più esigente, ma senza raggiungere i livelli di complessità e di prezzo di visori come Apple Vision Pro, che parte da ben 3.499 dollari.

Il debutto di Hypernova è previsto per il mese di settembre 2025, anche se al momento non è chiaro se Meta opterà per un lancio globale o se preferirà partire con un numero limitato di mercati come già avvenuto con altri prodotti. Parallelamente l’azienda avrebbe già iniziato lo sviluppo di una seconda generazione di occhiali, nota come Hypernova 2, che dovrebbe introdurre due schermi e un’esperienza AR ancora più immersiva, ma che non dovrebbe arrivare prima del 2027.

In definitiva, il nuovo prezzo di partenza rende i meta Hypernova molto più competitivi, posizionandoli in una fascia che, pur rimanendo premium, potrebbe attrarre un numero ben maggiore di utenti rispetto a quanto previsto inizialmente; gli appassionati di tecnologia dovranno dunque attendere ancora qualche settimana per scoprire se queste promesse verranno mantenute, e quale sarà l’effettiva esperienza d’uso di un prodotto che ambisce a diventare un punto di riferimento nel settore degli smart glasses.