Si va dai Kindle agli Echo passando per le Fire TV Stick, i dispositivi Blink, Ring e per le smart TV con l’omonimo sistema operativo di Amazon. Sono tanti e disponibili in sconto a ottimi prezzi i dispositivi di Amazon di nuovo in offerta in queste ore, prodotti di cui trovate qui di seguito una selezione con tutte le informazioni da sapere per approfittarne.

Le offerte migliori sui dispositivi Amazon Fire TV, Echo e Kindle

Un po’ a sorpresa, nelle scorse ore Amazon è tornata dunque a scontare tanti suoi dispositivi, che è possibile comprare a prezzi ribassati, anche di molto in alcuni casi: fino al 40% di sconto. Non abbiamo informazioni riguardo alle date di scadenza, ragion per cui, se doveste trovare qualcosa che fa al caso vostro, non pensateci troppo.

Echo, Fire TV Stick e Kindle in sconto

Smart TV, Ring, Blink e altri sconti

Come anticipato, Amazon non ha specificato scadenze né altro riguardo a questi sconti, di cui trovate comunque tutti i dispositivi interessati nel link a seguire.

Tutti i dispositivi Amazon in sconto

Nell’immagine di copertina c’è Amazon Echo Spot 2024

