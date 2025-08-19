Si va dai Kindle agli Echo passando per le Fire TV Stick, i dispositivi Blink, Ring e per le smart TV con l’omonimo sistema operativo di Amazon. Sono tanti e disponibili in sconto a ottimi prezzi i dispositivi di Amazon di nuovo in offerta in queste ore, prodotti di cui trovate qui di seguito una selezione con tutte le informazioni da sapere per approfittarne.
Le offerte migliori sui dispositivi Amazon Fire TV, Echo e Kindle
Un po’ a sorpresa, nelle scorse ore Amazon è tornata dunque a scontare tanti suoi dispositivi, che è possibile comprare a prezzi ribassati, anche di molto in alcuni casi: fino al 40% di sconto. Non abbiamo informazioni riguardo alle date di scadenza, ragion per cui, se doveste trovare qualcosa che fa al caso vostro, non pensateci troppo.
Echo, Fire TV Stick e Kindle in sconto
-46%
Echo Dot (Ultimo modello) | Altoparlante intelligente Wi-Fi e Bluetooth, suono più potente e dinamico, con Alexa | Antracite
-55%
Echo Pop (Ultimo modello) | Altoparlante Bluetooth intelligente con Alexa, compatto e dal suono potente | Antracite
-32%
-40%
Echo Show 5 (Ultimo modello) | Schermo touch intelligente e compatto, con Alexa: controllo della Casa Intelligente e molto altro | Antracite
-35%
Echo Show 8 (Ultimo modello) | Schermo touch intelligente HD con audio spaziale, hub per Casa Intelligente e Alexa | Bianco ghiaccio
-30%
Echo Hub (Ultimo modello) | Pannello di controllo per la Casa Intelligente con Alexa e schermo da 8” | Compatibile con migliaia di dispositivi
-36%
Amazon Fire TV Stick HD (Ultimo modello), TV gratuita e in diretta, telecomando vocale Alexa, controlli per Casa Intelligente, streaming HD
-43%
Fire TV Stick 4K di Amazon (Ultimo modello), Dispositivo per lo streaming con supporto per Wi-Fi 6, Dolby Vision/Atmos e HDR10+
-38%
Fire TV Stick 4K Max di Amazon (Ultimo modello), Dispositivo per lo streaming con supporto per Wi-Fi 6E e modalità ambiente
-17%
Amazon Kindle (16 GB)| Il più leggero e compatto, con schermo antiriflesso, cambio pagina più rapido, illuminazione frontale regolabile, batteria di lunga durata| Con pubblicità| Verde Matcha
-18%
Amazon Kindle Paperwhite (16 GB) | Il nostro Kindle più veloce di sempre, nuovo schermo antiriflesso da 7’’, la batteria dura settimane | Con pubblicità | Nero
-24%
-22%
Amazon Kindle Colorsoft Signature Edition (32 GB) | Con schermo a colori, luminosità frontale a regolazione automatica, ricarica wireless e lunga durata della batteria
-
Amazon Kindle Scribe (32 GB) | Schermo ridisegnato con bordi uniformi. Ora puoi scrivere nei libri e nei documenti | Penna premium inclusa | Grigio tungsteno
Smart TV, Ring, Blink e altri sconti
Ti presentiamo Amazon Fire TV Serie Omni QLED | Smart TV 4K UHD, Dolby Vision IQ, local dimming per la retroilluminazione, comandi vocali con Alexa, 55“
Ti presentiamo Amazon Fire TV Serie Omni Mini-LED da 65”, smart TV QLED 4K UHD, Dolby Vision IQ, modalità ambiente, modalità di gioco a 144 Hz, local dimming, comandi vocali con Alexa
Amazon Smart Air Quality Monitor (Ultimo modello) | Sistema di monitoraggio della qualità dell’aria di Amazon | Conosci la qualità dell’aria, compatibile con Alexa
Ti presentiamo Fire TV Soundbar di Amazon, altoparlante 2.0 con DTS Virtual:X, Dolby Audio e Bluetooth
Nuova videocamera Blink (Outdoor 4) | Videocamera di sicurezza smart HD wireless, autonomia di due anni, compatibile con Alexa | Sistema a 1 telecamera con Sync Module Core incluso | IP65
Nuova Ring videocamera esterna Plus a energia solare (Outdoor Camera Plus) | 2K con Ring Vision I videocamera wireless fai-da-te | alternativa a CCTV I Ring Home gratuito per 30 giorni
Ring videocitofono a batteria (Battery Video Doorbell) (2024) | Visuale a figura intera | Installazione semplice fai-da-te (5 min.) | con batteria integrata I Ring Home: 30 gg. prova gratuita
Ring Videocamera esterna a batteria 3 pezzi (Stick Up Cam) + Videocamera interna (Indoor Cam 2a gen.) | Telecamere di sicurezza wifi HD con audio bidirezionale | Ring Home: 30 gg. prova gratuita
Kit Ring Alarm XL + videocamera interna (Indoor Camera 2ª gen) con sirena per esterno | Sistema per la sicurezza della tua casa con abbonamento Ring Home (venduto separatamente)
Ring videocamera interna (Indoor Camera 2ª gen.) | Telecamera di sorveglianza per animali domestici | Audio bidirezionale, copertura per la privacy, fai-da-te | Ring Protect: 30 gg. prova gratuita
Ring Videocitofono Plus a batteria (Ultimo modello) | Battery Video Doorbell Plus | Videocitofono wireless, videocamera con video in HD a 1536p, batteria ricaricabile | Facile da installare (5 min)
Ring Spioncino digitale con videocamera (Door View Cam) | Spessore porta: 54-75 mm (versione consigliata) | Videocitofono senza fili, HD a 1080p e wi-fi | Ring Home: 30 gg. prova gratuita
Kit Ring Alarm – S con sirena per esterni | Sistema di allarme per la sicurezza della tua casa con monitoraggio assistito opzionale – Senza vincoli di lunga durata – Compatibile con Alexa
Videocamera di sicurezza Ring Stick Up Cam Elite HD, con sistema di comunicazione bidirezionale, colore nero, compatibile con Alexa
Ring videocamera Plus con proiettori cablata (Floodlight Cam Wired Plus) | Telecamera di sorveglianza HD per esterno con audio bidirezionale, sirena | Ring Home: 30 gg. prova gratuita, 2 telecamere
Nuova videocamera Blink (Outdoor 4) | Sistema a 2 telecamera con Sync Module Core incluso + Blink Video Doorbell (nero)
Come anticipato, Amazon non ha specificato scadenze né altro riguardo a questi sconti, di cui trovate comunque tutti i dispositivi interessati nel link a seguire.
Tutti i dispositivi Amazon in sconto
Nell’immagine di copertina c’è Amazon Echo Spot 2024
