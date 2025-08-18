Lo specialista delle action cam Insta360 torna a far parlare di sé con un nuovo modello che si colloca nel solco della tradizione del brand, ma al tempo stesso porta una ventata di novità in termini di prestazioni e flessibilità d’uso; parliamo della Insta360 Go Ultra, una videocamera che punta tutto su dimensioni estremamente compatte (appena 30 mm x 30 mm e 53 grammi di peso) senza però rinunciare a caratteristiche tecniche tipiche di modelli ben più grandi e ingombranti.

Chi ha seguito l’evoluzione della gamma ricorderà come la serie Go abbia sempre fatto della portabilità estrema e dell’immediatezza i suoi punti di forza, con la nuova Ultra, Insta360 sembra voler alzare ulteriormente l’asticella, proponendo una soluzione che si avvicina ancora di più a una action cam completa, pur mantenendo un form factor che più tascabile non si può.

Tutte le novità della prossima Insta360 Go Ultra

La novità più evidente riguarda il nuovo sensore da 1/1,28″, che rappresenta un passo avanti importante, non si tratta solo di un incremento delle dimensioni, ma anche di un miglioramento sostanziale nella capacità di catturare la luce; secondo quanto condiviso la Insta360 Go Ultra è in grado di catturare il doppio della luce rispetto al modello precedente, con benefici evidenti in termini di luminosità, gamma dinamica e resa cromatica, soprattutto in contesti poco illuminati.

Sul fronte video, la action cam in grado di registrare filmati in 4K a 60 fotogrammi al secondo, raddoppiando di fatto il frame rate massimo disponibile sulla Go 3s; questo significa maggiore fluidità nelle riprese sportive, nei vlog in movimento e in tutte quelle situazioni in cui la stabilità visiva è fondamentale.

Non manca inoltre un campo visivo da 156 gradi, che si conferma ideale per le riprese ultra-grandangolari tipiche delle action cam, consentendo prospettive immersive e spettacolari POV (Point of View), sempre molto apprezzate da chi ama rivivere le proprie avventure in prima persona.

La nuova Insta360 Go Ultra integra una modalità Active HDR pensata per offrire immagini più vivide, dettagliate e bilanciate anche in presenza di forti contrasti tra zone luminose e zone d’ombra; un limite, è bene sottolinearlo, è che la funzione è disponibile solo in 4K a 30 fps, in ogni caso però rappresenta un valore aggiunto per chi ama registrare all’aperto, dove la gestione dei contrasti è spesso un punto critico.

Sul fonte della stabilizzazione torna la ben nota tecnologia FlowState, che lavora in abbinata con il blocco dell’orizzonte a 360°; in parole semplici, anche quando la videocamera viene spostata o ruotata in maniera brusca, le riprese risultano stabili e con l’orizzonte sempre perfettamente allineato, come se si stesse utilizzando un gimbal meccanico.

In perfetto stile Insta360, la nuova Go Ultra non è soltanto una videocamera, ma parte di un vero e proprio ecosistema di accessori, tra i più interessanti troviamo l’alloggiamento con display opzionale, in cui la videocamera viene fissata tramite magneti e che funziona anche come Action Pod per il controllo remoto.

I magneti svolgono un ruolo fondamentale anche in altri scenari, basti pensare al ciondolo magnetico da indossare al collo, che permette di ottenere riprese POV naturali durante attività sportive, escursioni o semplici passeggiate senza dover impugnare la videocamera; a completare il quadro, Insta360 offre come sempre un Creator Bundle che include un mini treppiede 2 in 1 e un supporto girevole, per ampliare ulteriormente le possibilità creative.

Dal punto di vista della connettività non mancano GPS, Wi-Fi e Bluetooth, che consentono di tracciare le attività, trasferire rapidamente i contenuti e gestire la videocamera direttamente dallo smartphone.

Uno degli aspetti più interessanti di Insta360 Go Ultra riguarda la gestione dell’autonomia, sebbene non siano ancora stati condivisi dati precisi sulla durata della batteria, sappiamo che la nuova mini cam può raggiungere l’80% di ricarica in soli 10 minuti; una caratteristica che, nella pratica, permette di ricaricare velocemente la videocamera anche durante una pausa, riducendo al minimo i tempi morti.

Se le specifiche principali sono ormai abbastanza chiare, resta invece il mistero su due dettagli fondamentali, prezzo e disponibilità: Insta360 non ha ancora comunicato quando la nuova Go Ultra sarà effettivamente in vendita, né quale sarà il listino ufficiale; è facile immaginare che il prezzo possa collocarsi leggermente più in alto rispetto alla Go 3s, considerando i miglioramenti hardware e software introdotti.

Non ci resta quindi che attendere l’annuncio ufficiale, che chiarisca anche le varianti disponibili e le eventuali differenze tra il modello base e i bundle più completi.