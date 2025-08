A pochi mesi dal debutto del modello standard, nel corso delle ultime ore è stata presentata ufficialmente Insta360 X5 Satin White Limited Edition, la nuova variante dell’action cam della compagnia con un particolare occhio di riguardo anche allo stile e all’estetica: scopriamone insieme le specifiche, la disponibilità e il prezzo.

Insta360 X5 Satin White Limited Edition: specifiche, prezzo e disponibilità

Partiamo da un presupposto fondamentale: la nuova Insta360 X5 Satin White Limited Edition condivide tutte quante le specifiche tecniche del modello standard che abbiamo già conosciuto nei mesi precedenti, rivoluzionandone al contempo il design con una colorazione bianco satinato in grado di distinguersi dal tradizionale nero e saltare immediatamente all’occhio.

È così dunque che la nuova Insta360 presenta una nuova finitura premium, arricchita sulla sua superficie esterna da accenni glitter e alcuni dettagli arancioni in evidenza. La stessa scelta cromatica è stata poi riservata agli accessori (che sono compresi all’interno della confezione di vendita).

Tra le caratteristiche più importanti del nuovo modello troviamo sicuramente l’autonomia migliorata rispetto alle generazioni precedenti, garantendo (almeno sulla carta) 200 minuti di riprese video alla risoluzione 5,7 K. È inoltre supportata la ricarica rapida, che consente di ricaricare la batteria fino all’80% nel giro di circa 20 minuti. Insta360 X5 offre inoltre la certificazione IP68, che ne garantisce la resistenza all’acqua (fino a 15 metri di profondità, che aumentano a 60 metri nel caso in cui si utilizzi la custodia subacquea X5 Invisible Dive Care) e alla polvere. Un occhio di riguardo è stato riservato anche alla componente audio, grazie alla funzionalità Wind Guard che è in grado di assicurare tracce nitide anche in presenza di vento forte e altre avversità simili.

Risulta particolarmente utile per i creator e gli influencer la modalità InstaFrame, grazie alla quale è possibile condividere immediatamente video in formato standard sui principali social network, mantenendo allo stesso tempo il file originale acquisito a 360 gradi, nell’eventualità di ulteriori lavorazioni con l’app Insta360, che ora include anche alcune funzionalità aggiuntive di intelligenza artificiale dedicate al montaggio video.

Per chi fosse interessato, Insta360 X5 Satin White Limited Edition è già disponibile per l’acquisto presso alcuni rivenditori selezionati (e a breve anche sul sito ufficiale della compagnia distributrice), ad un prezzo suggerito pari a 589,99 euro.