CMF Watch 3 Pro scende sotto i 80 euro su Amazon con uno sconto del 20% che lo porta da 99€ a 79€. Il nuovo smartwatch di Nothing rappresenta un’ottima opportunità per chi cerca un dispositivo completo per fitness e salute senza spendere una fortuna. Con display AMOLED da 1,43 pollici, autonomia fino a 13 giorni e ChatGPT integrato, questo wearable dimostra che non servono centinaia di euro per avere funzionalità avanzate al polso.

CMF Watch 3 Pro: specifiche tecniche e funzionalità avanzate

CMF Watch 3 Pro si distingue per il display AMOLED da 1,43 pollici con risoluzione 466 x 466 pixel e luminosità di picco fino a 670 nit, garantendo perfetta visibilità anche sotto la luce diretta del sole. La cassa è realizzata in metallo con frontale in vetro e cinturini in silicone, mentre la certificazione IP68 assicura resistenza ad acqua e polvere in ogni situazione.

Dal punto di vista della connettività, lo smartwatch integra Bluetooth 5.3 e GPS dual-band a cinque sistemi per un tracciamento preciso e stabile dei percorsi. Il sensore per la frequenza cardiaca a quattro canali rappresenta un upgrade significativo rispetto al predecessore, offrendo rilevazioni più accurate durante gli allenamenti.

L’integrazione di ChatGPT porta l’intelligenza artificiale direttamente al polso, permettendo di porre domande, impostare promemoria e ottenere informazioni attraverso il linguaggio naturale. Tra le funzionalità smart spiccano anche il registratore vocale con trascrizione automatica, le chiamate Bluetooth (migliorate grazie a un microfono aggiuntivo) e i comandi gestuali.

Per il fitness, CMF Watch 3 Pro supporta 131 modalità sportive con rilevamento automatico per sette attività diverse. Il “coach” personalizzato crea programmi di allenamento adattivi, mentre i riepiloghi post-allenamento basati sull’IA analizzano le prestazioni fornendo indicazioni su tempi di recupero e carichi di lavoro.

Offerta Amazon: prezzo sotto gli 80€

Su Amazon è possibile acquistare CMF Watch 3 Pro nella colorazione arancione al prezzo di 79€ invece di 99€, con un risparmio di 20 euro pari al 20% di sconto. L’offerta rappresenta il primo ribasso significativo per questo smartwatch lanciato da poco sul mercato italiano.

La batteria da 350 mAh garantisce un’autonomia che varia dai 4,5 giorni con uso intenso e Always-on Display attivo fino a 13 giorni in utilizzo standard, estendibile fino a 60 giorni in modalità risparmio energetico. La ricarica completa avviene in 99 minuti.

Lo smartwatch è compatibile con Android 6.0+ e iOS 13+, gestibile attraverso la nuova app Nothing X che unifica tutti i dispositivi wearable dell’ecosistema Nothing. Include il supporto per Strava, Apple Salute e Google Connessione Salute per sincronizzare i dati fitness.

L’offerta è disponibile con spedizione Prime gratuita e include la garanzia Amazon standard. Le altre colorazioni Light Grey e Dark Grey rimangono al prezzo di listino di 99€.

